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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1602160316041605> Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sense Bank 3.5 5 106 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 12% 13 2- Погане. Некомпетентне. 8% 9 3- Задовільне. Хотілося б краще. 17% 18 4- Добре. Як і повинно бути. 40% 42 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 23% 24 Всього голосів : 106 Додано: Чет 18 чер, 2026 14:48 Re: Sense Bank Sense Bank написав: Якщо складнощі з розподілом кредитних коштів зберігаються, рекомендуємо звернутися до служби підтримки. Ми будемо раді допомогти, перевірити ваш випадок та надати необхідні роз’яснення.

З повагою, Анастасія Якщо складнощі з розподілом кредитних коштів зберігаються, рекомендуємо звернутися до служби підтримки. Ми будемо раді допомогти, перевірити ваш випадок та надати необхідні роз’яснення.З повагою, Анастасія



Анастасия - вы вот рекомендуете - но ваша поддержка ничем не может помочь. У меня буквально на прошлой неделе такая ситуация - хотел перераспределить лимит на новую карту Сенс - 10 дней после выпуска карты прошло, просрочек, штрафов и пр. неприятностей отродясь не было. Погасил Ред 2.0 на нужную сумму но система показывала что минимальная и максимальная сумма лимита по Реду идентичная и равна текущему лимиту. То есть перераспределить ее не возможно в принципе. На мое обращение с предоставлением скринов - первая линия поддержки только развела руками и предложила... обождать сутки - вдруг еще погашение по Реду не провелось по счету (ага переброска между своими счетами в ССА ), ладно - подождал - ничего естественно не поменялось - новое обращение и первая линия уже подключает более "узкого" специалиста - который за час с лишним потраченным на анализ моей ситуации не родил ничего более умного как то что система анализирует уйму факторов и возможно... зарезервировала какую-то сумму под возможные проценты и штрафные санкции!!! Это при том что у меня по карте не только ОМП уже погашен, но и вся сумма чтобы оставаться в грейсе. На мой вопрос какова эта сумма? Сколько именно надо загасить 10-20-30 тыс. чтобы система дала перераспределить хотя бы пару тысяч - "узкий" специалист лишь развела руками и сказала что гарантировать что система даст перераспределить хоть что-то при погашении 10-20-30 тыс. она не может. Единственное, что она может по заявке клиента - это только снизить текущий лимит, а поднять или распределить - никак. Но все 3 оператора каждый раз при обращении активно агитировали заново заполнить анкету и "а вдруг вам лимит поднимут и вопрос отпадет сам по себе". Я так понимаю у них KPI привязан к количеству актуализаций . Ну все 3 получали один ответ у меня после прошлой актуализации в начале этого года ничего не поменялось - включая проживание в прифронтовом Запорожье - а значит по вашим же процедурам у меня там на Реде - уже максимально допустимый лимит. Вот такая ваша поддержка - наверное в чем-то она и полезная но в данном вопросе - нет.

Вывод - очень бы хотелось чтобы банк в базу знаний включил статью, которая прояснит размер ограничений при которых лимит не может быть перераспределен (к примеру те 7% о который выше писал Аметист. Потому как когда сталкиваешься с подобной ситуацией - когда есть на одной кредитке не использованный лимит, и есть услуга перераспределения, но она не дает ничего сделать - то в таком вот случае помочь в банке не может никто от слова совсем. Анастасия - вы вот рекомендуете - но ваша поддержка ничем не может помочь. У меня буквально на прошлой неделе такая ситуация - хотел перераспределить лимит на новую карту Сенс - 10 дней после выпуска карты прошло, просрочек, штрафов и пр. неприятностей отродясь не было. Погасил Ред 2.0 на нужную сумму но система показывала что минимальная и максимальная сумма лимита по Реду идентичная и равна текущему лимиту. То есть перераспределить ее не возможно в принципе. На мое обращение с предоставлением скринов - первая линия поддержки только развела руками и предложила... обождать сутки - вдруг еще погашение по Реду не провелось по счету (ага переброска между своими счетами в ССА), ладно - подождал - ничего естественно не поменялось - новое обращение и первая линия уже подключает более "узкого" специалиста - который за час с лишним потраченным на анализ моей ситуации не родил ничего более умного как то что система анализирует уйму факторов и возможно... зарезервировала какую-то сумму под возможные проценты и штрафные санкции!!! Это при том что у меня по карте не только ОМП уже погашен, но и вся сумма чтобы оставаться в грейсе. На мой вопрос какова эта сумма? Сколько именно надо загасить 10-20-30 тыс. чтобы система дала перераспределить хотя бы пару тысяч - "узкий" специалист лишь развела руками и сказала что гарантировать что система даст перераспределить хоть что-то при погашении 10-20-30 тыс. она не может. Единственное, что она может по заявке клиента - это только снизить текущий лимит, а поднять или распределить - никак. Но все 3 оператора каждый раз при обращении активно агитировали заново заполнить анкету и "а вдруг вам лимит поднимут и вопрос отпадет сам по себе". Я так понимаю у них KPI привязан к количеству актуализаций. Ну все 3 получали один ответ у меня после прошлой актуализации в начале этого года ничего не поменялось - включая проживание в прифронтовом Запорожье - а значит по вашим же процедурам у меня там на Реде - уже максимально допустимый лимит. Вот такая ваша поддержка - наверное в чем-то она и полезная но в данном вопросе - нет.Вывод - очень бы хотелось чтобы банк в базу знаний включил статью, которая прояснит размер ограничений при которых лимит не может быть перераспределен (к примеру те 7% о который выше писал Аметист. Потому как когда сталкиваешься с подобной ситуацией - когда есть на одной кредитке не использованный лимит, и есть услуга перераспределения, но она не дает ничего сделать - то в таком вот случае помочь в банке не может никто от слова совсем. WallNutPen Повідомлень: 1567 З нами з: 08.06.20 Подякував: 48 раз. Подякували: 496 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2026 15:50 WallNutPen написав: Sense Bank написав: Якщо складнощі з розподілом кредитних коштів зберігаються, рекомендуємо звернутися до служби підтримки. Ми будемо раді допомогти, перевірити ваш випадок та надати необхідні роз’яснення.

