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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лют, 2024 09:54
2XL написав:Щось новеньке: приват-вклад розірвали, бо на дату подовження не було коштів
Приват, вже давненько таке робить, якщо "0".
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Zochan
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Додано: Чет 22 лют, 2024 10:13
Zochan написав:
2XL написав:Щось новеньке: приват-вклад розірвали, бо на дату подовження не було коштів
Приват, вже давненько таке робить, якщо "0".
Таким образом даже от Копилки можно избавиться
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ramzes4
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Додано: Чет 22 лют, 2024 10:16
ramzes4 написав: Zochan написав:
2XL написав:Щось новеньке: приват-вклад розірвали, бо на дату подовження не було коштів
Приват, вже давненько таке робить, якщо "0".
Таким образом даже от Копилки можно избавиться
18.01 з нулем подовжилась копілка
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2XL
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Додано: Чет 22 лют, 2024 10:22
ramzes4 написав: Zochan написав:
Приват, вже давненько таке робить, якщо "0".
Таким образом даже от Копилки можно избавиться
Ні, таке тільки з ПриватВкладом, а від Скарбнички так просто не спекаєшся
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Zochan
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