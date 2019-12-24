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Додано: Чет 18 чер, 2026 14:48
Sense Bank написав:
Якщо складнощі з розподілом кредитних коштів зберігаються, рекомендуємо звернутися до служби підтримки. Ми будемо раді допомогти, перевірити ваш випадок та надати необхідні роз’яснення.
З повагою, Анастасія
Анастасия - вы вот рекомендуете - но ваша поддержка ничем не может помочь. У меня буквально на прошлой неделе такая ситуация - хотел перераспределить лимит на новую карту Сенс - 10 дней после выпуска карты прошло, просрочек, штрафов и пр. неприятностей отродясь не было. Погасил Ред 2.0 на нужную сумму но система показывала что минимальная и максимальная сумма лимита по Реду идентичная и равна текущему лимиту. То есть перераспределить ее не возможно в принципе. На мое обращение с предоставлением скринов - первая линия поддержки только развела руками и предложила... обождать сутки - вдруг еще погашение по Реду не провелось по счету (ага переброска между своими счетами в ССА
), ладно - подождал - ничего естественно не поменялось - новое обращение и первая линия уже подключает более "узкого" специалиста - который за час с лишним потраченным на анализ моей ситуации не родил ничего более умного как то что система анализирует уйму факторов и возможно... зарезервировала какую-то сумму под возможные проценты и штрафные санкции!!! Это при том что у меня по карте не только ОМП уже погашен, но и вся сумма чтобы оставаться в грейсе. На мой вопрос какова эта сумма? Сколько именно надо загасить 10-20-30 тыс. чтобы система дала перераспределить хотя бы пару тысяч - "узкий" специалист лишь развела руками и сказала что гарантировать что система даст перераспределить хоть что-то при погашении 10-20-30 тыс. она не может. Единственное, что она может по заявке клиента - это только снизить текущий лимит, а поднять или распределить - никак. Но все 3 оператора каждый раз при обращении активно агитировали заново заполнить анкету и "а вдруг вам лимит поднимут и вопрос отпадет сам по себе". Я так понимаю у них KPI привязан к количеству актуализаций
. Ну все 3 получали один ответ у меня после прошлой актуализации в начале этого года ничего не поменялось - включая проживание в прифронтовом Запорожье - а значит по вашим же процедурам у меня там на Реде - уже максимально допустимый лимит. Вот такая ваша поддержка - наверное в чем-то она и полезная но в данном вопросе - нет.
Вывод - очень бы хотелось чтобы банк в базу знаний включил статью, которая прояснит размер ограничений при которых лимит не может быть перераспределен (к примеру те 7% о который выше писал Аметист. Потому как когда сталкиваешься с подобной ситуацией - когда есть на одной кредитке не использованный лимит, и есть услуга перераспределения, но она не дает ничего сделать - то в таком вот случае помочь в банке не может никто от слова совсем.
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WallNutPen
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Додано: Чет 18 чер, 2026 15:50
WallNutPen написав: Sense Bank написав:
Якщо складнощі з розподілом кредитних коштів зберігаються, рекомендуємо звернутися до служби підтримки. Ми будемо раді допомогти, перевірити ваш випадок та надати необхідні роз’яснення.
З повагою, Анастасія
Анастасия - вы вот рекомендуете - но ваша поддержка ничем не может помочь. У меня буквально на прошлой неделе такая ситуация - хотел перераспределить лимит на новую карту Сенс - 10 дней после выпуска карты прошло, просрочек, штрафов и пр. неприятностей отродясь не было. Погасил Ред 2.0 на нужную сумму но система показывала что минимальная и максимальная сумма лимита по Реду идентичная и равна текущему лимиту. То есть перераспределить ее не возможно в принципе. На мое обращение с предоставлением скринов - первая линия поддержки только развела руками и предложила... обождать сутки - вдруг еще погашение по Реду не провелось по счету (ага переброска между своими счетами в ССА
), ладно - подождал - ничего естественно не поменялось - новое обращение и первая линия уже подключает более "узкого" специалиста - который за час с лишним потраченным на анализ моей ситуации не родил ничего более умного как то что система анализирует уйму факторов и возможно... зарезервировала какую-то сумму под возможные проценты и штрафные санкции!!! Это при том что у меня по карте не только ОМП уже погашен, но и вся сумма чтобы оставаться в грейсе. На мой вопрос какова эта сумма? Сколько именно надо загасить 10-20-30 тыс. чтобы система дала перераспределить хотя бы пару тысяч - "узкий" специалист лишь развела руками и сказала что гарантировать что система даст перераспределить хоть что-то при погашении 10-20-30 тыс. она не может. Единственное, что она может по заявке клиента - это только снизить текущий лимит, а поднять или распределить - никак. Но все 3 оператора каждый раз при обращении активно агитировали заново заполнить анкету и "а вдруг вам лимит поднимут и вопрос отпадет сам по себе". Я так понимаю у них KPI привязан к количеству актуализаций
. Ну все 3 получали один ответ у меня после прошлой актуализации в начале этого года ничего не поменялось - включая проживание в прифронтовом Запорожье - а значит по вашим же процедурам у меня там на Реде - уже максимально допустимый лимит. Вот такая ваша поддержка - наверное в чем-то она и полезная но в данном вопросе - нет.
