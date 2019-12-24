RSS
Sense Bank
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 17:45

  flysoulfly написав:
  Solar_simfi написав:З 1 листопада припиняється підрахунок операцій для виконання умов безоплатності.

Часом цю радість не відтермінували ще ?

Навіть не намагався моніторити, свої пакетні картки закрив ще позаминулого тижня. Залишив АТБшку для безкоштовного входу та виходу СЕПом.
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 20:59

Напомните, плз, чем закончилась история с новыми тарифами Ощадного депозита?
Перевод с него на Вайт и/или на Ред 2.0 через СенсСуперГлюкАпп таки с комиссией?
Т.е. сценарий "в середине месяца пополнил Ощадный, в РД перекинул на Ред 2.0" теперь не бесплатный?

И с евровым Ощадным та же фигня с тарифами?
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 21:36

Re: Sense Bank

  Driver написав:Напомните, плз, чем закончилась история с новыми тарифами Ощадного депозита?
Перевод с него на Вайт и/или на Ред 2.0 через СенсСуперГлюкАпп таки с комиссией?

Она и не начиналась. Переводы в SSA были и остались бесплатными. Никто эту часть тарифов не трогал.
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 09:09

Re: Sense Bank

Прийшло повідомлення, що потрібно перевипустити єПідтримку, але тицяю відповідну пімпочку - "Наразі неможливо виконати цю дію".
І що робити порадить підтримка?
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 09:30

  Ой+ написав:Прийшло повідомлення, що потрібно перевипустити єПідтримку, але тицяю відповідну пімпочку - "Наразі неможливо виконати цю дію".
І що робити порадить підтримка?
То витівки Алки.
єПідтримка вже не (пере)випускається, чекаємо Дія.ХартКу... можливо... колись
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 12:14

  Driver написав:Напомните, плз, чем закончилась история с новыми тарифами Ощадного депозита?
Перевод с него на Вайт и/или на Ред 2.0 через СенсСуперГлюкАпп таки с комиссией?
Т.е. сценарий "в середине месяца пополнил Ощадный, в РД перекинул на Ред 2.0" теперь не бесплатный?

И с евровым Ощадным та же фигня с тарифами?


Якщо брати такий сценарій, то комісії не буде. Зміни комісії стосуються видачі готівки з депозиту через касу та переказів у відділенні по платіжному дорученню. При знятті у застосунку комісії не буде.

Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 12:16

  Ой+ написав:Прийшло повідомлення, що потрібно перевипустити єПідтримку, але тицяю відповідну пімпочку - "Наразі неможливо виконати цю дію".
І що робити порадить підтримка?


Перевипуск намагаєтесь зробити через сповіщення, що отримали? А якщо на саму картку зайти і натиснути перевипуск https://help.sensebank.com.ua/360004730 ... 6278949266 ?

Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 12:23

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Перевипуск намагаєтесь зробити через сповіщення, що отримали? А якщо на саму картку зайти і натиснути перевипуск https://help.sensebank.com.ua/360004730 ... 6278949266 ?
*Андрій

Наразі неможливо... і т.д.
Мене турбує, що під цю картку підв'язано багато майбутніх виплат і якось би не хотілось заморочуватись і вишукувати по кожній змінювати. Було би добре одноразове вирішення цього питання.
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 13:08

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:єПідтримка вже не (пере)випускається, чекаємо Дія.ХартКу... можливо... колись

А как это связано? Если Алка и выпустит Дия.Карту, то вряд ли у неё будет тот же счёт, что и у существовавшей еПидтримки. Хотя было бы удобно, но ещё пару лет и уже будет без разницы :mrgreen:
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 13:12

  moveton написав:
  Amethyst написав:єПідтримка вже не (пере)випускається, чекаємо Дія.ХартКу... можливо... колись

А как это связано? Если Алка и выпустит Дия.Карту, то вряд ли у неё будет тот же счёт, что и у существовавшей еПидтримки. Хотя было бы удобно, но ещё пару лет и уже будет без разницы :mrgreen:

Взагалі тооо Алка десь декларувала, що в разі відсутності єПідтримки виплатить обліжки на будь-яку дебетку або дебетно-кредитну без задіяного кредліміту..
А таак Чат завжди домоможе... якщо щось не переплутає :wink:
