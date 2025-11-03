ОК. Тогда то, что сейчас, считаем за анонс для разогрева аудитории
Додано: Сер 29 жов, 2025 00:08
Додано: Сер 29 жов, 2025 10:24
1) Банк (monobank)
• 26.08.2025 — К-997/КЕП: ссылки на внутренние правила (в т. ч. п. 5.12 и 10.4.1); индивидуального правового обґрунтування моего случая нет.
• 10.09.2025 — № QEVR-20250910-128158363: отказ рассматривать обращение как «повторное» со ссылкой на ст. 8 Закона «Об обращениях граждан».
• 23.10.2025 — видеосвязь: банк сообщил, что индивидуированного мотивированного письма по сути (с исходящим №/датой/основаниями/подписью) не предоставит; 60-дневный тестовый режим не согласует (ссылка на «регламент банка»).
2) НБУ
• 16–17.10.2025 — ответы, которые не содержали індивідуального рішення по суті мого звернення.
• 27.10.2025 — мое додаткове уточнення зарегистрировано № К-249467/3/25569. Статус: в работе.
3) Омбудсмен НБУ
• 17.10.2025 — відповідь без індивідуального рішення по суті (фокус на общем праве банка прекращать обслуживание).
4) Верховная Рада (Комитет по вопросам финансов)
• 28.10.2025 — обращение зарегистрировано № 47779К-2-10.2025/248086, передано в профильный комитет. Просил отвечать по электронной почте.
Моя позиция. Я не оспариваю право банка расторгнуть договор (п. 10.4.1). Прошу надать мотивированную письменную відповідь по суті с реквизитами и порядком оскарження. Как компромисс предлагал 60-дневный тестовый режим с письменными контрольными точками и коммуникацией e-mail only.
Додано: Нед 02 лис, 2025 17:14
Цікаво, а у вас що нема інших банків, для заміни Моно, ну щоб не витрачати купу часу, сил та невів на це "вєрнісь, я всьо пращю!"
Ну і головне питання - ви самі здогадуєтесь за що саме банк міг вирішити розірвати з Вами стосунки?
Додано: Пон 03 лис, 2025 09:33
1finanсier
Ок, відповім коротко й по суті.
1) «Чому не перейти в інший банк?»
Я користуюсь і іншими банками. Питання не про «вернись, я все прощу», а про процедуру: коли банк припиняє обслуговування, клієнт має отримати індивідуальне мотивоване рішення по суті (вих. №/дата, конкретні підстави саме мого випадку, підпис, порядок оскарження). Без цього немає ані прозорості, ані можливості коректно оскаржити. Це базовий стандарт ринку.
2) «Чи здогадуюсь про причину?»
Припускаю, що йдеться про внутрішній комплаєнс/KYC/AML. Я не заперечую право банку розірвати договір (п. 10.4.1) і готовий надати будь-які підтвердні документи. Проблема не в праві банку, а в відсутності індивідуальної мотивації та відмові розглядати повторне звернення за ст. 8 без рішення по суті.
Що пропонував і що маю зараз:
Пропонував компроміс: 60-денний тестовий режим з письмовими контрольними точками, e-mail only — банк відмовився (відеозв’язок 23.10).
Процедуру фіксую офіційно: НБУ (К-249467/1/22499; К-249467/3/25569 — у роботі), Омбудсмен НБУ (К-249467/2/24860), звернення до Комітету ВРУ (№ 47779К-2-10.2025/248086).
Я не прошу особливих умов. Або мотивований лист по суті з реквізитами — і я приймаю рішення, або цивілізований тестовий період під письмові зобов’язання. Це про правила гри, а не про емоції.
Додано: Пон 03 лис, 2025 11:05
Дійсно, не по-поцанськи якось виходить у Гороха
Часу і натхнення вам!
Тримайте нас у курсі.
Особливо цікавлять відповіді від НБУ
Додано: Пон 03 лис, 2025 11:36
Дякую за підтримку! По НБУ статус такий: 16–17.10 надійшли формальні листи без індивідуального рішення; 27.10 зареєстрували моє уточнення № К-249467/3/25569 — зараз «у роботі». Щойно буде офіційна відповідь, опублікую стислий конспект (без персональних даних) і таймлайн наступних кроків.
Додано: Пон 03 лис, 2025 11:37
Когда банк отказывает в обслуживании, он указывает причину. Законодательно банк может разорвать деловые отношения с любым клиентом в любое время, тут писать всем и всюду можно, но толку от этого будет мало.
Я пару месяцев бодался с Райфом, тоже забрасывал официальными письмами, но пока не подключил админресурс самого банка для решения вопроса, получал только стандартные отписки. Поэтому советую вам дополнительно к вашей переписке найти выход на банк, чтобы вам объяснили, что и как правильно сделать, чтобы банк отменил своё же решение.
И не берите всё так близко к сердцу. Моня - хороший банк, но на нём свет клином не сошёлся.
Додано: Пон 03 лис, 2025 11:42
Спасибо за ваш опыт — ценю практичный совет. С тем, что банк вправе расторгнуть отношения, не спорю. Мой кейс про другое: при официальном обращении клиент вправе получить индивидуальный мотивированный ответ по сути (исх. №/дата, правовые основания именно моего случая, подпись, порядок обжалования). Вместо этого — общие отсылки к правилам и отказ рассматривать «повторное» обращение по ст. 8.
Параллельно с формальными каналами я как раз пробую і «внутренние»:
было обращение на уровень CEO и видеозвонок 23.10 — там прямо сказали, что письма по сути не будет и «60-дневный тестовый режим» не согласуют;
я предлагал компромисс (e-mail only, готовность к KYC/комплаенсу).
Если подскажете корректный рабочий канал внутри банка (контакт/подразделение для медиации), буду признателен — задача не «переиграть» банк, а понять, что именно исправить, и вернуться к нормальному обслуживанию. Суд оставляю как крайний варіант.
Резюмирую: я не качаю права — я прошу прозрачную процедуру: либо мотивированное письмо по суті, либо проверяемый компромисс. Если у вас есть конкретные рекомендации «к кому и как зайти», напишите, пожалуйста.
