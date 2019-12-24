Arien написав:Я спрашивала раньше за 50 грн бонусных при покупках в АНЦ от 800 грн (покупки на сайте) Сама отвечу, от чародеев сениных не дождешься: многоразово, можно эксплуатировать.
Хочу уточнить: АНЦ акцию допиливают напильником, то есть, поддержка говорит, что она многоразовая, но срабатывает автоматически на первый заказ (когда забираешь заказ из аптеки - тогда они падают на Like). А на остальные - надо звонить и оставлять заявки, доначисляют вручную.
Напомню, бонусы у них можно использовать на всю сумму заказа [-] 1 грн. Любые виды бонусов в сутки начисляются только на первые 4 заказа.
Вынуждена отписаться в третий раз.
В итоге, поддержка извинилась и заявила, что акция ОДНОРАЗОВАЯ
Один номер телефона = одни 50 грн.
фінномер клієнта Sense ? чи можна на сайті АНЦ кожного разу для іншої карткиSense вводити новий номер телефона?
Amethyst написав:Але. Якщо у вас ото є великі надходження/обіг, то повинен бути і Перс, який може прийняти додаткові доки по своїм каналам і щось додатково змастирити з лімітами. Мучайте Перса!!
moveton написав:А так варианты и другие есть. Я ПМ в Viber всё отправляю.
Азиатчина, панове. Келейное решение серьезнейших вопросов на уровне личных контактов и договоренностей. Тяжелое наследие болотного прошлого Сени. Я хочу, шоб все по процедуре было, и шоб все ходы записаны.
Amethyst написав:Тримайте нас у кугсі, як там справа по офіційним каналам... то пропихнеться
пока реакции нуль. Официальные каналы завели в черный ящик, который в перспективе может оказаться деревянным для всего непосильно нажитого в пределах одного отдельно взятого банка. Невже й справді доведеться звертатися до персика, та ще й по вайберу. А що далі? Цукерки, поздоровлення з 8 березня та інші прояви "особистих контактів"? Боже, яка ганьба. Як дивитися в очі колегам, яких переконував в незворотності європейського шляху.
Кащей написав:Азиатчина, панове. Келейное решение серьезнейших вопросов на уровне личных контактов и договоренностей. Тяжелое наследие болотного прошлого Сени.
Какой ещё личный контакт? Предоставление ПМ - это официальный сервис банка. Да, само общение с ПМ не формализовано, а очень надо? Для общения с менеджерами в отделении тоже нет жёсткого протокола. Как и, например, в чате SSA.
Кащей написав:Я хочу, шоб все по процедуре было, и шоб все ходы записаны.
Это разве что, если бумажной почтой заказным письмом отправлять. Говорят, в Германии любят. Доставка электронной можно сказать, что не пишется.
flysoulfly написав:фінномер клієнта Sense ? чи можна на сайті АНЦ кожного разу для іншої карткиSense вводити новий номер телефона?
Я пока на нас еще не опробовала, т.к. мужу новую пачку назначений дадут токо завтра.
Как говорит опять же поддержка аптеки - привязка к тому номеру, на который делаешь заказ, то есть, номера телефонов должны быть разными, это точно. Но, тут же еще оплатить нужно Сениной картой на сайте, чтобы эта система сработала.
И вот вопрос, чтобы сработало, можно ли:
1) одной картой на разные номера телефонов? 2) разными картами на разные номера телефонов, но одного клиента? 3) чтобы все было разным: и номера телефонов, и клиенты банка?
Кащей написав:Азиатчина, панове. Келейное решение серьезнейших вопросов на уровне личных контактов и договоренностей. Тяжелое наследие болотного прошлого Сени. Я хочу, шоб все по процедуре было, и шоб все ходы записаны.
У нас электронный документооборот в силе с 1995 года. Так что, на email можете отправлять с чистой совестью и фиксировать ответ от mail-сервера банка как подтверждение доставки.
Если ориентироваться на судебную практику еще с год назад был висновок Верховного Суда, что распечатки коммуникаций из мессенджеров могут приниматься во внимание как доказательства. Правда, с учетом того, что их легко сгенерировать... уж не знаю, как их будут принимать во внимание, и кто будет оплачивать экспертизы (интересно еще, как их будут проводить).
Arien написав:У нас электронный документооборот в силе с 1995 года. Так что, на email можете отправлять с чистой совестью и фиксировать ответ от mail-сервера банка как подтверждение доставки.
Речь про закон 851 ст. 11 (2003й год, но не суть)? Ну не знаю, не знаю. Там точно сказано, что если адресат в ответ пришлёт подтверждение приёма (и я так понимаю, что это в свою очередь должен быть документ с подписью), то уже не сможет сказать, что не получал. А насколько ответ по SMTP имеет юридическую значимость и как его вообще для такой значимости фиксировать - это дело тёмное и сомнительное, как по мне. Если интересно посудиться, то для начала сойдёт.
Це перівіряє партнер (АНЦ) по унікальному зареєстрованому клієнту в їх системі. Якщо ви маєте різні акаунти на різних номерах, то на кожен номер можна буде скористатися по 1му разу 😉