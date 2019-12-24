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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1599160016011602

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 13:13

  Кащей написав:Ув. представитель Банка, вопрос по акции со скретч-картами, которые нужно стирать 7 дней подряд, принимает ли участие в этой акции карта АТБ? В условиях указано, что участвуют все кредитные карты, кроме кобрендинговых, но прямо карта АТБ не упоминается.



Де є ті картки?
ukr0014959
 
Повідомлень: 606
З нами з: 05.01.16
Подякував: 33 раз.
Подякували: 27 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 13:34

  alibob написав:
  Sense Bank написав:
  alibob написав:Питання за "Бонус за покупки Sense Мундіаль".
"50 бонусів за 5 транзакцій від 50грн кожна."
Ліміт є? Чи кожні 5х50=50 бонусів?
Чи 50 і все?

Акція разова, тож нарахування здійснюється лише за перші 5 транзакцій 😉

З повагою, Володимир 💎


Чому ж тоді в інших "Пропозиціях від банку" є: "Максимальна винагорода 50(100) бонусів", а в умовах цієї немає?

Інформація щодо обмеження вказана у правилах акції, посилання на які є безпосередньо у пропозиції 👌🏻
Додаткові умови потрібні, щоб коротко описати суть пропозиції 😊

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13341
З нами з: 18.02.13
Подякував: 187 раз.
Подякували: 1457 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 13:35

  ukr0014959 написав:
  Кащей написав:Ув. представитель Банка, вопрос по акции со скретч-картами, которые нужно стирать 7 дней подряд, принимает ли участие в этой акции карта АТБ? В условиях указано, что участвуют все кредитные карты, кроме кобрендинговых, но прямо карта АТБ не упоминается.



Де є ті картки?

Скретч-картки надають в індивідуальному порядку, їх можна знайти у розділі "Кешбек" 😊

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13341
З нами з: 18.02.13
Подякував: 187 раз.
Подякували: 1457 раз.
 
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2
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 18:38

Re: Sense Bank

Щось чим більше я виношу грошей з цього Сексу, тим більше він мені хоче наливать кредиту. Red 2.0 та Ящур є, користуюсь не часто. Піднять ліміт на Реді і не морочить голову?
Water
 
Повідомлень: 4313
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Подякували: 291 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 19:03

Re: Sense Bank

  Water написав:Щось чим більше я виношу грошей з цього Сексу, тим більше він мені хоче наливать кредиту. Red 2.0 та Ящур є, користуюсь не часто. Піднять ліміт на Реді і не морочить голову?

Якщо коротко і по суті, то має сенс підняти ліміт на Red 2.0, якщо ця картка вам підходить — там вигідніші умови розстрочки, якщо ви нею користуєтесь. Хамелеон більше про простоту, а саме постійний пільговий період на безготівкові операції, але з обмеженням ліміту до 50 тис. грн.
У Red 2.0 інша модель — пільговий період до 62 днів.
Водночас важливо пам’ятати про РКО: якщо на розрахункову дату є заборгованість понад 50 грн (без урахування розстрочки), списується 100 грн. Ця умова діє для обох карток.
Загалом принцип роботи в них дуже схожий, тому вибір залежить від ваших потреб і зручності 🙂

З повагою, Анастасія💗
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13341
З нами з: 18.02.13
Подякував: 187 раз.
Подякували: 1457 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 22:13

  Water написав:Піднять ліміт на Реді і не морочить голову?

Відкрити нову senseless card і залити ліміт туди, а РКО нехай чарівниця зоряних лордів сама платить :P
klug
 
Повідомлень: 9209
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 06:00

Re: Sense Bank

Феї та лорди, харош мелоч по карманах тирить. Граю кжен день в той футбол, а сьогодні замість підписки на мегого пише заплати 20 горіхів щоб серія не перервалась? Але ж Я кожен день в грі???
ukr0014959
 
Повідомлень: 606
З нами з: 05.01.16
Подякував: 33 раз.
Подякували: 27 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 08:14

  ukr0014959 написав:Феї та лорди, харош мелоч по карманах тирить. Граю кжен день в той футбол, а сьогодні замість підписки на мегого пише заплати 20 горіхів щоб серія не перервалась? Але ж Я кожен день в грі???


Лордів і фей немає вже більше року точно, тому вони точно не могли "стирить"😅
Для підписки головне набрати 3000 балів та здійснити 5 покупок від 50 грн за рахунок власних або кредитних коштів (Послідовність виконання умов не має значення). Якщо умови виконані, то прийде пуш/смс/повідомлення на Вайбер про це з посиланням на Мегого, де треба буде авторизуватись за фінансовим номером і там буде підписка.

Умови виконані ?

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13341
З нами з: 18.02.13
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Подякували: 1457 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 10:53

  ukr0014959 написав:Граю кжен день в той футбол, а сьогодні замість підписки на мегого пише заплати 20 горіхів щоб серія не перервалась? Але ж Я кожен день в грі???

У мене теж таке було із серією, але того разу я відкупився за 1 горіх. На тому етапі я це пов'язував з тим, що застосунок, схоже, живе за Грінвічем і його там моє поняття про "сьогодні" не завжди співпадають.
klug
 
Повідомлень: 9209
З нами з: 18.08.14
Подякував: 392 раз.
Подякували: 1303 раз.
 
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