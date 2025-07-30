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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 425426427428

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.8 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
8
2- Погане. Некомпетентне.
21%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 16:37

  alibob написав:Переприв'язати рюкзак в додатку хвилина часу.

Взагалі не розумію. Прийшов з рюкзаком, коли ще Вєрки не було, суккеси не закривав, чк воно так сталося?
kulikrom
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 18:27

  moveton написав:
  kulikrom написав:
  -VICTOR- написав:...хто буде останній виходити -

не випускають! Прив’язали Рюкзак до Вєркі, кажуть відв’яжи - випустимо. А в мене Рюкзак старший ніж Вєрка за віком, як таке може бути? Поки наполегливо надав заяву в горячці, отримав номер в зворотній смс.

Как там Тазик писал в извещении о введении поборов на 150 грн: "Якщо цi змiни в тарифах вам не подобаються, ви можете зручно закрити карти". Правда, не уточнили кому удобно :mrgreen:


дефолт Таскомбанк, для звичайного користувача є багато інших банків, навіть просто для кредитного ліміту, чи взагалі просто по кредитам, оцінюю банки по загальній корисності та зручності для всіх клієнтів банку :|
aanonimovic594
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 14:08

  flysoulfly написав:
  -VICTOR- написав:ну що ж колеги...хто буде останній виходити - вимкніть світло , я такого жонглювання тарифами не бачив ще , таську можна спускати в унітаз... )
тасягрупменеджмент занудьгує..
банк ideя - некст ?

...нехай той групенменеджмент купить собі мізки )) ...однак то не дуже допоможе їм , процес закриття рахунків ініційовано клієнтами досить масово
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 14:10

  kulikrom написав:
  -VICTOR- написав:...хто буде останній виходити -

не випускають! Прив’язали Рюкзак до Вєркі, кажуть відв’яжи - випустимо. А в мене Рюкзак старший ніж Вєрка за віком, як таке може бути? Поки наполегливо надав заяву в горячці, отримав номер в зворотній смс.

а й правда...шукають будь-яку зачіпку щоб перешкоджати закриттю рахунків клієнта , під будь-яким приводом... )
...як то кажуть тася- ти пізно всралась )))))))) :lol:
-VICTOR-
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