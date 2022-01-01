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Представлено смарт-годинник Pebble Pace Pro з функцією...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 28 січ, 2022 08:24
Пропонуємо до обговорення:
Бренд Pebble анонсував розумний наручний годинник Pace Pro з широкими можливостями в плані відстеження показників життєдіяльності організму користувача і його фізичної активності.
Дивися повний текст Представлено смарт-годинник Pebble Pace Pro з функцією вимірювання артеріального тиску
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 08:24
Интересует как они измеряют артериальное давление? Лампочкой?
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summacut
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 08:32
Если это те самые pebble, то куплю))
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straponesa
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 08:32
summacut написав:
Интересует как они измеряют артериальное давление? Лампочкой?
Возможно по звездам.
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Кузя
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 08:37
Оказалось обычное китайское гуано
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straponesa
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