У Міністерстві охорони здоров'я України заговорили про можливість скасування карантину в країні. Голова МОЗ Віктор Ляшко назвав умову.
Дивися повний текст Карантин в Україні можуть скасувати. Ляшко назвав умову.
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 14:08
Карантин в Україні можуть скасувати. Ляшко назвав умову
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Карантин в Україні можуть скасувати. Ляшко назвав умову.
Додано: П'ят 28 січ, 2022 15:20
Додано: П'ят 28 січ, 2022 15:35
А и пофиг: по двум причинам:
1:
-- и, собственно, все. Рассуждения о нарушениях процедур/вакцинациях -- это просто "мысли вслух": юридической силы они не имеют.
2: пока нет решения Верховного Суда по вопросу -- любой другой суд по любому аналогичному вопросу может принять прямо противоположное решение.
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