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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 247248249250

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 3.9 5 66
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
39%
26
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2024 12:32

  Amethyst написав:
  David_pl написав:
  WallNutPen написав:100 грн. дадут если банк сам пришлет вам такое предложение...

а вообще смысл есть перевыпускать черную? (сообщение пришло)
Если уже купил/активировал атб-шную моно визу

Ну 100 (вернее 80.5) ж дадуть

але в мене було повідомлення, що треба це зробити до 31.10. тобто завтра вже все.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 07:40

  Amethyst написав:Искатель, они вам сразу поверят, но не злоупотребляйте

Хочу докупити в Моно євро овдп ,чи є якісь обмеження - офіційно зп 120к та менша пенсія, планував купити 10 шт.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 15:04

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

monobank вийшов на ринок корму для котів (фото)
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 08:31

Підкажіть, а з коментарем переказ на картку не зі списку контактів тепер не можно відправити? Чи так завжди було? Дивно.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 19:44

Re: monobank

місяць тільки почався а мені прилетіло обмеження, 5к гривень максимум до кінця місяця можу перекинувати на карти інші

або надавайте документи яких не існує
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 13:35

Йооо, шана

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Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 11:14

  quadro_tony_da написав:місяць тільки почався а мені прилетіло обмеження, 5к гривень максимум до кінця місяця можу перекинувати на карти інші

або надавайте документи яких не існує

Може тойво, не хочете з мастера на візу переходити?
Boundless
 
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