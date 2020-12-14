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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 31 лип, 2025 23:32
Investor_K написав: Бетон написав:
Чтобы тараканы не сильно ползали по мне и спящим сокамерникам общаги, мы ставили нары по центру комнаты. Мы их вводили в заблуждение, ведь им приходилось отказаться от захватнического плана используя стены
А клопи?
кажуть що лайфак ставити ніжки ліжок в залізні/люмієві миски з водою, є шанс, що не всі допливуть, але є ще пікувальники зі стелі
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 04:12
Frant написав:
Невже даражай відміняється????
Відміняєится. Продажі в повному блекауті.
Думаю зараз щоб щось продати потрібно робити дисконт відсотків 30 від найнижчого аналога який продається.
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Хомякоид
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 05:06
Хомякоид написав: Frant написав:
Невже даражай відміняється????
Відміняєится. Продажі в повному блекауті.
Думаю зараз щоб щось продати потрібно робити дисконт відсотків 30 від найнижчого аналога який продається.
это в вашем случае с доверкой от продавца за пару часовых поясов так
Или вы верите в честность укроправосудия и неподкупность его стражей?
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 06:36
Frant написав:
Невже даражай відміняється????
Це реакція на клопів?
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Investor_K
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_Klim
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