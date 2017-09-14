Мадам Кормышкина Пилот на занзибарской пенсии "розумний та адекватний" в плане не попасть на памятник как Мариняк, защищая земельку и виллы ворья цвета плесени, а сдёрнуть "есличЁ" на море в ЕС? Вы тоже планируете такое контротступление со своими защитниками?
Шо ви вчепилися за того пілота, як воша за кожух? Він відвоював 9 чи 9+ років на цій війні, причому більшість часу за менші гроші (бо тоді не платили стільки, як тепер). У нас є десятки тисяч воєнпенсів, яким ще не 60, але вони всі "військові мирного часу". Хіба у мирний час військовим платять не за те, щоб під час війни вони першими йшли на фронт? Як на мене, то досвід рф щодо резервістів можна перейняти щодо невоювавших воєнпенсів до 60: "Російський уряд схвалив законопроєкт, який дозволить Кремлю залучити до 2 млн осіб. Йдеться про тих, хто добровільно служив в армії, отримуючи за це утримання, різні виплати та пільги, а тепер перебуває в резерві." https://uatv.ua/uk/kreml-planuye-zaluch ... zuvav-isw/