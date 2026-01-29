prodigy написав:виступаю, за заборону російської мови на форумі Finance.ua(конкертно цій на гілці), хто згоден прошу підтримати
Виступаю за заборону для ухилянтів висловлювати свою думку.
І залишитесь ви з Бандердогом. Сібаріт ще буде нечасто висловлювати думку. Підтримую абсолютно! Хантер-Сво тикати буде скарга при будь якому разі. Оральні протести скінчаться, а жити людині яка не збирається повертатися де ж, окрім форуму юа? )
Shaman написав:чудак, видихай. оці всі закиди починаються, коли немає аргументів. спробуй аргументувати. а що воно булде через рік - точно не знає ніхто. але є припущення різної вірогідності. от твій колеги впевнено толоче, що війна мінімум до 2029 року. чогось ти його не питаєш, як він відповідає за свої слова - просто пише..
Я вважаю, що з великою йомовірністю ніякої РПВ не буде.
Це ти не Shaman'у кажи, бо тут є багато таких, які з якогось дива вважають, що буде РПВ
sashaqbl написав: Росія восени проведе нову хвилю мобілізації і наступної весни новий великий наступ. І я за ці свої слова готовий відповісти.
З мобілізацією в Росії є нюанси ... вже оголошували мобілізацію, тоді Верхній Ларс майже зламали
Тому виникають прості питання, якщо все так просто, то чому не продовжили ще ту мобілізацію ? І що може вийти з новою хвилєю мобілізації на болотах ?
Рішення провести затримання українських інкасаторів Ощадбанку 5 березня ухвалив особисто тодішній прем'єр-міністр країни Віктор Орбан, хоча для цього не було підстав. Про це йдеться у розслідуванні угорського медіа Telex, яке посилається на джерела.
Видання зазначило, що після затримання в Угорщині була відкрита справа за підозрою у відмиванні коштів, хоча австрійський національний банк не розумів підстав для таких звинувачень, наголошуючи, що міжнародне транспортування готівки є звичайною та законною банківською практикою. Австрійські органи також не виявили жодних порушень.
Після виборів в Угорщині, на яких партія Орбана програла, прокурор, який ознайомився з секретними матеріалами, дійшов висновку, що угорське Управління захисту Конституції не надало достатніх доказів того, що українські інкасатори становили загрозу національній безпеці Угорщини.
А скільки тут розповідей було про "европейську країну", "все по закону було", "перевозили корупційні гроші", "гроші Трампа" ... вірно ж Banderlog & Letusrock ? ...
А виявився звичайний бєспредєл від Орбана, як я і казав )
stm написав:І залишитесь ви з Бандердогом. Сібаріт ще буде нечасто висловлювати думку. Підтримую абсолютно! Хантер-Сво тикати буде скарга при будь якому разі. Оральні протести скінчаться, а жити людині яка не збирається повертатися де ж, окрім форуму юа? )
Дивно. Продіджі вже старий, але щоб навіть для вас треба було табличку "Сарказм"
pesikot написав:З мобілізацією в Росії є нюанси ... вже оголошували мобілізацію, тоді Верхній Ларс майже зламали Тому виникають прості питання, якщо все так просто, то чому не продовжили ще ту мобілізацію ? І що може вийти з новою хвилєю мобілізації на болотах ?
Нюанси то є. Але вони вже 4 роки готуються до мобілізації. Посилюють законодавство і репресивний апарат. Зараз активно роздають мобілізаційні приписи. Тому виглядає, що скоріш за все буде мобілізація і пройде вона краще, ніж попередня.
stm написав:І залишитесь ви з Бандердогом. Сібаріт ще буде нечасто висловлювати думку. Підтримую абсолютно! Хантер-Сво тикати буде скарга при будь якому разі. Оральні протести скінчаться, а жити людині яка не збирається повертатися де ж, окрім форуму юа? )
Дивно. Продіджі вже старий, але щоб навіть для вас треба було табличку "Сарказм"
Так і для вас я забула табличку "Сарказм", після "!" ) 1:1 )))
sashaqbl написав:Але вони вже 4 роки готуються до мобілізації. Посилюють законодавство і репресивний апарат. Зараз активно роздають мобілізаційні приписи. Тому виглядає, що скоріш за все буде мобілізація і пройде вона краще, ніж попередня.
Що таке краща? Тоді набрали 200 000 за три місяці Зараз мобілізації до виборів які мають пройти у вересні-не буде (моє ІМХО ) Потім два/три місяці наберуть 200 000 і що? Якраз до січня мобілізовані підїдуть до лінії фронту, а ми в свою чергу навчимося Гріпенами користуватись.....
pesikot написав:З мобілізацією в Росії є нюанси ... вже оголошували мобілізацію, тоді Верхній Ларс майже зламали Тому виникають прості питання, якщо все так просто, то чому не продовжили ще ту мобілізацію ? І що може вийти з новою хвилєю мобілізації на болотах ?
Нюанси то є. Але вони вже 4 роки готуються до мобілізації. Посилюють законодавство і репресивний апарат. Зараз активно роздають мобілізаційні приписи. Тому виглядає, що скоріш за все буде мобілізація і пройде вона краще, ніж попередня.
Ось і подивимось ... може ще побачимо, що наша "бусифікація" - це квіточки ...
а може, що запливи в наших Тисі чи Дністрі - це просто одиночні змагання, а ми побачимо масові російські запливи по річкам ...
Все може бути ... бо лімон за контракт та біла Лада - це одне, а забезоплатно - це зовсім інше