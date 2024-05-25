скрін не робив.звичайне замовлення на сайті. перейшов по посиланню на оплату, при підтвердженні додаток моно намалював комсу.
повернувся назад і потім перейшов знову ж потому посиланню, але вже заплатив з білої без комси
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 тра, 2024 20:00
скрін не робив.звичайне замовлення на сайті. перейшов по посиланню на оплату, при підтвердженні додаток моно намалював комсу.
повернувся назад і потім перейшов знову ж потому посиланню, але вже заплатив з білої без комси
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