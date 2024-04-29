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А коли в застосунку таза зникає закрита картка?Заяву на закриття написав майже тиждень тому, кредитний ліміт обнулили, а вона так і висить.Користуватися теж дає
Я розумію що через сорок п'ять днів рахунок закриють, але ж получається я зараз ще 45 днів після написання
заяви можу користуватися карткою.Це нормально?
Короче з'ясувалося що б закрити ту кредитну карту суккесс ще треба писати заяву на закриття розстрочки.Саме цікаве що розстрочки ні в спорті, ні тим більш в тазі на який перейшов зі спорту, у мене не було і не має.
Враховуйте це при закритті що б два рази не бігати.
На відділенні тупі вівці сидять.Прийшов в другий раз закривати картку, так я з першого не получилося.Питаю, як я узнаю що картка закривається.Бо минулого разу ви теж говорили що вона закривається і закриється через 45 днів, а по факту з'ясувалося що через 45 днів я б узнав що вона у мене не закрита.Знов мекали-бекали про 45 днів.Я кажу я в курсі про це.Як перевірити що вона таки закривається.Вона статус змінить в застосунку чи зникне чи що? Ні, ніхера.Ви ніяк не побачите.Вона так і буде висіти в застосунку(що мене якось дуже дивувало).Дивляться як на приду рка.Ну ок думаю, буду через горячку звонить і питати закривається вона чи ні(минулого разу так і з'ясувалося що ніхера вона не закривається).
Сьогодні захожу в застосунок, а карта зникла.Тобто ці тупі кури не знають елементарні речі що карта після написання заяви через пару днів зникає із застосунку.Получаються взагалі не розуміють що вони роблять.Щось роблять, а як воно і що буде дупля не відбивають.
Реально майже кожен раз після спілкування з банком офігеваю.Забуваю що там такий тупняк.Тут на форумі люді компетентніше ніж співробітники.Тому і смішно стає коли хтось дуже впевнено каже що мені спеціаліст з банка сказав що буде так-то(бачив відверту маячню доречі).Нічого воно по факту ще не значить.