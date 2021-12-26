Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кременчуцьку газету.
Дивися повний текст КрАЗ побудував на замовлення Міноборони першу партію тягачів для перевезення танків.
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Додано: Чет 27 січ, 2022 21:45
КрАЗ побудував на замовлення Міноборони першу партію...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст КрАЗ побудував на замовлення Міноборони першу партію тягачів для перевезення танків.
Додано: Чет 27 січ, 2022 21:45
"...их производство локализовано на нашем заводе», — отметил технический директор КрАЗа Сергей Дунь."
А турбодизель, коробка-автомат, кабина тоже ваши, локализаторы,блин ?
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