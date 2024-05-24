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банках (гарне і погане) / monobank monobank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 235236237238 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку monobank 4 5 63 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 3% 2 2- Погане. Некомпетентне. 11% 7 3- Задовільне. Хотілося б краще. 13% 8 4- Добре. Як і повинно бути. 32% 20 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 41% 26 Всього голосів : 63 Додано: Сер 08 тра, 2024 10:54 klug написав: anikola13 написав: Щодо Спорту і його закриття моя думка, що це проблеми (були чині?) з міскондінгом. Щодо Спорту і його закриття моя думка, що це проблеми (були чині?) з міскондінгом.

Всі вивчили нове слово. Розкажіть, як можна міскодити, не маючи ні еквайрингу, ні взагалі процесингу. Всі вивчили нове слово. Розкажіть, як можна міскодити, не маючи ні еквайрингу, ні взагалі процесингу.

То навпаки!! Спортсмени відмовилися міскодити для камси То навпаки!! Спортсмени відмовилися міскодити для камси Amethyst

Повідомлень: 5405 З нами з: 05.05.21 Подякував: 408 раз. Подякували: 1037 раз. Профіль 1 1 9 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:56



В тарифах к Белой карте есть такое:

Зняття цільових коштів або зарахування власних коштів від діяльності ФОП, у сумі до 50 тис грн. на місяць | Безкоштовно

1) чтобы снять до 50 тыс грн без комиссии, нужно сделать перевод с ФОП-счёта на карту? Или по IBAN (по факту СЭП, но внутри банка) тоже прокатит?



2) "або зарахування власних коштів від діяльності ФОП, у сумі до 50 тис грн. на місяць"

То есть, если закинуть на Белую карту больше 50 тыс ФОПовских денег, то будет комиссия?

Или просто текст тарифа по-дебильному написан? Друзья, есть пара вопросов по переводу ФОПовских денег на Белую карту.В тарифах к Белой карте есть такое:1) чтобы снять до 50 тыс грн без комиссии, нужно сделать перевод с ФОП-счёта на карту? Или по IBAN (по факту СЭП, но внутри банка) тоже прокатит?2) "або зарахування власних коштів від діяльності ФОП, у сумі до 50 тис грн. на місяць"То есть, если закинуть на Белую карту больше 50 тыс ФОПовских денег, то будет комиссия?Или просто текст тарифа по-дебильному написан? Driver

Повідомлень: 300 З нами з: 13.06.16 Подякував: 73 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 тра, 2024 16:38 Driver написав: Друзья, есть пара вопросов по переводу ФОПовских денег на Белую карту.



В тарифах к Белой карте есть такое:

Зняття цільових коштів або зарахування власних коштів від діяльності ФОП, у сумі до 50 тис грн. на місяць | Безкоштовно

1) чтобы снять до 50 тыс грн без комиссии, нужно сделать перевод с ФОП-счёта на карту? Или по IBAN (по факту СЭП, но внутри банка) тоже прокатит?



2) "або зарахування власних коштів від діяльності ФОП, у сумі до 50 тис грн. на місяць"

То есть, если закинуть на Белую карту больше 50 тыс ФОПовских денег, то будет комиссия?

Или просто текст тарифа по-дебильному написан? Друзья, есть пара вопросов по переводу ФОПовских денег на Белую карту.В тарифах к Белой карте есть такое:1) чтобы снять до 50 тыс грн без комиссии, нужно сделать перевод с ФОП-счёта на карту? Или по IBAN (по факту СЭП, но внутри банка) тоже прокатит?2) "або зарахування власних коштів від діяльності ФОП, у сумі до 50 тис грн. на місяць"То есть, если закинуть на Белую карту больше 50 тыс ФОПовских денег, то будет комиссия?Или просто текст тарифа по-дебильному написан?

Факт такий, що замість виділеного має бути "зняття власних коштів, переказаних з рахунку ФОП на власну білу картку".

Тому можна сказати, що трохи незрозуміло тарифи написані.



Отже: 1. за перерахунки коштів між своїми рахунками в межах залишку власних коштів комісія не знімається.

2. За умови, що на дану білу карту є поступлення офіційної зп або ж із власного рахунку ФОП у моно - зняття коштів з білої картки комісія не знімається за 50 тисяч грн на місяць, зняті в банкоматах/касах будь-яких банків; у разі перевищення цієї суми на місяць, або у разі відсутності ФОП/оф.доходу на білу, комісія застосовується від 0 грн і складає 0,9%. Факт такий, що замість виділеного має бути "".Тому можна сказати, що трохи незрозуміло тарифи написані.Отже: 1. за перерахунки коштів між своїми рахунками в межах залишку власних коштів комісія не знімається.2. За умови, що на дану білу карту є поступлення офіційної зп або ж із власного рахунку ФОП у моно - зняття коштів з білої картки комісія не знімається за 50 тисяч грн на місяць, зняті в банкоматах/касах будь-яких банків; у разі перевищення цієї суми на місяць, або у разі відсутності ФОП/оф.доходу на білу, комісія застосовується від 0 грн і складає 0,9%. won Повідомлень: 13 З нами з: 15.05.24 Подякував: 13 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 тра, 2024 12:51 Re: monobank Перейшов на ФОП Моно в грудні, наразі задоволений. Окремо додам що кому замало ліміту 50 тис. на Білій картці- можна ще додатково скористатись аналогічним лімітом на Чорній картці, таким чином отримати 100 тис. грн. без комісій.

Відносно пластикової Білої карти- в підтримці сказали що випуск платний, 100 грн., але наступного місяця ця сума повертається в якості кешбеку, ще не пробував. andriy_z Повідомлень: 110 З нами з: 05.03.14 Подякував: 37 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2024 04:05 ?

Має ж проходити як звичайна покупка ... А давно котобанда почала брати комсу за оплату з кредитних на сайті епіцентруМає ж проходити як звичайна покупка ... Kalgan Повідомлень: 1127 З нами з: 02.01.19 Подякував: 47 раз. Подякували: 123 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 235236237238 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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