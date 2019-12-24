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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 чер, 2026 13:13
Кащей написав:
Ув. представитель Банка, вопрос по акции со скретч-картами, которые нужно стирать 7 дней подряд, принимает ли участие в этой акции карта АТБ? В условиях указано, что участвуют все кредитные карты, кроме кобрендинговых, но прямо карта АТБ не упоминается.
Де є ті картки?
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 13:34
alibob написав: Sense Bank написав: alibob написав:
Питання за "Бонус за покупки Sense Мундіаль".
"50 бонусів за 5 транзакцій від 50грн кожна."
Ліміт є? Чи кожні 5х50=50 бонусів?
Чи 50 і все?
Акція разова, тож нарахування здійснюється лише за перші 5 транзакцій 😉
З повагою, Володимир 💎
Чому ж тоді в інших "Пропозиціях від банку" є: "Максимальна винагорода 50(100) бонусів", а в умовах цієї немає?
Інформація щодо обмеження вказана у правилах акції, посилання на які є безпосередньо у пропозиції 👌🏻
Додаткові умови потрібні, щоб коротко описати суть пропозиції 😊
З повагою, Володимир 💎
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 13:35
ukr0014959 написав: Кащей написав:
Ув. представитель Банка, вопрос по акции со скретч-картами, которые нужно стирать 7 дней подряд, принимает ли участие в этой акции карта АТБ? В условиях указано, что участвуют все кредитные карты, кроме кобрендинговых, но прямо карта АТБ не упоминается.
Де є ті картки?
Скретч-картки надають в індивідуальному порядку, їх можна знайти у розділі "Кешбек" 😊
З повагою, Володимир 💎
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Sense Bank
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Додано: Чет 11 чер, 2026 18:38
Щось чим більше я виношу грошей з цього Сексу, тим більше він мені хоче наливать кредиту. Red 2.0 та Ящур є, користуюсь не часто. Піднять ліміт на Реді і не морочить голову?
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Water
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Додано: Чет 11 чер, 2026 19:03
Water написав:
Щось чим більше я виношу грошей з цього Сексу, тим більше він мені хоче наливать кредиту. Red 2.0 та Ящур є, користуюсь не часто. Піднять ліміт на Реді і не морочить голову?
Якщо коротко і по суті, то має сенс підняти ліміт на Red 2.0, якщо ця картка вам підходить — там вигідніші умови розстрочки, якщо ви нею користуєтесь. Хамелеон більше про простоту, а саме постійний пільговий період на безготівкові операції, але з обмеженням ліміту до 50 тис. грн.
У Red 2.0 інша модель — пільговий період до 62 днів.
Водночас важливо пам’ятати про РКО: якщо на розрахункову дату є заборгованість понад 50 грн (без урахування розстрочки), списується 100 грн. Ця умова діє для обох карток.
Загалом принцип роботи в них дуже схожий, тому вибір залежить від ваших потреб і зручності 🙂
З повагою, Анастасія💗
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Sense Bank
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Додано: Чет 11 чер, 2026 22:13
Water написав:
Піднять ліміт на Реді і не морочить голову?
Відкрити нову senseless card і залити ліміт туди, а РКО нехай чарівниця зоряних лордів сама платить
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klug
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Додано: П'ят 12 чер, 2026 06:00
Феї та лорди, харош мелоч по карманах тирить. Граю кжен день в той футбол, а сьогодні замість підписки на мегого пише заплати 20 горіхів щоб серія не перервалась? Але ж Я кожен день в грі???
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ukr0014959
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Додано: П'ят 12 чер, 2026 08:14
ukr0014959 написав:
Феї та лорди, харош мелоч по карманах тирить. Граю кжен день в той футбол, а сьогодні замість підписки на мегого пише заплати 20 горіхів щоб серія не перервалась? Але ж Я кожен день в грі???
Лордів і фей немає вже більше року точно, тому вони точно не могли "стирить"😅
Для підписки головне набрати 3000 балів та здійснити 5 покупок від 50 грн за рахунок власних або кредитних коштів (Послідовність виконання умов не має значення). Якщо умови виконані, то прийде пуш/смс/повідомлення на Вайбер про це з посиланням на Мегого, де треба буде авторизуватись за фінансовим номером і там буде підписка.
Умови виконані ?
*Андрій
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Додано: П'ят 12 чер, 2026 10:53
ukr0014959 написав:
Граю кжен день в той футбол, а сьогодні замість підписки на мегого пише заплати 20 горіхів щоб серія не перервалась? Але ж Я кожен день в грі???
У мене теж таке було із серією, але того разу я відкупився за 1 горіх. На тому етапі я це пов'язував з тим, що застосунок, схоже, живе за Грінвічем і його там моє поняття про "сьогодні" не завжди співпадають.
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klug
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