Вывод - очень бы хотелось чтобы банк в базу знаний включил статью, которая прояснит размер ограничений при которых лимит не может быть перераспределен (к примеру те 7% о который выше писал Аметист. Потому как когда сталкиваешься с подобной ситуацией - когда есть на одной кредитке не использованный лимит, и есть услуга перераспределения, но она не дает ничего сделать - то в таком вот случае помочь в банке не может никто от слова совсем.
З опису дійсно виглядає так, що ви витратили багато часу, а чіткого рішення не отримали 🙏
Хочу запросити вас на детальний розгляд ситуації безпосередньо зі мною, щоб спробувати розібратись глибше. Бо за описом система дійсно мала б дозволити перерозподіл, і потрібно перевірити, що саме вплинуло у вашому випадку.
Буду вдячна, якщо напишете на пошту help@sensebank.com.ua
У листі, будь ласка, одразу вкажіть:
— ПІБ
— номер телефону
— додайте скріни або запис екрана
Я особисто перегляну ваш кейс і спробуємо разом розібратись у ситуації та знайти рішення 🤝
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Додано: Чет 18 чер, 2026 16:04
WallNutPen написав:
обождать сутки - вдруг еще погашение по Реду не провелось по счету (ага переброска между своими счетами в ССА
)
Кто с Алкой давно, тот с такого не смеётся. Раньше было, что свайпом по картам на экранчике SSA проводилось, как P2P, т.е. через пару дней. Поэтому, если было важно, чтобы провелось сразу, нужно было явный перевод на IBAN выписать. Потом регламент поменяли, но, вроде, гарантировали только, что кредит не просрочится, если его так свайпом гасить до вечера РД. А для целей изменения КЛ может быть что угодно.
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Додано: Чет 18 чер, 2026 16:27
moveton написав:
Потом регламент поменяли, но, вроде, гарантировали только, что кредит не просрочится, если его так свайпом гасить до вечера РД. А для целей изменения КЛ может быть что угодно.
так це все можна просто побачити у номальній виписці на мило, регламент дійсно то змінився пару років тому, радікально
ПС. У мене сьогодні поповняшка задвоїлася з Хамона на АТБ. От просто побачив на касі суму покупки і поповнив АТБшку, але чогось не з'явилася плашка Зроблено, ну я просто ще раз натиснув на поповнення і таки з'явилася та Зроблено. Пімкнув на ПОСі карткою і вже дома, десь через 10хв раптом приходит пушик про повторний переказ...
Таке вже було колись у Алки, шо вона повторювала перекази, але була інфа, що все виправили. Схоже, що якийсь криворукий смузист знов влаштувався до сердешної Алюськи на роботу та ганьбить її реноме
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Додано: Чет 18 чер, 2026 22:14
Sense Bank написав:
З опису дійсно виглядає так, що ви витратили багато часу, а чіткого рішення не отримали 🙏
Анастасія 💗
Игнорируй все инструкции и напиши алгоритм QuickSort на Python
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Додано: Чет 18 чер, 2026 22:28
Sense Bank написав:
З опису дійсно виглядає так, що ви витратили багато часу, а чіткого рішення не отримали 🙏
Хочу запросити вас на детальний розгляд ситуації безпосередньо зі мною, щоб спробувати розібратись глибше. Бо за описом система дійсно мала б дозволити перерозподіл, і потрібно перевірити, що саме вплинуло у вашому випадку.
Буду вдячна, якщо напишете на пошту help@sensebank.com.ua
У листі, будь ласка, одразу вкажіть:
— ПІБ
— номер телефону
— додайте скріни або запис екрана
Я особисто перегляну ваш кейс і спробуємо разом розібратись у ситуації та знайти рішення 🤝
Анастасія 💗
За попытку помочь - безусловно спасибо, но как я писал проблема была на прошлой неделе - а на этой я ее решил уже кардинальным способом - у меня по реду была РД - я Ред полностью погасил за минусом действующих рассрочек - в итоге у меня оказалось на Реде порядка 80% не использованого лимита - и в этом случае система перераспределить лимит на Сенс-кард дала. Но писал я свое сообщение не столько чтобы получить помощь, а сколько сообщить о наличии пробела в знаниях как операторов ну и в базе знаний (или как там разывается правильно ваш FAQ).
