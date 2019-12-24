Напомните, плз, чем закончилась история с новыми тарифами Ощадного депозита? Перевод с него на Вайт и/или на Ред 2.0 через СенсСуперГлюкАпп таки с комиссией? Т.е. сценарий "в середине месяца пополнил Ощадный, в РД перекинул на Ред 2.0" теперь не бесплатный?
И с евровым Ощадным та же фигня с тарифами?
Якщо брати такий сценарій, то комісії не буде. Зміни комісії стосуються видачі готівки з депозиту через касу та переказів у відділенні по платіжному дорученню. При знятті у застосунку комісії не буде.
Sense Bank написав:Перевипуск намагаєтесь зробити через сповіщення, що отримали? А якщо на саму картку зайти і натиснути перевипуск https://help.sensebank.com.ua/360004730 ... 6278949266 ? *Андрій
Наразі неможливо... і т.д. Мене турбує, що під цю картку підв'язано багато майбутніх виплат і якось би не хотілось заморочуватись і вишукувати по кожній змінювати. Було би добре одноразове вирішення цього питання.
Amethyst написав:єПідтримка вже не (пере)випускається, чекаємо Дія.ХартКу... можливо... колись
А как это связано? Если Алка и выпустит Дия.Карту, то вряд ли у неё будет тот же счёт, что и у существовавшей еПидтримки. Хотя было бы удобно, но ещё пару лет и уже будет без разницы
Взагалі тооо Алка десь декларувала, що в разі відсутності єПідтримки виплатить обліжки на будь-яку дебетку або дебетно-кредитну без задіяного кредліміту.. А таак Чат завжди домоможе... якщо щось не переплутає