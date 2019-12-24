RSS
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 07:43

Ой+
Мені персмен втулила АТБ на 200к ліміту. Поюзав і закрив . Треба було облігації купити? Я якось не вникну ніяк як воно працює (не займався вивченням) , який там профіт купити облігації на кредитні.
Hotab
 
Повідомлень: 16099
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2480 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 10:23

Re: Sense Bank

  Hotab написав:Треба було облігації купити? Я якось не вникну ніяк як воно працює (не займався вивченням) , який там профіт купити облігації на кредитні.

Тепер самі банкіри тягнуть в облігації, але справа в тому, що одними КЛ тяжко обійтись, враховуючи тривалість грейсу. Але якщо купив наперед, з погашеннями через певні періоди, то можна, наприклад, зараз купити реально лютневий "Токмак", якщо маєш "Керч" чи свої на депо, то і погасиш. Раніше якось краще стикувалось і можна було прикинути так графік, щоб максимально скористатись КЛ, а зараз у жовтні і далі кредитні навряд чи задію.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7081
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1119 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 12:29

Re: Sense Bank

Доброго дня. Скажіть, розстрочки протягом 3 місяців по 0,01 % все ще актуальні, чи ця дія вже закінчилася?
IGNAT
 
Повідомлень: 142
З нами з: 29.03.12
Подякував: 1748 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 12:40

  IGNAT написав:Доброго дня. Скажіть, розстрочки протягом 3 місяців по 0,01 % все ще актуальні, чи ця дія вже закінчилася?

До 30.09

https://sensebank.ua/momentalna-roztrocka
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3646
З нами з: 31.03.13
Подякував: 36 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 20:13

Доброго вечора. Може офпред пояснить. Подали документи на збільшення ліміту на перекази до 500к, дали 450к чомусь, але то таке. Прийшла смс, що ліміт діє з сьогоднішнього дня всього до 01.10.25, тобто менше місяця. Чому так, ми повинні кожного місяця йти до банку на поклон чи як?
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3269
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3676 раз.
Подякували: 5917 раз.
 
Профіль
 
38
20
38
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 20:33

  Striker написав:Доброго вечора. Може офпред пояснить. Подали документи на збільшення ліміту на перекази до 500к, дали 450к чомусь, але то таке. Прийшла смс, що ліміт діє з сьогоднішнього дня всього до 01.10.25, тобто менше місяця. Чому так, ми повинні кожного місяця йти до банку на поклон чи як?

Добрий вечір!
Ліміт збільшується на певний період, що залежить від наданих вами документів, а також виду ваших доходів.
Після повторної подачі документів банк може змінити ліміт на більший період, але це залежить знову ж таки від виду доходів, а також графіку їх отримання👌🏻
Після 01.10.25 розмір ліміту повернеться до стандартного значення, тому якщо ви бажаєте знову збільшити його, то потрібно буде звернутись до банку повторно.

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13164
З нами з: 18.02.13
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1421 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 20:38

  Striker написав:Доброго вечора. Може офпред пояснить. Подали документи на збільшення ліміту на перекази до 500к, дали 450к чомусь, але то таке. Прийшла смс, що ліміт діє з сьогоднішнього дня всього до 01.10.25, тобто менше місяця. Чому так, ми повинні кожного місяця йти до банку на поклон чи як?

При повышении лимита сам же запрашиваешь тебе до конца месяца и тогда следующий начнётся уже с умолчательным или чтобы год каждый месяц был повышенный. В первом случае могут дать значительно больше. Я и так и так делал.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5892
З нами з: 23.03.18
Подякував: 70 раз.
Подякували: 721 раз.
 
Профіль
 
1
6
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 20:42

ну ви, блін, даётє (с)
🍋🍋🍋🍋🍋
🍋🍋🍋🍋🍋
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6665
З нами з: 05.05.21
Подякував: 510 раз.
Подякували: 1321 раз.
 
Профіль
 
4
1
1
11
