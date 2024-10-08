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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 353354355356

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
23%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
4
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 08:34

  sens написав:
  Amethyst написав:
  sens написав:Бо без ризику для клієнта
і без шампанського?!! Ніі, я так не можу.
Будь-яка невідомість є ризиковою, але коли навчатися і розумітися на новому, то ризик ну дууже часто перетворюється.. на шампанське :wink:
А БС Неньки вже перетворюється на болото, хоча знайти тама озерця з чистенькою і смачною водичкою ще можна.

У мене інша думка, я банки під іншим кутом зору розглядаю.
Хочете мати стабільні стосунки з банком , криптою і обмінником - треба з усіма мати ділові відносини.

Тут абсолютно з вами згоден -- ділові відносини з усіма інструментами набуття свого добробуту.
У банка для мене зараз є онлайн-банкінг: рахунки, картки, обмін, безстроковий депо і регламент на перекази. У декого з банок є онлайн-депозитарій з ОВДП.
А от строкового депо, навіть короткого там (у банках) вже немає :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 09:41

  Amethyst написав:
Спеціальна пропозиція до ювілею Таскомбанк: обирайте строк вкладу від 3 до 12 місяців та умови виплати процентів — отримуйте 15% річних за депозитом «Строковий»!
Умови вкладу:
Ставка — 15% річних
Виплата % - щомісячно або в кінці строку
Строк вкладу — від 3 до 12 місяців
Валюту вкладу — гривня
Мінімальна сума вкладу — від 1000 грн
Вклад можна оформити з 2 жовтня по 11 листопада 2024 року в будь-якому відділенні Таскомбанку або у мобільному застосунку TAS2U.


Цікаво: мені таке не приходило. І якщо дивитися у депозитах, то максимум ТАС пропонує 13,5%. Це індивідуальна пропозиція?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 16:57

  Искатель написав:
  Amethyst написав:
Спеціальна пропозиція до ювілею Таскомбанк: обирайте строк вкладу від 3 до 12 місяців та умови виплати процентів — отримуйте 15% річних за депозитом «Строковий»!
Умови вкладу:
Ставка — 15% річних
Виплата % - щомісячно або в кінці строку
Строк вкладу — від 3 до 12 місяців
Валюту вкладу — гривня
Мінімальна сума вкладу — від 1000 грн
Вклад можна оформити з 2 жовтня по 11 листопада 2024 року в будь-якому відділенні Таскомбанку або у мобільному застосунку TAS2U.


Цікаво: мені таке не приходило. І якщо дивитися у депозитах, то максимум ТАС пропонує 13,5%. Це індивідуальна пропозиція?

Це офіційно оффлайн , виключно у відділенні,лише для таких хто на Україні
sens
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 18:45

  Искатель написав:
  Amethyst написав:
Спеціальна пропозиція до ювілею Таскомбанк: обирайте строк вкладу від 3 до 12 місяців та умови виплати процентів — отримуйте 15% річних за депозитом «Строковий»!
Умови вкладу:
Ставка — 15% річних
Виплата % - щомісячно або в кінці строку
Строк вкладу — від 3 до 12 місяців
Валюту вкладу — гривня
Мінімальна сума вкладу — від 1000 грн
Вклад можна оформити з 2 жовтня по 11 листопада 2024 року в будь-якому відділенні Таскомбанку або у мобільному застосунку TAS2U.


Цікаво: мені таке не приходило. І якщо дивитися у депозитах, то максимум ТАС пропонує 13,5%. Це індивідуальна пропозиція?


З цікавості перевірив.Оберіть в застосунку термін 3 місяці і поставте суму від 1000 грн. - буде 15%.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 19:40

  посетитель написав:
  Искатель написав:
  Amethyst написав:
Спеціальна пропозиція до ювілею Таскомбанк: обирайте строк вкладу від 3 до 12 місяців та умови виплати процентів — отримуйте 15% річних за депозитом «Строковий»!
Умови вкладу:
Ставка — 15% річних
Виплата % - щомісячно або в кінці строку
Строк вкладу — від 3 до 12 місяців
Валюту вкладу — гривня
Мінімальна сума вкладу — від 1000 грн
Вклад можна оформити з 2 жовтня по 11 листопада 2024 року в будь-якому відділенні Таскомбанку або у мобільному застосунку TAS2U.


Цікаво: мені таке не приходило. І якщо дивитися у депозитах, то максимум ТАС пропонує 13,5%. Це індивідуальна пропозиція?


З цікавості перевірив.Оберіть в застосунку термін 3 місяці і поставте суму від 1000 грн. - буде 15%.

Дійсно, якщо суму поставити від 1000 - видає 15%. Дякую за підказку!
Искатель
 
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Подякували: 4837 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 11:49

  Искатель написав:
  Amethyst написав:
Спеціальна пропозиція до ювілею Таскомбанк: обирайте строк вкладу від 3 до 12 місяців та умови виплати процентів — отримуйте 15% річних за депозитом «Строковий»!
Умови вкладу:
Ставка — 15% річних
Виплата % - щомісячно або в кінці строку
Строк вкладу — від 3 до 12 місяців
Валюту вкладу — гривня
Мінімальна сума вкладу — від 1000 грн
Вклад можна оформити з 2 жовтня по 11 листопада 2024 року в будь-якому відділенні Таскомбанку або у мобільному застосунку TAS2U.


Цікаво: мені таке не приходило. І якщо дивитися у депозитах, то максимум ТАС пропонує 13,5%. Це індивідуальна пропозиція?


Дякуємо за ваше запитання! Хочемо повідомити, що пропозиція доступна у нашому застосунку. Ставка автоматично зміниться, як тільки ви введете необхідну суму. Це дозволить вам зручно бачити всі умови перед підтвердженням.
Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, не соромтеся звертатися. Ми завжди готові допомогти!
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