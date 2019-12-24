Додано: Сер 17 вер, 2025 18:15

Arien написав: У нас электронный документооборот в силе с 1995 года. Так что, на email можете отправлять с чистой совестью и фиксировать ответ от mail-сервера банка как подтверждение доставки.

Речь про(2003й год, но не суть)? Ну не знаю, не знаю. Там точно сказано, что если адресат в ответ пришлёт подтверждение приёма (и я так понимаю, что это в свою очередь должен быть документ с подписью), то уже не сможет сказать, что не получал. А насколько ответ по SMTP имеет юридическую значимость и как его вообще для такой значимости фиксировать - это дело тёмное и сомнительное, как по мне. Если интересно посудиться, то для начала сойдёт.