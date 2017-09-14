RSS
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 21:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мадам Кормышкина
Пилот на занзибарской пенсии "розумний та адекватний" в плане не попасть на памятник как Мариняк, защищая земельку и виллы ворья цвета плесени, а сдёрнуть "есличЁ" на море в ЕС?
Вы тоже планируете такое контротступление со своими защитниками?
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 22:02

Вільний народе - вільної країни!©))

  Успіх написав:

Тут ще й коменти цікаві 8)

Один з них:
"Краще відсидіти у тюрмі, ніж загинути на війні"

Або

"Сзчешникам -10 років тюрми, а ухилянтам - лише штрафи"
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 22:16

Шо ви вчепилися за того пілота, як воша за кожух? Він відвоював 9 чи 9+ років на цій війні, причому більшість часу за менші гроші (бо тоді не платили стільки, як тепер).
У нас є десятки тисяч воєнпенсів, яким ще не 60, але вони всі "військові мирного часу". Хіба у мирний час військовим платять не за те, щоб під час війни вони першими йшли на фронт? Як на мене, то досвід рф щодо резервістів можна перейняти щодо невоювавших воєнпенсів до 60:
"Російський уряд схвалив законопроєкт, який дозволить Кремлю залучити до 2 млн осіб. Йдеться про тих, хто добровільно служив в армії, отримуючи за це утримання, різні виплати та пільги, а тепер перебуває в резерві."
https://uatv.ua/uk/kreml-planuye-zaluch ... zuvav-isw/