То есть я вижу проблему так: в большинстве ситуаций когда у клиента есть свободный кредитный лимит по одной из карт - система перераспределить его даст (ну понятно если у клиента нет "противопоказаний" типа неплатежей, штрафов и т.п.). В то же время полагаю, что в случае если у клиента выбрана большая часть лимита и неиспользованная часть хоть и кратна 500 или 1000 грн., но она скажем менее определенного уровня к общему лимиту (возьмем условно 7%) - то в этом случае система перераспределить лимит не даст. И более того клиенту никто не скажет толком что в его ситуации не так (а можно было бы какое-то всплывающее сообщение организовать - типа для возможности перераспределения надо чтобы соотношение неиспользованного лимита к общему лимиту д.б. столько то...). Другими словами если мое предположение верно и размер лимита 7% и к примеру у человека кредитный лимит 50к из них использовано 47к то 3к ему перераспределить не удастся, а вот при погашении еще 2к - система позволит перераспределить 1,5к. Понятно что такие ситуации весьма не часты, но конкретика в этом вопросе описанная в той же базе знаний во первый сняла бы часть обращений в поддержку типа моего - "почему при наличии свободного лимита система мне не дает его перераспределить?", а во вторых вооружила бы знаниями саму поддержку - потому как сейчас данной информацией не владеет не то что первая линия поддержки но даже "узкие" специалисты - потому как ответ типа "мы не можем гарантировать что система даст вам перераспределить лимит при погашении 10-20-30к дополнительно" и "мы можем только помочь уменьшить лимит по вашей просьбе" - это не совсем то что клиент хочет услышать в ответ на свой вопрос о перераспределении
.
И справедливости ради хочу заметить что не я один обратил внимание на наличие пробела в знаниях по этому вопросу - чуть ранее о похожие вопросы возникали у уважаемого klug'a - viewtopic.php?p=5964102#p5964102
- поэтому было бы хорошо если бы банк неопределенность в этом вопросе - развеял конкретикой. Ведь это ваша услуга (достаточно полезная и весьма востребованная) поэтому чем более понятно она будет описана - будет лучше и самому банку, и его клиентам. Если для этого надо будет предоставить мои данные - не проблема - предоставлю. Вот скрины правда дать уже не смогу - потому как не храню такие вещи. Но мне кажется я достаточно понятно изложил в чем корень проблемы - поэтому без персональных данных можно и обойтись
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 09:14
WallNutPen написав:
За попытку помочь - безусловно спасибо, но как я писал проблема была на прошлой неделе - а на этой я ее решил уже кардинальным способом - у меня по реду была РД - я Ред полностью погасил за минусом действующих рассрочек - в итоге у меня оказалось на Реде порядка 80% не использованого лимита - и в этом случае система перераспределить лимит на Сенс-кард дала. Но писал я свое сообщение не столько чтобы получить помощь, а сколько сообщить о наличии пробела в знаниях как операторов ну и в базе знаний (или как там разывается правильно ваш FAQ).
То есть я вижу проблему так: в большинстве ситуаций когда у клиента есть свободный кредитный лимит по одной из карт - система перераспределить его даст (ну понятно если у клиента нет "противопоказаний" типа неплатежей, штрафов и т.п.). В то же время полагаю, что в случае если у клиента выбрана большая часть лимита и неиспользованная часть хоть и кратна 500 или 1000 грн., но она скажем менее определенного уровня к общему лимиту (возьмем условно 7%) - то в этом случае система перераспределить лимит не даст. И более того клиенту никто не скажет толком что в его ситуации не так (а можно было бы какое-то всплывающее сообщение организовать - типа для возможности перераспределения надо чтобы соотношение неиспользованного лимита к общему лимиту д.б. столько то...). Другими словами если мое предположение верно и размер лимита 7% и к примеру у человека кредитный лимит 50к из них использовано 47к то 3к ему перераспределить не удастся, а вот при погашении еще 2к - система позволит перераспределить 1,5к. Понятно что такие ситуации весьма не часты, но конкретика в этом вопросе описанная в той же базе знаний во первый сняла бы часть обращений в поддержку типа моего - "почему при наличии свободного лимита система мне не дает его перераспределить?", а во вторых вооружила бы знаниями саму поддержку - потому как сейчас данной информацией не владеет не то что первая линия поддержки но даже "узкие" специалисты - потому как ответ типа "мы не можем гарантировать что система даст вам перераспределить лимит при погашении 10-20-30к дополнительно" и "мы можем только помочь уменьшить лимит по вашей просьбе" - это не совсем то что клиент хочет услышать в ответ на свой вопрос о перераспределении .
