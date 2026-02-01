Shaman написав:а що, Монобанк за СЕП з білої картки бере 0,5% від суми? непогані такі розцінки...
Со всех карт тариф одинаковый. Бесплатно на физиков, 0.5 % на юриков/ФОПов, если платежи на них пересекают определенный порог и адресат не из белого списка (в нём, например, Казначейство). Всегда такой тариф был.
мені завжди вистачало p2p, а тут виникла потреба. тобто до якойсь суми безкоштовно на юриків?
Shaman написав:а що, Монобанк за СЕП з білої картки бере 0,5% від суми? непогані такі розцінки...
Со всех карт тариф одинаковый. Бесплатно на физиков, 0.5 % на юриков/ФОПов, если платежи на них пересекают определенный порог и адресат не из белого списка (в нём, например, Казначейство). Всегда такой тариф был.
мені завжди вистачало p2p, а тут виникла потреба. тобто до якойсь суми безкоштовно на юриків?
Вирішив купити державні військові облігації, При погашенні вказав виплату на Дія карту в декількох банках. Так от 28,01,26 відбулося погашення. всі банки за винятком Моно виплачують кошти з Дії карти без комісії. Тільки Моно хоче стягнути 0,9% за зняття з Дії карти. Наступного разу якщо буду купляти військові облігації то виплату треба вказувати любий банк крім Моно.