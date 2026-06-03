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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 тра, 2026 22:36
won написав: Ой+ написав:
Можна мати 1%/міс згрубша від КЛ на ОВДП
Немає такого. Максимум - 1,62-1,68% за два місяці.
Є таке. Порахував по Соледару. За 67 днів вийшло 2.195% Тобто за два місяці (61 день) 1.998%
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angra
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Додано: Нед 24 тра, 2026 07:39
angra написав: won написав: Ой+ написав:
Можна мати 1%/міс згрубша від КЛ на ОВДП
Немає такого. Максимум - 1,62-1,68% за два місяці.
Є таке. Порахував по Соледару. За 67 днів вийшло 2.195% Тобто за два місяці (61 день) 1.998%
Це лише на цей місяць. Останні 8-9 місяців, коли не було в наявності паперів з погашенням в цьому/наступному місяці, максимум за 2 місяці знаходився в районі 1,5-1,7%. Ну а тут раз є 10.06 і 24.06 (був), то вже локально підтягли прибутковість і по деяким іншим паперам.
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won
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Додано: Пон 25 тра, 2026 14:53
won написав: angra написав: won написав:
Немає такого. Максимум - 1,62-1,68% за два місяці.
Є таке. Порахував по Соледару. За 67 днів вийшло 2.195% Тобто за два місяці (61 день) 1.998%
Це лише на цей місяць. Останні 8-9 місяців, коли не було в наявності паперів з погашенням в цьому/наступному місяці, максимум за 2 місяці знаходився в районі 1,5-1,7%. Ну а тут раз є 10.06 і 24.06 (був), то вже локально підтягли прибутковість і по деяким іншим паперам.
Я не користуюсь тільки в рахунок грейсу. Купляю, як правило, на півроку вперед з інтервалом у два місяці, гашу своїми. Але фактично збільшую свій дохід за рахунок використання КЛ у грейсі на понад 1%/міс, а взагалі то і написав, що згрубша 1%, тобто приблизно.
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Ой+
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Додано: Пон 01 чер, 2026 15:49
А зараз в Приваті з Єврової картки переказувати на іноземну картку вже 2%, чи все таки 1% як раніше "по акції" біло кілька років?
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foxluck
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Додано: Пон 01 чер, 2026 16:32
Ой+ написав:
Я не користуюсь тільки в рахунок грейсу. Купляю, як правило, на півроку вперед з інтервалом у два місяці, гашу своїми. Але фактично збільшую свій дохід за рахунок використання КЛ у грейсі на понад 1%/міс, а взагалі то і написав, що згрубша 1%, тобто приблизно.
Ну то це ви так робите. В запитанні не було, що кредлім+свої, питання було лише за кредлім. В такому випадку обов'язковий продаж максимум через 52-53 дні після покупки, тож обов'язково доведеться сплатити спред. В результаті і вийде 1,5-1,6% за два місяці, максимум - 1,9% за два місяці (зараз піднялась прибутковість).
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won
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Додано: Вів 02 чер, 2026 21:49
foxluck написав:
А зараз в Приваті з Єврової картки переказувати на іноземну картку
сам відповідаю: 1% як і було
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foxluck
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Додано: Сер 03 чер, 2026 08:39
Помнится, когда-то читал на форуме, что у Привата были некие банки-партнеры, на карты которых можно было перевести с карты Привата без комиссии. Например, если не ошибаюсь, Конкорд. Но Конкорд уже всё... Сейчас такие банки ещё есть?
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candidat
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Додано: Сер 03 чер, 2026 09:18
candidat написав:
Сейчас такие банки ещё есть?
нема
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Amethyst
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Додано: Сер 03 чер, 2026 09:49
candidat написав:
Помнится, когда-то читал на форуме, что у Привата были некие банки-партнеры, на карты которых можно было перевести с карты Привата без комиссии. Например, если не ошибаюсь, Конкорд. Но Конкорд уже всё... Сейчас такие банки ещё есть?
Был ещё Юнекс и Рада.
Но сейчас нет, видимо соглашения закончились, новые не продлили.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 03 чер, 2026 13:43
Ой+ не можу зрозуміти - як за рахунок КЛ можна придбати ОВДП? Можете пояснити
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