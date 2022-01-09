«Фантомні» патрулі виписали майже тисячу штрафів за...
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warlamp написав: При таких больших углах замера скорости, как видим на этой радарной сетке, если Фантом во время импульса резко рыскнет носом по курсу в сторону нарушителя, то скорость нарушителя сразу увеличится на несколько км\ч. Например, если объезжать ямку или умышленно. Насколько помню, угол замера не должен превышать 25°, а на радарной сетке красная метка нарушителя зафиксирована под углом около 45°. И ещё, в зоне действия радара видим сразу три авто, и могут быть вопросы принадлежности скорости другому объекту.
Та все понятно. Каждый из этой 1000 ехал 50 км/ч, а злые гаишники выписывали кренделя на дороге и привлекали подставных "летчиков", фальсифицируя показания радара, чтобы выполнить план.
warlamp написав: При таких больших углах замера скорости, как видим на этой радарной сетке, если Фантом во время импульса резко рыскнет носом по курсу в сторону нарушителя, то скорость нарушителя сразу увеличится на несколько км\ч. Например, если объезжать ямку или умышленно. Насколько помню, угол замера не должен превышать 25°, а на радарной сетке красная метка нарушителя зафиксирована под углом около 45°. И ещё, в зоне действия радара видим сразу три авто, и могут быть вопросы принадлежности скорости другому объекту.
Та все понятно. Каждый из этой 1000 ехал 50 км/ч, а злые гаишники выписывали кренделя на дороге и привлекали подставных "летчиков", фальсифицируя показания радара, чтобы выполнить план.
Gps координаты точки съёмки вы на фото не увидели?
Gps координаты видно. Но где гарантия, что знаки соответствуют этому участку дороги в программе, да еще с другой стороны дороги? Или знак кто-то сбил ? А если спереди машины замерять будут ? В Украине дороги нормальными не могут сделать, а про правильные знаки с привязкой к программе (сертифицированой ?) - это на уровне фантастики.
Интересно, смогут ли эти патрули исключить существование таких случаев:
Или когда после ДТП много месяцев не могут установить, депутата, что был за рулём и его состояние. Или по сути это статистический сбор податей на дороге, где в суде будут отсеяны те, кому оплата штрафов не по СТАТУСУ.