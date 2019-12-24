|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 жов, 2025 13:31
Ой+ Дивно, що дає помилку. Перевіряв у себе і ще кількох піддослідних колег, все працює і дає перевипустити. Зараз напишу вам у особисті для уточнення.
Щодо виплат, то через підтримку можна змінити рахунок на іншу картку і все надійде вже туди.
*Андрій
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 13206
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 1432 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
2
Додано: Чет 30 жов, 2025 13:43
Amethyst написав:
Взагалі тооо Алка десь декларувала, що в разі відсутності єПідтримки виплатить обліжки на будь-яку дебетку або дебетно-кредитну без задіяного кредліміту..
Это точно декларировала та Алка, которая банк, а не которая ДУ? Обещала, что если от Кинто поступит выплата на бывший счёт еПидтримки, то вместо этого автоматически зачислится на произвольную дебетку? Может ещё и произвольному клиенту?
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6097
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 753 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
7
Додано: Чет 30 жов, 2025 14:15
moveton написав: Amethyst написав:
Взагалі тооо Алка десь декларувала, що в разі відсутності єПідтримки виплатить обліжки на будь-яку дебетку або дебетно-кредитну без задіяного кредліміту..
Это точно декларировала та Алка, которая банк, а не которая ДУ? Обещала, что если от Кинто поступит выплата на бывший счёт еПидтримки, то вместо этого автоматически зачислится на произвольную дебетку? Может ещё и произвольному клиенту?
Було в мене подібне минулого місяця, на Кредит Дніпро замість Райфа полетіло. Добре що там маленька виплата. Але це якщо в Сенсі купували
-
ukr0014959
-
-
- Повідомлень: 543
- З нами з: 05.01.16
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1261
|324892
|
П'ят 17 жов, 2025 08:20
Ірина_
|
|16
|31088
|
|