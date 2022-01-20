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600 тис. грн на повноліття: у
«Слузі народу» розповіли,...

600 тис. грн на повноліття: у «Слузі народу» розповіли,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 15:46

600 тис. грн на повноліття: у «Слузі народу» розповіли,...

Пропонуємо до обговорення:
Загалом після досягнення повноліття кожна дитина отримає близько 20 тис. дол. або 600 тис. грн.

Дивися повний текст 600 тис. грн на повноліття: у «Слузі народу» розповіли, як працюватиме економічний паспорт.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 15:46

При такій інфляції на момент видачі ці кошти обезціняться. А ще не повернули, і не збираються, вклади СССР.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 15:52

А черговий раз пограбують всіх українців на користь слуг народу. А чому слуги народу вже і не згадують про рограбування українців через вклади ощадбанку? А хіба українці, які з діда- прадіда жили на цій землі вже не мають ніяких прав на її надра? Зате Арахамії і їи подібні, які правдами і неправдами отримали громадянство України будуть отримувати все. Це політика знищення українців, перетворення їх на рабів, які повинні мовчки обслуговувати слуг народу їх нащадків
ovsivolo
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 16:33

невже хтось досі вірить у цей розвод?
halyna_voyt
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Модератори: Ірина_, Модератор

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