З повагою, Анастасія Якщо складнощі з розподілом кредитних коштів зберігаються, рекомендуємо звернутися до служби підтримки. Ми будемо раді допомогти, перевірити ваш випадок та надати необхідні роз’яснення.З повагою, Анастасія



Анастасия - вы вот рекомендуете - но ваша поддержка ничем не может помочь. У меня буквально на прошлой неделе такая ситуация - хотел перераспределить лимит на новую карту Сенс - 10 дней после выпуска карты прошло, просрочек, штрафов и пр. неприятностей отродясь не было. Погасил Ред 2.0 на нужную сумму но система показывала что минимальная и максимальная сумма лимита по Реду идентичная и равна текущему лимиту. То есть перераспределить ее не возможно в принципе. На мое обращение с предоставлением скринов - первая линия поддержки только развела руками и предложила... обождать сутки - вдруг еще погашение по Реду не провелось по счету (ага переброска между своими счетами в ССА ), ладно - подождал - ничего естественно не поменялось - новое обращение и первая линия уже подключает более "узкого" специалиста - который за час с лишним потраченным на анализ моей ситуации не родил ничего более умного как то что система анализирует уйму факторов и возможно... зарезервировала какую-то сумму под возможные проценты и штрафные санкции!!! Это при том что у меня по карте не только ОМП уже погашен, но и вся сумма чтобы оставаться в грейсе. На мой вопрос какова эта сумма? Сколько именно надо загасить 10-20-30 тыс. чтобы система дала перераспределить хотя бы пару тысяч - "узкий" специалист лишь развела руками и сказала что гарантировать что система даст перераспределить хоть что-то при погашении 10-20-30 тыс. она не может. Единственное, что она может по заявке клиента - это только снизить текущий лимит, а поднять или распределить - никак. Но все 3 оператора каждый раз при обращении активно агитировали заново заполнить анкету и "а вдруг вам лимит поднимут и вопрос отпадет сам по себе". Я так понимаю у них KPI привязан к количеству актуализаций . Ну все 3 получали один ответ у меня после прошлой актуализации в начале этого года ничего не поменялось - включая проживание в прифронтовом Запорожье - а значит по вашим же процедурам у меня там на Реде - уже максимально допустимый лимит. Вот такая ваша поддержка - наверное в чем-то она и полезная но в данном вопросе - нет.

Вывод - очень бы хотелось чтобы банк в базу знаний включил статью, которая прояснит размер ограничений при которых лимит не может быть перераспределен (к примеру те 7% о который выше писал Аметист. Потому как когда сталкиваешься с подобной ситуацией - когда есть на одной кредитке не использованный лимит, и есть услуга перераспределения, но она не дает ничего сделать - то в таком вот случае помочь в банке не может никто от слова совсем. Анастасия - вы вот рекомендуете - но ваша поддержка ничем не может помочь. У меня буквально на прошлой неделе такая ситуация - хотел перераспределить лимит на новую карту Сенс - 10 дней после выпуска карты прошло, просрочек, штрафов и пр. неприятностей отродясь не было. Погасил Ред 2.0 на нужную сумму но система показывала что минимальная и максимальная сумма лимита по Реду идентичная и равна текущему лимиту. То есть перераспределить ее не возможно в принципе. На мое обращение с предоставлением скринов - первая линия поддержки только развела руками и предложила... обождать сутки - вдруг еще погашение по Реду не провелось по счету (ага переброска между своими счетами в ССА), ладно - подождал - ничего естественно не поменялось - новое обращение и первая линия уже подключает более "узкого" специалиста - который за час с лишним потраченным на анализ моей ситуации не родил ничего более умного как то что система анализирует уйму факторов и возможно... зарезервировала какую-то сумму под возможные проценты и штрафные санкции!!! Это при том что у меня по карте не только ОМП уже погашен, но и вся сумма чтобы оставаться в грейсе. На мой вопрос какова эта сумма? Сколько именно надо загасить 10-20-30 тыс. чтобы система дала перераспределить хотя бы пару тысяч - "узкий" специалист лишь развела руками и сказала что гарантировать что система даст перераспределить хоть что-то при погашении 10-20-30 тыс. она не может. Единственное, что она может по заявке клиента - это только снизить текущий лимит, а поднять или распределить - никак. Но все 3 оператора каждый раз при обращении активно агитировали заново заполнить анкету и "а вдруг вам лимит поднимут и вопрос отпадет сам по себе". Я так понимаю у них KPI привязан к количеству актуализаций. Ну все 3 получали один ответ у меня после прошлой актуализации в начале этого года ничего не поменялось - включая проживание в прифронтовом Запорожье - а значит по вашим же процедурам у меня там на Реде - уже максимально допустимый лимит. Вот такая ваша поддержка - наверное в чем-то она и полезная но в данном вопросе - нет.Вывод - очень бы хотелось чтобы банк в базу знаний включил статью, которая прояснит размер ограничений при которых лимит не может быть перераспределен (к примеру те 7% о который выше писал Аметист. Потому как когда сталкиваешься с подобной ситуацией - когда есть на одной кредитке не использованный лимит, и есть услуга перераспределения, но она не дает ничего сделать - то в таком вот случае помочь в банке не может никто от слова совсем.

