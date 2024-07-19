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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лип, 2024 08:57
Re: ТАСКОМБАНК
ну короче изина поддержка со своим недофинмоном сделала себе головную боль - платежную инструкцию составил и подписал и передал поддержке
Додано: П'ят 19 лип, 2024 09:50
Re: ТАСКОМБАНК
Стаття 47. Строки виконання платіжних операцій та доступність коштів
1. Надавач платіжних послуг платника зобов’язаний виконати платіжну інструкцію ініціатора протягом операційного дня з моменту прийняття ним до виконання платіжної інструкції.
...
Стаття 86. Відповідальність надавачів платіжних послуг під час виконання платіжних операцій
6. Надавач платіжних послуг у разі порушення строків виконання платіжних операцій, передбачених цим Законом або договором про надання платіжних послуг, зобов’язаний сплатити користувачу пеню в розмірі 0,1 відсотка суми простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше 10 відсотків суми платіжної операції, якщо інший розмір пені не обумовлений договором про надання платіжних послуг.
Додано: П'ят 19 лип, 2024 12:20
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для мене як це ))
Додано: П'ят 19 лип, 2024 12:52
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 12:57
а шо ты хочешь? В Украине вообще принято называть неадекватом человека - который требует чтобы все было по закону.
Додано: П'ят 19 лип, 2024 13:11
не, только если требует
не там и не у тех, где требуют,
а там, где случайные люди потрепаться собрались
Додано: П'ят 19 лип, 2024 14:35
ТАСКОМБАНК
Розуміємо Ваше незадоволення, при цьому зазначаємо, що згідно з умовами Договору комплексного банківського обслуговування - 12.4. Банк має право розірвати в односторонньому порядку Договір та закрити Рахунок за ініціативою Банку:
– у випадках, передбачених законодавством, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
– в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, банківськими правилами, або додатковими угодами/змінами до ДКБО/Договорів.
Для здійснення перевірки наданої Вами інформації щодо того, що банком не було запитано підтверджуючі документи – прохання вказати Ваше ПІБ та ІПН в особисті повідомлення.
Додано: П'ят 19 лип, 2024 14:36
Re: ТАСКОМБАНК
Это не отвечает на вопрос - а нахрена я 2 раза катался в отделение банка!??? Сразу сообщить нельзя было?
Щас напишу в ЛС - ПІБ та ІПН.
У меня весь доход легален - а тут слушаю бред про отмывание доходов и спонсированние терроризма... да до меня бы в первую очередь работодатель взялся бы!!! - работаю на Комкаст (США)! Могу контракт предоставить - ну тут да компания прослойка (как правильно называт те компании которые набирают сотрудников и ищут компании на которые они будут работать и берут % с з/п? - но увы без них почти нереально выйти на прямые контракты) - ну она тоже в США зарегистрированна.
Если уж Комкастмне доверяет - но тут какой-то банчек ТАЗ ... из под дна постучались со своими подозрениями... ну как кем и чем работаю на Комкаст - это уже под грифом NDA!
Додано: П'ят 19 лип, 2024 18:21
Re: ТАСКОМБАНК
тут даже отмывание доходов ни как не пришьеш... у меня 2 инвалида на содержании, тещу ложили в Одрекс - думали она помрет - там ее отказали и все показатели нормализовали... отмываю доход!! Конечно!!!
Жена нивалид - там тяжелая форма остеапороза - каждая процедура это +6тыс гривен - это Золендровіста (+3тыс стоит правильное лекарство) и сопуствующие медикоменты + услуги врачей. тоже спонсирование терроризма и отмывание дохода...
Да еще как проходили МСЕК ... это вообще мерзостная история! Там тоже отмыли более 30тыс гривен... много террористов спонсировали и отмыли доходов!!!!
А особенно последние месяца очень много трат на медикоменты и продукты - там знакомая тещи приезжала на 3 месяца - инвалид 2ой группы - я тоже отмывал доходы и террористов спонсировал (хотя считал что делал хорошее дело)....
Меня подобное обстоятельство кране оскорбило! Это нарушает конституцию Украины! Перед тем как подозревать - нужны веские основания! А обвинять - иметь не основания или подозрения - а доказательства!
Ну это вообще бред - мои все траты можно на карте обрисовать из Одессы я не выезжал - продукты - медикоменты - топливо для машины... ну стыд и позорище! Отсутсвие какой либо логики!!!
Додано: П'ят 19 лип, 2024 19:21
vpchelko Вам не вказали конкретну причину блокування рахунків? Ви здогадуєтеся, що це? Якщо ні, раджу запитати письмово на info@tascombank.com.ua (можна додати 2гу адресу Ізі), підписавши КЕП. Якщо у відповіді буде на кшталт: ми не зобов'язані повідомляти, додасте вимогу повідомити до позову.
2. Чи не виводили Ви кошти по схемі: Комкаст-Пайонір-ТАС, або щось подібне?
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