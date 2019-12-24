RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 13:31

Ой+ Дивно, що дає помилку. Перевіряв у себе і ще кількох піддослідних колег, все працює і дає перевипустити. Зараз напишу вам у особисті для уточнення.

Щодо виплат, то через підтримку можна змінити рахунок на іншу картку і все надійде вже туди.

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13206
З нами з: 18.02.13
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1432 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 13:43

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:Взагалі тооо Алка десь декларувала, що в разі відсутності єПідтримки виплатить обліжки на будь-яку дебетку або дебетно-кредитну без задіяного кредліміту..

Это точно декларировала та Алка, которая банк, а не которая ДУ? Обещала, что если от Кинто поступит выплата на бывший счёт еПидтримки, то вместо этого автоматически зачислится на произвольную дебетку? Может ещё и произвольному клиенту? :shock:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6097
З нами з: 23.03.18
Подякував: 78 раз.
Подякували: 753 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 14:15

  moveton написав:
  Amethyst написав:Взагалі тооо Алка десь декларувала, що в разі відсутності єПідтримки виплатить обліжки на будь-яку дебетку або дебетно-кредитну без задіяного кредліміту..

Это точно декларировала та Алка, которая банк, а не которая ДУ? Обещала, что если от Кинто поступит выплата на бывший счёт еПидтримки, то вместо этого автоматически зачислится на произвольную дебетку? Может ещё и произвольному клиенту? :shock:


Було в мене подібне минулого місяця, на Кредит Дніпро замість Райфа полетіло. Добре що там маленька виплата. Але це якщо в Сенсі купували
ukr0014959
 
Повідомлень: 543
З нами з: 05.01.16
Подякував: 21 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
 
1