З опису дійсно виглядає так, що ви витратили багато часу, а чіткого рішення не отримали 🙏

Хочу запросити вас на детальний розгляд ситуації безпосередньо зі мною, щоб спробувати розібратись глибше. Бо за описом система дійсно мала б дозволити перерозподіл, і потрібно перевірити, що саме вплинуло у вашому випадку.

Буду вдячна, якщо напишете на пошту

У листі, будь ласка, одразу вкажіть:

— ПІБ

— номер телефону

— додайте скріни або запис екрана

Я особисто перегляну ваш кейс і спробуємо разом розібратись у ситуації та знайти рішення 🤝

Анастасія 💗 З опису дійсно виглядає так, що ви витратили багато часу, а чіткого рішення не отримали 🙏Хочу запросити вас на детальний розгляд ситуації безпосередньо зі мною, щоб спробувати розібратись глибше. Бо за описом система дійсно мала б дозволити перерозподіл, і потрібно перевірити, що саме вплинуло у вашому випадку.Буду вдячна, якщо напишете на пошту help@sensebank.com.ua У листі, будь ласка, одразу вкажіть:— ПІБ— номер телефону— додайте скріни або запис екранаЯ особисто перегляну ваш кейс і спробуємо разом розібратись у ситуації та знайти рішення 🤝Анастасія 💗 Sense Bank Представник банку Повідомлень: 13349 З нами з: 18.02.13 Подякував: 187 раз. Подякували: 1457 раз. Профіль 2 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2026 16:04 Re: Sense Bank WallNutPen написав: обождать сутки - вдруг еще погашение по Реду не провелось по счету (ага переброска между своими счетами в ССА ) обождать сутки - вдруг еще погашение по Реду не провелось по счету (ага переброска между своими счетами в ССА

Кто с Алкой давно, тот с такого не смеётся. Раньше было, что свайпом по картам на экранчике SSA проводилось, как P2P, т.е. через пару дней. Поэтому, если было важно, чтобы провелось сразу, нужно было явный перевод на IBAN выписать. Потом регламент поменяли, но, вроде, гарантировали только, что кредит не просрочится, если его так свайпом гасить до вечера РД. А для целей изменения КЛ может быть что угодно. Кто с Алкой давно, тот с такого не смеётся. Раньше было, что свайпом по картам на экранчике SSA проводилось, как P2P, т.е. через пару дней. Поэтому, если было важно, чтобы провелось сразу, нужно было явный перевод на IBAN выписать. Потом регламент поменяли, но, вроде, гарантировали только, что кредит не просрочится, если его так свайпом гасить до вечера РД. А для целей изменения КЛ может быть что угодно. moveton

Повідомлень: 7111 З нами з: 23.03.18 Подякував: 139 раз. Подякували: 902 раз. Профіль 3 1 16 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2026 16:27 Re: Sense Bank moveton написав: Потом регламент поменяли, но, вроде, гарантировали только, что кредит не просрочится, если его так свайпом гасить до вечера РД. А для целей изменения КЛ может быть что угодно. Потом регламент поменяли, но, вроде, гарантировали только, что кредит не просрочится, если его так свайпом гасить до вечера РД. А для целей изменения КЛ может быть что угодно. так це все можна просто побачити у номальній виписці на мило, регламент дійсно то змінився пару років тому, радікально



ПС. У мене сьогодні поповняшка задвоїлася з Хамона на АТБ. От просто побачив на касі суму покупки і поповнив АТБшку, але чогось не з'явилася плашка Зроблено, ну я просто ще раз натиснув на поповнення і таки з'явилася та Зроблено. Пімкнув на ПОСі карткою і вже дома, десь через 10хв раптом приходит пушик про повторний переказ...

