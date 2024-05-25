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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 399400401402

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ПриватБанк 3.3 5 70
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
14%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
20
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 10:05

Re: ПриватБанк

  sens написав:купляти безкоштовно з будь-якої гривневої картки в застосунку дія

Наприклад з кредитки моно без комісії не купиш. Ну а "безкоштовно" взагалі ніякою не купиш :D
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 10:48

Re: ПриватБанк

Шото я так и не понял: с епидтрымки привата на свою универсальную без комиссии перечисляется или нет?
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 10:50

  посетитель написав:Шото я так и не понял: с епидтрымки привата на свою универсальную без комиссии перечисляется или нет?

Да
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 21:15

Re: ПриватБанк

Форумчани нагадайте плз, оплата через П24 комунальних після 25 числа потрібно буде гасити наступного місяця, а якщо в останній день місяца надвечір після 23.00 проплатити, то як тоді?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 07:01

Знову підглючує розрахунок суми пільгового. Вніс, скільки було вказано - каже, що ще мало. Нестача рівна сумі однієї з виплат кишмишу кілька днів тому.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 12:07

  klug написав:Знову підглючує розрахунок суми пільгового. Вніс, скільки було вказано - каже, що ще мало. Нестача рівна сумі однієї з виплат кишмишу кілька днів тому.

Может глючит не расчёт суммы для грейса, а проведения кешбека по счёту? Странно, конечно, почему бы ему не провестись сразу.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 12:19

  klug написав:Знову підглючує розрахунок суми пільгового. Вніс, скільки було вказано - каже, що ще мало. Нестача рівна сумі однієї з виплат кишмишу кілька днів тому.

Так КБ зараз накопичується в Привіт і його ж треба самостійно вивести.
Зробили це?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 13:34

  moveton написав:Может глючит не расчёт суммы для грейса, а проведения кешбека по счёту? Странно, конечно, почему бы ему не провестись сразу.

Минулого місяця була аналогічна ситуація, але з р2р трансакцією на невелику суму. Підтримка казала, що вони в курсі, що розрахунок глючить і виправляють найближчим часом, а поки, розрахунок - це проблема клієнта і нічим допомогти не можуть.
  Amethyst написав:
  klug написав:Знову підглючує розрахунок суми пільгового. Вніс, скільки було вказано - каже, що ще мало. Нестача рівна сумі однієї з виплат кишмишу кілька днів тому.

Так КБ зараз накопичується в Привіт і його ж треба самостійно вивести.
Зробили це?

Маестро, що за інсинуації? Я ж чітко написав, що сумі виплат, а не нарахувань.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 14:21

Re: ПриватБанк

  klug написав:Я ж чітко написав, що сумі виплат, а не нарахувань.
Ну не знаю, що ще придумати 8) :lol:
У мене поки що все чітко. Недавно от перевірив, що ліміти по категоріям окремі:
от 500 на Дім і ремонт та ОККО теж до 500 можна догнати (брудними)
Amethyst
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