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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 тра, 2024 10:54
klug написав: anikola13 написав:
Щодо Спорту і його закриття моя думка, що це проблеми (були чині?) з міскондінгом.
Всі вивчили нове слово. Розкажіть, як можна міскодити, не маючи ні еквайрингу, ні взагалі процесингу.
То навпаки!! Спортсмени відмовилися міскодити для камси
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:56
Друзья, есть пара вопросов по переводу ФОПовских денег на Белую карту.
В тарифах к Белой карте есть такое:
Зняття цільових коштів або зарахування власних коштів від діяльності ФОП, у сумі до 50 тис грн. на місяць | Безкоштовно
1) чтобы снять до 50 тыс грн без комиссии, нужно сделать перевод с ФОП-счёта на карту
? Или по IBAN (по факту СЭП, но внутри банка) тоже прокатит?
2) "або зарахування власних коштів від діяльності ФОП, у сумі до 50 тис грн. на місяць"
То есть, если закинуть на Белую карту больше 50 тыс ФОПовских денег, то будет комиссия?
Или просто текст тарифа по-дебильному написан?
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 16:38
Driver написав:
Друзья, есть пара вопросов по переводу ФОПовских денег на Белую карту.
В тарифах к Белой карте есть такое:
Зняття цільових коштів або зарахування власних коштів від діяльності ФОП, у сумі до 50 тис грн. на місяць | Безкоштовно
1) чтобы снять до 50 тыс грн без комиссии, нужно сделать перевод с ФОП-счёта на карту
? Или по IBAN (по факту СЭП, но внутри банка) тоже прокатит?
2) "або зарахування власних коштів від діяльності ФОП, у сумі до 50 тис грн. на місяць"
То есть, если закинуть на Белую карту больше 50 тыс ФОПовских денег, то будет комиссия?
Или просто текст тарифа по-дебильному написан?
Факт такий, що замість виділеного має бути "зняття власних коштів, переказаних з рахунку ФОП на власну білу картку
".
Тому можна сказати, що трохи незрозуміло тарифи написані.
Отже: 1. за перерахунки коштів між своїми рахунками в межах залишку власних коштів комісія не знімається.
2. За умови, що на дану білу карту є поступлення офіційної зп або ж із власного рахунку ФОП у моно - зняття коштів з білої картки комісія не знімається за 50 тисяч грн на місяць, зняті в банкоматах/касах будь-яких банків; у разі перевищення цієї суми на місяць, або у разі відсутності ФОП/оф.доходу на білу, комісія застосовується від 0 грн і складає 0,9%.
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Додано: Пон 20 тра, 2024 12:51
Перейшов на ФОП Моно в грудні, наразі задоволений. Окремо додам що кому замало ліміту 50 тис. на Білій картці- можна ще додатково скористатись аналогічним лімітом на Чорній картці, таким чином отримати 100 тис. грн. без комісій.
Відносно пластикової Білої карти- в підтримці сказали що випуск платний, 100 грн., але наступного місяця ця сума повертається в якості кешбеку, ще не пробував.
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Додано: Суб 25 тра, 2024 04:05
А давно котобанда почала брати комсу за оплату з кредитних на сайті епіцентру
?
Має ж проходити як звичайна покупка ...
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Kalgan
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Додано: Суб 25 тра, 2024 06:38
Kalgan з тих пір, як почалася схема з поверненням товару.
обнал кредитних на шару - наш нарід "розумний"
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Goodman
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Додано: Суб 25 тра, 2024 07:11
Goodman написав:Kalgan
з тих пір, як почалася схема з поверненням товару.
обнал кредитних на шару - наш нарід "розумний"
А как это работает? Несколько раз возвращал товар эпику - всегда возврат шел на карту с которой платился товар. Опции получить нал не было в принципе. Как в этом случае можно что либо "обналичить"?
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WallNutPen
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Додано: Суб 25 тра, 2024 09:26
Kalgan написав:
А давно котобанда почала брати комсу за оплату з кредитних на сайті епіцентру
?
Має ж проходити як звичайна покупка ...
Можна приклад,такого ще не зустрічав
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tarasum
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Додано: Суб 25 тра, 2024 11:28
tarasum написав: Kalgan написав:
А давно котобанда почала брати комсу за оплату з кредитних на сайті епіцентру
?
Має ж проходити як звичайна покупка ...
Можна приклад,такого ще не зустрічав
Схоже, що як р2р намалювала.
Мож там якийсь відстрочений платіж типа страховка відвантаження?
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Додано: Суб 25 тра, 2024 13:07
WallNutPen написав: Goodman написав:Kalgan
з тих пір, як почалася схема з поверненням товару.
обнал кредитних на шару - наш нарід "розумний"
А как это работает? Несколько раз возвращал товар эпику - всегда возврат шел на карту с которой платился товар. Опции получить нал не было в принципе. Как в этом случае можно что либо "обналичить"?
Робив повернення товару в Єпику (покупка була в магазині), так на іншу картку не повернули, сказали що не та картка.
Ообив в цей день дві купівлі з кредиток моно і а-банку. Для повернення помилково подав кредитку, але не того банку.
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