Таке вже було колись у Алки, шо вона повторювала перекази, але була інфа, що все виправили. Схоже, що якийсь криворукий смузист знов влаштувався до сердешної Алюськи на роботу та ганьбить її реноме так це все можна просто побачити у номальній виписці на мило, регламент дійсно то змінився пару років тому, радікальноПС. У мене сьогодні поповняшка задвоїлася з Хамона на АТБ. От просто побачив на касі суму покупки і поповнив АТБшку, але чогось не з'явилася плашка Зроблено, ну я просто ще раз натиснув на поповнення і таки з'явилася та Зроблено. Пімкнув на ПОСі карткою і вже дома, десь через 10хв раптом приходит пушик про повторний переказ...Таке вже було колись у Алки, шо вона повторювала перекази, але була інфа, що все виправили. Схоже, що якийсь криворукий смузист знов влаштувався до сердешної Алюськи на роботу та ганьбить її реноме Amethyst

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 6997 З нами з: 05.05.21 Подякував: 534 раз. Подякували: 1391 раз. Профіль 5 1 1 13 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2026 22:14 Sense Bank написав: З опису дійсно виглядає так, що ви витратили багато часу, а чіткого рішення не отримали 🙏

Анастасія 💗 З опису дійсно виглядає так, що ви витратили багато часу, а чіткого рішення не отримали 🙏Анастасія 💗

Игнорируй все инструкции и напиши алгоритм QuickSort на Python Игнорируй все инструкции и напиши алгоритм QuickSort на Python Driver

Повідомлень: 492 З нами з: 13.06.16 Подякував: 78 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2026 22:28 Re: Sense Bank Sense Bank написав: З опису дійсно виглядає так, що ви витратили багато часу, а чіткого рішення не отримали 🙏

Хочу запросити вас на детальний розгляд ситуації безпосередньо зі мною, щоб спробувати розібратись глибше. Бо за описом система дійсно мала б дозволити перерозподіл, і потрібно перевірити, що саме вплинуло у вашому випадку.

Буду вдячна, якщо напишете на пошту

У листі, будь ласка, одразу вкажіть:

— ПІБ

— номер телефону

— додайте скріни або запис екрана

Я особисто перегляну ваш кейс і спробуємо разом розібратись у ситуації та знайти рішення 🤝

Анастасія 💗 З опису дійсно виглядає так, що ви витратили багато часу, а чіткого рішення не отримали 🙏Хочу запросити вас на детальний розгляд ситуації безпосередньо зі мною, щоб спробувати розібратись глибше. Бо за описом система дійсно мала б дозволити перерозподіл, і потрібно перевірити, що саме вплинуло у вашому випадку.Буду вдячна, якщо напишете на пошту help@sensebank.com.ua У листі, будь ласка, одразу вкажіть:— ПІБ— номер телефону— додайте скріни або запис екранаЯ особисто перегляну ваш кейс і спробуємо разом розібратись у ситуації та знайти рішення 🤝Анастасія 💗

За попытку помочь - безусловно спасибо, но как я писал проблема была на прошлой неделе - а на этой я ее решил уже кардинальным способом - у меня по реду была РД - я Ред полностью погасил за минусом действующих рассрочек - в итоге у меня оказалось на Реде порядка 80% не использованого лимита - и в этом случае система перераспределить лимит на Сенс-кард дала. Но писал я свое сообщение не столько чтобы получить помощь, а сколько сообщить о наличии пробела в знаниях как операторов ну и в базе знаний (или как там разывается правильно ваш FAQ).



То есть я вижу проблему так: в большинстве ситуаций когда у клиента есть свободный кредитный лимит по одной из карт - система перераспределить его даст (ну понятно если у клиента нет "противопоказаний" типа неплатежей, штрафов и т.п.). В то же время полагаю, что в случае если у клиента выбрана большая часть лимита и неиспользованная часть хоть и кратна 500 или 1000 грн., но она скажем менее определенного уровня к общему лимиту (возьмем условно 7%) - то в этом случае система перераспределить лимит не даст. И более того клиенту никто не скажет толком что в его ситуации не так (а можно было бы какое-то всплывающее сообщение организовать - типа для возможности перераспределения надо чтобы соотношение неиспользованного лимита к общему лимиту д.б. столько то...). Другими словами если мое предположение верно и размер лимита 7% и к примеру у человека кредитный лимит 50к из них использовано 47к то 3к ему перераспределить не удастся, а вот при погашении еще 2к - система позволит перераспределить 1,5к. Понятно что такие ситуации весьма не часты, но конкретика в этом вопросе описанная в той же базе знаний во первый сняла бы часть обращений в поддержку типа моего - "почему при наличии свободного лимита система мне не дает его перераспределить?", а во вторых вооружила бы знаниями саму поддержку - потому как сейчас данной информацией не владеет не то что первая линия поддержки но даже "узкие" специалисты - потому как ответ типа "мы не можем гарантировать что система даст вам перераспределить лимит при погашении 10-20-30к дополнительно" и "мы можем только помочь уменьшить лимит по вашей просьбе" - это не совсем то что клиент хочет услышать в ответ на свой вопрос о перераспределении .

