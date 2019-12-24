|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 тра, 2024 21:15
greenozon
СРОЧНО ВИКЛИКАЮ ЗОРЯНОГО ЛОРДА!
После 21.00 лучше фею.
«Мы к вам приехали на час
Ану скорей любите нас».
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12324
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 344 раз.
- Подякували: 2235 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Сер 22 тра, 2024 21:19
Hotab написав:
После 21.00 лучше фею.
З цим також не зможу вас в цей вечір порадувати, пані Оля теж відпочиває після робочої зміни 🥺
Тому порадіймо цьому, й побажаємо їй легкого вечора та приємного читання 📖
Впевнений, що зараз вона саме це і робить 😉
А з вами сьогодні лише я 😊
З повагою, Володимир 💎
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 12601
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 171 раз.
- Подякували: 1315 раз.
-
- Профіль
-
-
2
1
Додано: Сер 22 тра, 2024 21:51
Sense Bank написав: Hotab написав:
После 21.00 лучше фею.
З цим також не зможу вас в цей вечір порадувати, пані Оля теж відпочиває після робочої зміни 🥺
Тому порадіймо цьому, й побажаємо їй легкого вечора та приємного читання 📖
Впевнений, що зараз вона саме це і робить 😉
А з вами сьогодні лише я 😊
З повагою, Володимир 💎
гаразд, гадаю само розсмокчеться (як і надцять раз раніше
дякую за підтримку
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16261
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 435 раз.
- Подякували: 1603 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Чет 23 тра, 2024 06:47
Кожен день з 3 - денних депозитів капають відсотки, з рахунків кожен день скидаю на ощадний рахунок ,той що 4%. Після поповнення,на постійній основі,крутиться оновлення по 30 секунд, ніяк операції швидше зробити не вийде.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16810
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 922 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 23 тра, 2024 19:11
Hotab написав:greenozon
СРОЧНО ВИКЛИКАЮ ЗОРЯНОГО ЛОРДА!
Дякую за виклик, я вже з вами
sens написав:
Кожен день з 3 - денних депозитів капають відсотки, з рахунків кожен день скидаю на ощадний рахунок ,той що 4%. Після поповнення,на постійній основі,крутиться оновлення по 30 секунд, ніяк операції швидше зробити не вийде.
Добрий вечір, а ви зможете, будь ласка, надіслати мені на пошту весь цей процес і як очікуєте протягом 30 секунд?
Бо потрібно зрозуміти, чому таке довге очікування триває =/ і зробити аналіз.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 12601
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 171 раз.
- Подякували: 1315 раз.
-
- Профіль
-
-
2
1
Додано: Чет 23 тра, 2024 19:34
Чомусь мені не доступен гривневий дохідний сейф. Викинуло всі гроші на карту. І можливості його поповнити нема. Його зовсім нема. Зник.
Валютні всьо ок.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 2430
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 284 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 23 тра, 2024 19:41
Фантом написав:
Чомусь мені не доступен гривневий дохідний сейф. Викинуло всі гроші на карту. І можливості його поповнити нема. Його зовсім нема. Зник.
Валютні всьо ок.
Вітаю! Вже поспішаю до вас у приватні повідомлення для уточнення та перевірки.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 12601
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 171 раз.
- Подякували: 1315 раз.
-
- Профіль
-
-
2
1
Додано: Чет 23 тра, 2024 20:40
Sense Bank Всьо нормально.Відповідаю. Банк мене перевів на інший тарифний пакет.
Декілька дгів назад я з привату перевів соціальні виплати на сенс. Дохідний зник, але плюшек набагато більше.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 2430
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 284 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 24 тра, 2024 17:37
Sense Bank написав:
Дякую за виклик, я вже з вами
вітаю лордів в Сонячній Галактиці!
ваш візит магічним чином вирішив усі проблеми із додатком, тому, моє шанування!
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16261
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 435 раз.
- Подякували: 1603 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1226
|259965
|
|
|14
|15405
|
Пон 18 бер, 2024 17:16
sens
|