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КрАЗ побудував на замовлення
Міноборони першу партію...

КрАЗ побудував на замовлення Міноборони першу партію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 21:45

КрАЗ побудував на замовлення Міноборони першу партію...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кременчуцьку газету.

Дивися повний текст КрАЗ побудував на замовлення Міноборони першу партію тягачів для перевезення танків.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 21:45

"...их производство локализовано на нашем заводе», — отметил технический директор КрАЗа Сергей Дунь."
А турбодизель, коробка-автомат, кабина тоже ваши, локализаторы,блин ?
LutsMan
 
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