И справедливости ради хочу заметить что не я один обратил внимание на наличие пробела в знаниях по этому вопросу - чуть ранее о похожие вопросы возникали у уважаемого klug'a - За попытку помочь - безусловно спасибо, но как я писал проблема была на прошлой неделе - а на этой я ее решил уже кардинальным способом - у меня по реду была РД - я Ред полностью погасил за минусом действующих рассрочек - в итоге у меня оказалось на Реде порядка 80% не использованого лимита - и в этом случае система перераспределить лимит на Сенс-кард дала. Но писал я свое сообщение не столько чтобы получить помощь, а сколько сообщить о наличии пробела в знаниях как операторов ну и в базе знаний (или как там разывается правильно ваш FAQ).То есть я вижу проблему так: в большинстве ситуаций когда у клиента есть свободный кредитный лимит по одной из карт - система перераспределить его даст (ну понятно если у клиента нет "противопоказаний" типа неплатежей, штрафов и т.п.). В то же время полагаю, что в случае если у клиента выбрана большая часть лимита и неиспользованная часть хоть и кратна 500 или 1000 грн., но она скажем менее определенного уровня к общему лимиту (возьмем условно 7%) - то в этом случае система перераспределить лимит не даст. И более того клиенту никто не скажет толком что в его ситуации не так (а можно было бы какое-то всплывающее сообщение организовать - типа для возможности перераспределения надо чтобы соотношение неиспользованного лимита к общему лимиту д.б. столько то...). Другими словами если мое предположение верно и размер лимита 7% и к примеру у человека кредитный лимит 50к из них использовано 47к то 3к ему перераспределить не удастся, а вот при погашении еще 2к - система позволит перераспределить 1,5к. Понятно что такие ситуации весьма не часты, но конкретика в этом вопросе описанная в той же базе знаний во первый сняла бы часть обращений в поддержку типа моего - "почему при наличии свободного лимита система мне не дает его перераспределить?", а во вторых вооружила бы знаниями саму поддержку - потому как сейчас данной информацией не владеет не то что первая линия поддержки но даже "узкие" специалисты - потому как ответ типа "мы не можем гарантировать что система даст вам перераспределить лимит при погашении 10-20-30к дополнительно" и "мы можем только помочь уменьшить лимит по вашей просьбе" - это не совсем то что клиент хочет услышать в ответ на свой вопрос о перераспределенииИ справедливости ради хочу заметить что не я один обратил внимание на наличие пробела в знаниях по этому вопросу - чуть ранее о похожие вопросы возникали у уважаемого klug'a - viewtopic.php?p=5964102#p5964102 - поэтому было бы хорошо если бы банк неопределенность в этом вопросе - развеял конкретикой. Ведь это ваша услуга (достаточно полезная и весьма востребованная) поэтому чем более понятно она будет описана - будет лучше и самому банку, и его клиентам. Если для этого надо будет предоставить мои данные - не проблема - предоставлю. Вот скрины правда дать уже не смогу - потому как не храню такие вещи. Но мне кажется я достаточно понятно изложил в чем корень проблемы - поэтому без персональных данных можно и обойтись WallNutPen Повідомлень: 1567 З нами з: 08.06.20 Подякував: 48 раз. Подякували: 496 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2026 09:14 Re: Sense Bank WallNutPen написав: За попытку помочь - безусловно спасибо, но как я писал проблема была на прошлой неделе - а на этой я ее решил уже кардинальным способом - у меня по реду была РД - я Ред полностью погасил за минусом действующих рассрочек - в итоге у меня оказалось на Реде порядка 80% не использованого лимита - и в этом случае система перераспределить лимит на Сенс-кард дала. Но писал я свое сообщение не столько чтобы получить помощь, а сколько сообщить о наличии пробела в знаниях как операторов ну и в базе знаний (или как там разывается правильно ваш FAQ).



То есть я вижу проблему так: в большинстве ситуаций когда у клиента есть свободный кредитный лимит по одной из карт - система перераспределить его даст (ну понятно если у клиента нет "противопоказаний" типа неплатежей, штрафов и т.п.). В то же время полагаю, что в случае если у клиента выбрана большая часть лимита и неиспользованная часть хоть и кратна 500 или 1000 грн., но она скажем менее определенного уровня к общему лимиту (возьмем условно 7%) - то в этом случае система перераспределить лимит не даст. И более того клиенту никто не скажет толком что в его ситуации не так (а можно было бы какое-то всплывающее сообщение организовать - типа для возможности перераспределения надо чтобы соотношение неиспользованного лимита к общему лимиту д.б. столько то...). Другими словами если мое предположение верно и размер лимита 7% и к примеру у человека кредитный лимит 50к из них использовано 47к то 3к ему перераспределить не удастся, а вот при погашении еще 2к - система позволит перераспределить 1,5к. Понятно что такие ситуации весьма не часты, но конкретика в этом вопросе описанная в той же базе знаний во первый сняла бы часть обращений в поддержку типа моего - "почему при наличии свободного лимита система мне не дает его перераспределить?", а во вторых вооружила бы знаниями саму поддержку - потому как сейчас данной информацией не владеет не то что первая линия поддержки но даже "узкие" специалисты - потому как ответ типа "мы не можем гарантировать что система даст вам перераспределить лимит при погашении 10-20-30к дополнительно" и "мы можем только помочь уменьшить лимит по вашей просьбе" - это не совсем то что клиент хочет услышать в ответ на свой вопрос о перераспределении .

