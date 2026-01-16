gonzo Добрий день. Дякуємо що цікавитесь продуктами ТАСКОМБАНКУ. Рекомендуємо, вам для валюто обміну Very card. Керуйте рахунком в додатку TAS2U та отримуйте кеш бек за розрахунки картою. Також безкоштовне обслуговування карти при виконанні 1 з 5 умов, наприклад розраховуйтесь картою від 5000 грн в магазинах. Для більш детальної інформації, зверніться до контакт центру: 📞 0 800 503 580 або 044 393 25 90.
Ни в коем случае - нуф наф ваш банк!
Вы сделали меня "преступником"!
Попытка нафакать меня на 20% от моих сбережений - тоже вам в карму!
mihasik написав:а дето есть кб на азс, а то приходится верку разчехлять((??
На https://tabfinance.com.ua/cashback/banks/ есть несколько предложений. Есть и повыгоднее, чем Вера. Правда, там может не совпасть с предложениями у конкретного клиента. Например, в этом месяце и ПУМБ даёт 1% грязными на АЗС, а у этих в списке нет. Из тех, что у меня, например, у Аккорда точно бывает 2%. Но не каждый месяц.
У меня у Пумбы нема в этом месяце, и вообще давненько не было.