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Карантин в Україні можуть
скасувати. Ляшко назвав умову

Карантин в Україні можуть скасувати. Ляшко назвав умову
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 14:08

Карантин в Україні можуть скасувати. Ляшко назвав умову

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві охорони здоров'я України заговорили про можливість скасування карантину в країні. Голова МОЗ Віктор Ляшко назвав умову.

Дивися повний текст Карантин в Україні можуть скасувати. Ляшко назвав умову.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 15:20

https://zib.com.ua/ua/150217.html
Цитрин
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 15:35

  Цитрин написав:https://zib.com.ua/ua/150217.html

А и пофиг: по двум причинам:
1:
суд задовольнив вимоги позивача про визнання усунення від роботи незаконним

-- и, собственно, все. Рассуждения о нарушениях процедур/вакцинациях -- это просто "мысли вслух": юридической силы они не имеют.
2: пока нет решения Верховного Суда по вопросу -- любой другой суд по любому аналогичному вопросу может принять прямо противоположное решение.
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