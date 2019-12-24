Додано: Пон 06 кві, 2026 12:49

Автосписання починається на наступний календарний день після розрахункової дати близько 11:30 (і надалі кожного дня перевіряється сума для повного погашення ОМП).

Добрый день.Подскажите, есть 2 вопроса.1. В приложении Sense нет реквизитов Киевтеплоєнерго для оплаты услуг за тепло (UA923226690000026002311208020). Эти реквизиты указаны как официальные на сайте Киевтеплоэнерго, но недоступны при выборе поставщика в приложении. Попытался написать в поддержку с просьбой их добавить, однако получил ответ что не могут этого сделать (что мягко говоря странно). У Монобанка или ПУМБ например с этим проблем нет (ни с добавлением, ни с наличием нужных реквизитов).2. Хотел узнать , как давно поменялась логика для списания ОМП. Заметил у себя после расчетной даты списание с дебетной карты суммы ОМП (хотя расчетная дата следующая аж через месяц, карта в льготном периоде). Сейчас даже если у меня нет просроченной задолженности, карта находится в льготном периоде, и есть деньги на дебетной карте, сразу после расчетной даты будет списание ОМП, который относится к следующей расчетной дате? Ответ поддержки был такой:Вроде бы у других банков с таким не сталкивался. И в Sense раньше никогда не было списаний с моей дебетной карты (но я возможно там не держал никогда средства под ОМП, теперь буду знать чтобы не держать средства на дебетной карте до конца расчетного периода).Спасибо!