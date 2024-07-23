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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 338339340341

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.1 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
3
2- Погане. Некомпетентне.
24%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
28%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
4
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 10:37

Re: ТАСКОМБАНК

  Amethyst написав:Отак розривають відносини без додаткових питань тільки абузерів. Якщо не ви самі, то хтось із ваших контрагентів напортачив з криптою або щось подібним.
Щасти вам


еще раз опять без основательные утверждения.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 16:16

Re: ТАСКОМБАНК

Все эти постановления НБУ про финмон - являются подзаконными актами - закон про платежные услуги имеет более высокий приоритет.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 04:18

  flysoulfly написав:
  Visky написав:
Чи не виводили Ви кошти по схемі: Комкаст-Пeйонір-ТАС, або щось подібне? Чи сплачували з іноземних винагород податки в Україні?

Тобто з Пайоніра або інших систем в ТАС не закидували?
Ще може виникати податкове зобов'язання, якщо Ви резидент України. І при досягненні якоїсь суми за певний період банки можуть блокувати

якої ? за який ?
А спитайте у Примата (не пам'ятаю), вони ввели ліміти і до війни ще повертали платежі, що перевищували і вимагали заФОПитись, уклавши з ними угоду. Я просто плюнув і виводив через інші банки
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 19:29

Re: ТАСКОМБАНК

TASCOMBANK, отримав повідомлення в TAS2U: "Не зволікайте та зробіть апдейт вашої кредитки на Very Card зі збільшеним кредитним лімітом!
<...>"
Над В5 є повідомлення: Замовте нову віртуальну картку з кредитним лімітом! Кредитний ліміт по картці ** *ХХХХ буде закрито."

Таке питання. Якщо отримав усе це, то це гарантовано, що можна отримати Very Card зі збільшеним кредитним лімітом чи я неправильно зрозумів зміст повідомлень від банку?
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 23:00

Howl
какая-то ересь - граничащая со скамом...
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 23:06

Re: ТАСКОМБАНК

  Howl написав:то це гарантовано
фіг, буде скорінг, а потім вже рішення :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 23:16

Re: ТАСКОМБАНК

  Amethyst написав:фіг, буде скорінг, а потім вже рішення


у меня не один раз повышали кред лимит - без сабжа - но до КГАМа от скудоумных сотрудников ТАЗА...

Там вообще е...чая стена - горячка говорит идти в отеление - в отделении говорят звои на горячку...

Ну тогда логичто требовать "справку что не верблюд"???!!!!
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 00:25

Re: ТАСКОМБАНК

Howl написав:TASCOMBANK, отримав повідомлення в TAS2U: "Не зволікайте та зробіть апдейт вашої кредитки на Very Card зі збільшеним кредитним лімітом!
<...>"
Над В5 є повідомлення: Замовте нову віртуальну картку з кредитним лімітом! Кредитний ліміт по картці ** *ХХХХ буде закрито."

Таке питання. Якщо отримав усе це, то це гарантовано, що можна отримати Very Card зі збільшеним кредитним лімітом чи я неправильно зрозумів зміст повідомлень від банку?
Було таке ж запрошення, але ніякої обіцяної інформації над карткою немає
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 10:27

ТАСКОМБАНК

Howl

Ви отримали пропозицію міграції карток в TAS2U – це перекредитування старої картки на Very Card за рахунок нового кредитного ліміту.
Міграція відбувається на віртуальну картку Very Card через мобільну версію TAS2U.
Старий рахунок буде закрито після процедури міграції.
Кредитний ліміт буде гарантовано надано.
Вкажіть Ваше ПІБ, ІПН в особисті повідомлення – переглянемо яка сума Вам погоджена.
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