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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 чер, 2026 14:52
akurt написав:
Пан флайман збирає по всьому світові всіляке сміття і все те сміття тягне на Фінансовий форум України:
чому Флаймен? Того наслідника барона Мюнхаузена, любителя дешевого йогурту і прострочених оселедців, мастака розказувати байки з усього світу - звуть інакше
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Додано: Сер 03 чер, 2026 14:57
Frant написав: akurt написав:
Пан флайман збирає по всьому світові всіляке сміття і все те сміття тягне на Фінансовий форум України:
чому Флаймен? Того наслідника барона Мюнхаузена, любителя дешевого йогурту і прострочених оселедців, мастака розказувати байки з усього світу - звуть інакше
Колись же захлинешся власним смердючим лайном?
Давно пора…
А ну геть знову на «Киівську гілку», бризкайся там звичним брудом та звичною гнилотою на киян, які тебе досі терпіли…
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Додано: Сер 03 чер, 2026 15:03
Frant написав: won написав:
я то не читаю самостійно, а лише якщо хтось процитує того Мюнхгаузена).
ображати не можна того Мюнхаузена, того любителя дешевого йогурта, прострочених оселедців і саморобного абрикосового варення)))
Цікаво, скільки там людей пише, від імені тієї обліківки. 5 років назад було троє. Тому стільки букоффф, стільки води))))
Там женский или мужской коллектив писателей с фантазмом(которых при СэСэСэРе лечила карательная психиатрия от выхода в свет и эфир)???
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барабашов
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Додано: Сер 03 чер, 2026 15:05
Не любить наш правнук барона Мюнхаузена, наш байкар, наш фейсбучний орел, коли його виводять на чисту воду і знімають маску доброзичливості з його потворного, заздрисного обличчя)))) Зразу починає бігати і кукурікати, махати крильцями))))
П.С. Для барабашова. Неначе їх 3 персони було, на одній обліківці. Чоловічок 65 рочків, молода недалека жінка і особа неясної статі і незрозумілого віку)))))
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