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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 335336337338

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.1 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
3
2- Погане. Некомпетентне.
24%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
28%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
4
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 00:28

  vpchelko написав:Visky
теперь я догнал о чем вы. все запросил у поддержки изи бланк платежного поручения - для вывода денег с заначки на счет в другой банк

да у меня есть приват там вообще удобно сделали - смарт-ид.

пройдусь по инструкции, потестирую - завтра поддержку изиной скину сабж заполненный
Не так. Платіжка з Заначки на карт.рах. Ізі, якщо виконають, то вже в інший банк.
Вам випала рідкісна можливість добре заробити, кратно збільшивши ваші гроші. І не слухайте тут радників-невдах, які не вміють цього робити, можете звернутись до профільного юриста, якщо самі сумніваєтесь, що зможете.
Ви навіть не уявляєте скільки компенсації я стягнув лише з 2-х банків, а міг і більше, якби всі можливості і з-ни застосував би і не знехтував би апеляцією у 2му процесі. Сума в 5 знаках в $, які тоді вперше стягнув Печерський ВДВС Києва саме в $.
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 00:54

  sens написав:Нажаль Банкам надав НБУ багато прав - вимагати інформацію,аналізувати на власний розсуд.

Якщо ви вважаєте що Ваші права було порушено - окрім втрати додатково грошей і час,вам нададуть надію.
У мене є РІШЕННЯ ухвалено судом , проте ПФУ не може виконати рішення - строк ,який витратив на отримання рішення склало загалом 46 місяців.

Аналогія недоречна. ПФ - важлива держ.структура. Треба було отримати виконавчий лист і звернутись до ВДВС, а краще - до приватного виконавця для примусового стягнення.
А НБУ - не закон, а хуліган, який вимагає порушувати банками з-ни і права клієнтів
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 01:16

  sens написав:Вам доречі при зверненні в банк, повинні були надати інформацію,яку саме банк вважає первинною , фактично визнає недопустимість свого припущення,яку він не оспарює .
Я умовно маю суму коштів після продажу майна , наприклад в 2005 році продав ділянку в Дарницькому районі міста Києва в Бортничах і перевів в валюту, декілька разів робив валютообмін за 19 років , і за весь цей строк якщо рахувати суму в гривні першопочаткову це одна сума , якщо взяти до уваги останню - більше ніж в 5:разів. Проте якщо за останні 3 роки я працюю офіційно і маю зп та військову пенсію , лише з цих коштів банк готовий взяти до уваги пояснення щодо пошкодження грошей.
Є також поняття особистих і родинних заощаджень, яке прийнятно для суду, а те що банк вважає... 3 роки... Так ніхто і не спитає док-и Сірожи або Ахмєта про походження їхніх коштів, на які вони відкрили їхні банки... (з варенням).
Visky
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  #<1 ... 335336337338
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ТАСКОМБАНК (3373)
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