И справедливости ради хочу заметить что не я один обратил внимание на наличие пробела в знаниях по этому вопросу - чуть ранее о похожие вопросы возникали у уважаемого klug'a - viewtopic.php?p=5964102#p5964102 - поэтому было бы хорошо если бы банк неопределенность в этом вопросе - развеял конкретикой. Ведь это ваша услуга (достаточно полезная и весьма востребованная) поэтому чем более понятно она будет описана - будет лучше и самому банку, и его клиентам. Если для этого надо будет предоставить мои данные - не проблема - предоставлю. Вот скрины правда дать уже не смогу - потому как не храню такие вещи. Но мне кажется я достаточно понятно изложил в чем корень проблемы - поэтому без персональных данных можно и обойтись За попытку помочь - безусловно спасибо, но как я писал проблема была на прошлой неделе - а на этой я ее решил уже кардинальным способом - у меня по реду была РД - я Ред полностью погасил за минусом действующих рассрочек - в итоге у меня оказалось на Реде порядка 80% не использованого лимита - и в этом случае система перераспределить лимит на Сенс-кард дала. Но писал я свое сообщение не столько чтобы получить помощь, а сколько сообщить о наличии пробела в знаниях как операторов ну и в базе знаний (или как там разывается правильно ваш FAQ).То есть я вижу проблему так: в большинстве ситуаций когда у клиента есть свободный кредитный лимит по одной из карт - система перераспределить его даст (ну понятно если у клиента нет "противопоказаний" типа неплатежей, штрафов и т.п.). В то же время полагаю, что в случае если у клиента выбрана большая часть лимита и неиспользованная часть хоть и кратна 500 или 1000 грн., но она скажем менее определенного уровня к общему лимиту (возьмем условно 7%) - то в этом случае система перераспределить лимит не даст. И более того клиенту никто не скажет толком что в его ситуации не так (а можно было бы какое-то всплывающее сообщение организовать - типа для возможности перераспределения надо чтобы соотношение неиспользованного лимита к общему лимиту д.б. столько то...). Другими словами если мое предположение верно и размер лимита 7% и к примеру у человека кредитный лимит 50к из них использовано 47к то 3к ему перераспределить не удастся, а вот при погашении еще 2к - система позволит перераспределить 1,5к. Понятно что такие ситуации весьма не часты, но конкретика в этом вопросе описанная в той же базе знаний во первый сняла бы часть обращений в поддержку типа моего - "почему при наличии свободного лимита система мне не дает его перераспределить?", а во вторых вооружила бы знаниями саму поддержку - потому как сейчас данной информацией не владеет не то что первая линия поддержки но даже "узкие" специалисты - потому как ответ типа "мы не можем гарантировать что система даст вам перераспределить лимит при погашении 10-20-30к дополнительно" и "мы можем только помочь уменьшить лимит по вашей просьбе" - это не совсем то что клиент хочет услышать в ответ на свой вопрос о перераспределении .И справедливости ради хочу заметить что не я один обратил внимание на наличие пробела в знаниях по этому вопросу - чуть ранее о похожие вопросы возникали у уважаемого klug'a - viewtopic.php?p=5964102#p5964102 - поэтому было бы хорошо если бы банк неопределенность в этом вопросе - развеял конкретикой. Ведь это ваша услуга (достаточно полезная и весьма востребованная) поэтому чем более понятно она будет описана - будет лучше и самому банку, и его клиентам. Если для этого надо будет предоставить мои данные - не проблема - предоставлю. Вот скрины правда дать уже не смогу - потому как не храню такие вещи. Но мне кажется я достаточно понятно изложил в чем корень проблемы - поэтому без персональных данных можно и обойтись

Дякуємо вам за детальний опис ситуації — це справді допомагає краще розібратись 🙏







Поясню по вашому випадку. Станом на 14.06 за карткою Red ваша заборгованість становила 48 864 грн при загальному ліміті 50 000 грн, тобто вільний залишок складав лише 1 136 грн.



Також на цю дату були операції в блокуванні та активні розстрочки, під які система резервує частину ліміту, щоб не допустити виникнення несанкціонованої заборгованості. Через це фактично доступного ліміту було недостатньо для виконання перерозподілу, тому сервіс був недоступний.







