Таке смс мені прийшло 20 травня.
Одночасно так відображалося у застосунку.
А тепер показує так.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 чер, 2026 21:50
Додано: Суб 13 чер, 2026 05:24
[quote="5963191:lloydbanksua"]
Таке смс мені прийшло 20 травня.
З іграми в банках з кред.лімітами краще перестраховуватися. І напевно краще було заплатити ті 600 грн мін платежу(невеликі гроші, плюс ви ж їх не втрачаєте, а вони йдуть на погашення основного боргу) а потім вже розбиратися що і як.
Додано: Суб 13 чер, 2026 06:05
Это сейчас уже понятно, лучше бы заплатил (но снова таки вопрос: за что?), но когда видно в приложении, что у тебя все заплачено (т.к. только первый месяц льготного периода и омп не может быть в принципе), то не рассчитываешь, что дойдет до такого маразма.
Это вся ситуация лишь пример сообществу, насколько конченый юнекс банк.
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