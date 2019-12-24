Так наче навесні оформлював, вже нє?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 лип, 2025 22:16
Додано: П'ят 25 лип, 2025 22:16
Додано: П'ят 25 лип, 2025 22:18
Та в як попередньо дізнатися чи є я "деяким клієнтом"?
Додано: П'ят 25 лип, 2025 22:23
Ото по своїм шаблонам с Комуналкою за адресою Сенс не відкриває Розстрочки (ще півроку тому відкривав).
Може дійсно по стороннім мерчантам є якісь нарахування, але точно немає кешбеку... тому юзаєм інші банки
Додано: П'ят 25 лип, 2025 22:28
Re: Sense Bank
Шановний представник банку:
1. Для чого ви мені показуєте рекламу Women Business Lab для жінок-ФОП?
2. Чи можу я замість картки Вигода, яка є в пропозиціях, оформить якусь іншу кредитку, або на Ящура встановить кредитний ліміт?
Додано: П'ят 25 лип, 2025 22:29
Re: Sense Bank
На
Є перелік товарів і послуг на які не поширюється дія програми “Моментальна розстрочка” Sense Bank. .........
4900 — тільки для оплати комунальних платежів в Sense SuperApp. Якщо платіж на іншому ресурсі з цим МСС, розстрочка доступна для оформлення.
Додано: П'ят 25 лип, 2025 22:31
та й годі, на поличці РЕД кеш довгі роки відпочиває. А цей РЕД тільки для купівлі чогось такого, на що навіть Ізі "навсе" не дає кешбеку (заборонені неповнолітнім продукти зловживання), обов'язково в розстрочку. Навіть тут я сумував деякий час потому, що оті 600 тізерів, що Альфа налила, ну дуже скрутно вкручувати в 5К щомісячно, з урахуванням, що на початку періоду ще й кобренд АТБ користуюсь й інколи вистачає ще й на Епік. Сумна наразі історія, кинув їм дебіту на цей РЕД в кінці РД доби (сьогодні), щоб заплутати, а завтра очікуваний початок програми 360, тому й одразу купувати буду з прицілом на нову розстрочку. А з цією соточкою розберусь коли чат оновлять чи ще якось...можливо й письмову цидулу під КЕП, але наразі в них вже парасольки скінчилися, тому ліньки вже таким чином
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