Після поповнення рахунку 15.06 вільний ліміт збільшився, і можливість перерозподілу стала доступною ✅



Щодо «правила 7%» — такого обмеження в банку немає.







Для зміни розподілу ліміту важливо, щоб був достатній фактичний вільний ліміт з урахуванням заблокованих операцій, нарахованих, але ще не списаних відсотків та інших зобов’язань. Також сервіс може бути тимчасово недоступний у разі простроченої чи несанкціонованої заборгованості або наявності штрафів.







Окремо зауважу, що якщо поповнення здійснюється наприкінці операційного дня, кошти можуть відобразитися по рахунку не одразу, що також тимчасово впливає на доступність сервісу.







Щодо звернень до підтримки — переглянули комунікацію та бачимо, що колеги надавали коректну загальну інформацію. Водночас розумію, що у вашій ситуації хотілось більше конкретики.



Дякуємо вам за зворотний зв’язок 💙 Ви слушно звернули увагу на цей момент, і ми обов’язково підсвітимо тему розподілу ліміту детальніше, щоб у майбутньому консультації були більш швидкими



З повагою, Анастасія💗 Дякуємо вам за детальний опис ситуації — це справді допомагає краще розібратись 🙏Поясню по вашому випадку. Станом на 14.06 за карткою Red ваша заборгованість становила 48 864 грн при загальному ліміті 50 000 грн, тобто вільний залишок складав лише 1 136 грн.Також на цю дату були операції в блокуванні та активні розстрочки, під які система резервує частину ліміту, щоб не допустити виникнення несанкціонованої заборгованості. Через це фактично доступного ліміту було недостатньо для виконання перерозподілу, тому сервіс був недоступний.Після поповнення рахунку 15.06 вільний ліміт збільшився, і можливість перерозподілу стала доступною ✅Щодо «правила 7%» — такого обмеження в банку немає.Для зміни розподілу ліміту важливо, щоб був достатній фактичний вільний ліміт з урахуванням заблокованих операцій, нарахованих, але ще не списаних відсотків та інших зобов’язань. Також сервіс може бути тимчасово недоступний у разі простроченої чи несанкціонованої заборгованості або наявності штрафів.Окремо зауважу, що якщо поповнення здійснюється наприкінці операційного дня, кошти можуть відобразитися по рахунку не одразу, що також тимчасово впливає на доступність сервісу.Щодо звернень до підтримки — переглянули комунікацію та бачимо, що колеги надавали коректну загальну інформацію. Водночас розумію, що у вашій ситуації хотілось більше конкретики.Дякуємо вам за зворотний зв’язок 💙 Ви слушно звернули увагу на цей момент, і ми обов’язково підсвітимо тему розподілу ліміту детальніше, щоб у майбутньому консультації були більш швидкимиЗ повагою, Анастасія💗 Sense Bank Представник банку Повідомлень: 13349 З нами з: 18.02.13 Подякував: 187 раз. Подякували: 1457 раз. Профіль 2 2 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2026 11:33 Sense Bank написав: Дякуємо вам за детальний опис ситуації — це справді допомагає краще розібратись 🙏



Поясню по вашому випадку. Станом на 14.06 за карткою Red ваша заборгованість становила 48 864 грн при загальному ліміті 50 000 грн, тобто вільний залишок складав лише 1 136 грн.



Також на цю дату були операції в блокуванні та активні розстрочки, під які система резервує частину ліміту, щоб не допустити виникнення несанкціонованої заборгованості. Через це фактично доступного ліміту було недостатньо для виконання перерозподілу, тому сервіс був недоступний.



Після поповнення рахунку 15.06 вільний ліміт збільшився, і можливість перерозподілу стала доступною ✅



Щодо «правила 7%» — такого обмеження в банку немає.



Для зміни розподілу ліміту важливо, щоб був достатній фактичний вільний ліміт з урахуванням заблокованих операцій, нарахованих, але ще не списаних відсотків та інших зобов’язань. Також сервіс може бути тимчасово недоступний у разі простроченої чи несанкціонованої заборгованості або наявності штрафів.



Окремо зауважу, що якщо поповнення здійснюється наприкінці операційного дня, кошти можуть відобразитися по рахунку не одразу, що також тимчасово впливає на доступність сервісу.



Щодо звернень до підтримки — переглянули комунікацію та бачимо, що колеги надавали коректну загальну інформацію. Водночас розумію, що у вашій ситуації хотілось більше конкретики.