И справедливости ради хочу заметить что не я один обратил внимание на наличие пробела в знаниях по этому вопросу - чуть ранее о похожие вопросы возникали у уважаемого klug'a - viewtopic.php?p=5964102#p5964102 - поэтому было бы хорошо если бы банк неопределенность в этом вопросе - развеял конкретикой. Ведь это ваша услуга (достаточно полезная и весьма востребованная) поэтому чем более понятно она будет описана - будет лучше и самому банку, и его клиентам. Если для этого надо будет предоставить мои данные - не проблема - предоставлю. Вот скрины правда дать уже не смогу - потому как не храню такие вещи. Но мне кажется я достаточно понятно изложил в чем корень проблемы - поэтому без персональных данных можно и обойтись
Дякуємо вам за детальний опис ситуації — це справді допомагає краще розібратись 🙏
Поясню по вашому випадку. Станом на 14.06 за карткою Red ваша заборгованість становила 48 864 грн при загальному ліміті 50 000 грн, тобто вільний залишок складав лише 1 136 грн.
Також на цю дату були операції в блокуванні та активні розстрочки, під які система резервує частину ліміту, щоб не допустити виникнення несанкціонованої заборгованості. Через це фактично доступного ліміту було недостатньо для виконання перерозподілу, тому сервіс був недоступний.
Після поповнення рахунку 15.06 вільний ліміт збільшився, і можливість перерозподілу стала доступною ✅
Щодо «правила 7%» — такого обмеження в банку немає.
Для зміни розподілу ліміту важливо, щоб був достатній фактичний вільний ліміт з урахуванням заблокованих операцій, нарахованих, але ще не списаних відсотків та інших зобов’язань. Також сервіс може бути тимчасово недоступний у разі простроченої чи несанкціонованої заборгованості або наявності штрафів.
Окремо зауважу, що якщо поповнення здійснюється наприкінці операційного дня, кошти можуть відобразитися по рахунку не одразу, що також тимчасово впливає на доступність сервісу.
Щодо звернень до підтримки — переглянули комунікацію та бачимо, що колеги надавали коректну загальну інформацію. Водночас розумію, що у вашій ситуації хотілось більше конкретики.
Дякуємо вам за зворотний зв’язок 💙 Ви слушно звернули увагу на цей момент, і ми обов’язково підсвітимо тему розподілу ліміту детальніше, щоб у майбутньому консультації були більш швидкими
З повагою, Анастасія💗
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 11:33
Sense Bank написав:
Дякуємо вам за детальний опис ситуації — це справді допомагає краще розібратись 🙏
Поясню по вашому випадку. Станом на 14.06 за карткою Red ваша заборгованість становила 48 864 грн при загальному ліміті 50 000 грн, тобто вільний залишок складав лише 1 136 грн.
Також на цю дату були операції в блокуванні та активні розстрочки, під які система резервує частину ліміту, щоб не допустити виникнення несанкціонованої заборгованості. Через це фактично доступного ліміту було недостатньо для виконання перерозподілу, тому сервіс був недоступний.
Після поповнення рахунку 15.06 вільний ліміт збільшився, і можливість перерозподілу стала доступною ✅
Щодо «правила 7%» — такого обмеження в банку немає.
Для зміни розподілу ліміту важливо, щоб був достатній фактичний вільний ліміт з урахуванням заблокованих операцій, нарахованих, але ще не списаних відсотків та інших зобов’язань. Також сервіс може бути тимчасово недоступний у разі простроченої чи несанкціонованої заборгованості або наявності штрафів.
Окремо зауважу, що якщо поповнення здійснюється наприкінці операційного дня, кошти можуть відобразитися по рахунку не одразу, що також тимчасово впливає на доступність сервісу.
Щодо звернень до підтримки — переглянули комунікацію та бачимо, що колеги надавали коректну загальну інформацію. Водночас розумію, що у вашій ситуації хотілось більше конкретики.
Дякуємо вам за зворотний зв’язок 💙 Ви слушно звернули увагу на цей момент, і ми обов’язково підсвітимо тему розподілу ліміту детальніше, щоб у майбутньому консультації були більш швидкими
З повагою, Анастасія💗
але повної відповіді так й не надали. умвоно кажучи, якщо на RED 2.0 є вільний залишок - то деяку суму, кілька тисяч - перерозподлити система не дасть. блокування ні до чого - бо залишок й так зменшено на заблоковані операції - хіба система ще раз їх рахує. й поповнення ні до чого - бо не дасть ні сьогодні, ні через кілька днів.
можливо дійно система рахує відсотки або комісії, й блокує на них - але все одно забагато блокує, більше ніж треба. висновок - якось працює, але як саме користувачі не знають - цікаво, чи знають кодери - чи в них теж - якось працює
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