Дякуємо вам за зворотний зв’язок 💙 Ви слушно звернули увагу на цей момент, і ми обов’язково підсвітимо тему розподілу ліміту детальніше, щоб у майбутньому консультації були більш швидкими



З повагою, Анастасія💗 Дякуємо вам за детальний опис ситуації — це справді допомагає краще розібратись 🙏Поясню по вашому випадку. Станом на 14.06 за карткою Red ваша заборгованість становила 48 864 грн при загальному ліміті 50 000 грн, тобто вільний залишок складав лише 1 136 грн.Також на цю дату були операції в блокуванні та активні розстрочки, під які система резервує частину ліміту, щоб не допустити виникнення несанкціонованої заборгованості. Через це фактично доступного ліміту було недостатньо для виконання перерозподілу, тому сервіс був недоступний.Після поповнення рахунку 15.06 вільний ліміт збільшився, і можливість перерозподілу стала доступною ✅Щодо «правила 7%» — такого обмеження в банку немає.Для зміни розподілу ліміту важливо, щоб був достатній фактичний вільний ліміт з урахуванням заблокованих операцій, нарахованих, але ще не списаних відсотків та інших зобов’язань. Також сервіс може бути тимчасово недоступний у разі простроченої чи несанкціонованої заборгованості або наявності штрафів.Окремо зауважу, що якщо поповнення здійснюється наприкінці операційного дня, кошти можуть відобразитися по рахунку не одразу, що також тимчасово впливає на доступність сервісу.Щодо звернень до підтримки — переглянули комунікацію та бачимо, що колеги надавали коректну загальну інформацію. Водночас розумію, що у вашій ситуації хотілось більше конкретики.Дякуємо вам за зворотний зв’язок 💙 Ви слушно звернули увагу на цей момент, і ми обов’язково підсвітимо тему розподілу ліміту детальніше, щоб у майбутньому консультації були більш швидкимиЗ повагою, Анастасія💗

але повної відповіді так й не надали. умвоно кажучи, якщо на RED 2.0 є вільний залишок - то деяку суму, кілька тисяч - перерозподлити система не дасть. блокування ні до чого - бо залишок й так зменшено на заблоковані операції - хіба система ще раз їх рахує. й поповнення ні до чого - бо не дасть ні сьогодні, ні через кілька днів.



можливо дійно система рахує відсотки або комісії, й блокує на них - але все одно забагато блокує, більше ніж треба. висновок - якось працює, але як саме користувачі не знають - цікаво, чи знають кодери - чи в них теж - якось працює але повної відповіді так й не надали. умвоно кажучи, якщо на RED 2.0 є вільний залишок - то деяку суму, кілька тисяч - перерозподлити система не дасть. блокування ні до чого - бо залишок й так зменшено на заблоковані операції - хіба система ще раз їх рахує. й поповнення ні до чого - бо не дасть ні сьогодні, ні через кілька днів.можливо дійно система рахує відсотки або комісії, й блокує на них - але все одно забагато блокує, більше ніж треба. висновок - якось працює, але як саме користувачі не знають - цікаво, чи знають кодери - чи в них теж - якось працює Shaman

Повідомлень: 13255 З нами з: 29.09.19 Подякував: 841 раз. Подякували: 1786 раз. Профіль 2 4 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2026 11:47 Re: Sense Bank Shaman написав: але повної відповіді так й не надали. умвоно кажучи, якщо на RED 2.0 є вільний залишок - то деяку суму, кілька тисяч - перерозподлити система не дасть. блокування ні до чого - бо залишок й так зменшено на заблоковані операції - хіба система ще раз їх рахує. й поповнення ні до чого - бо не дасть ні сьогодні, ні через кілька днів.



можливо дійно система рахує відсотки або комісії, й блокує на них - але все одно забагато блокує, більше ніж треба. висновок - якось працює, але як саме користувачі не знають - цікаво, чи знають кодери - чи в них теж - якось працює але повної відповіді так й не надали. умвоно кажучи, якщо на RED 2.0 є вільний залишок - то деяку суму, кілька тисяч - перерозподлити система не дасть. блокування ні до чого - бо залишок й так зменшено на заблоковані операції - хіба система ще раз їх рахує. й поповнення ні до чого - бо не дасть ні сьогодні, ні через кілька днів.можливо дійно система рахує відсотки або комісії, й блокує на них - але все одно забагато блокує, більше ніж треба. висновок - якось працює, але як саме користувачі не знають - цікаво, чи знають кодери - чи в них теж - якось працює

Частина суми може додатково резервуватися не лише під заблоковані операції, а й під нараховані, але ще не списані відсотки чи можливі комісії.



Згодна, що інколи це виглядає так, ніби система «перестраховується» більше, ніж очікується.



Водночас, якщо вільний залишок фактично становить кілька тисяч, то система зазвичай дозволяє їх розподілити без проблем. У випадку вище суми вільного ліміту було недостатньо для розподілу між кількома рахунками саме на той період. Якби вільний ліміт був більший, система одразу дала б можливість виконати операцію.



Її логіка спрямована на те, щоб убезпечити від несанкціонованої заборгованості, але розуміємо, що без прозорого пояснення це може викликати ще більше запитань.

Анастасія💗 Частина суми може додатково резервуватися не лише під заблоковані операції, а й під нараховані, але ще не списані відсотки чи можливі комісії.Згодна, що інколи це виглядає так, ніби система «перестраховується» більше, ніж очікується.Водночас, якщо вільний залишок фактично становить кілька тисяч, то система зазвичай дозволяє їх розподілити без проблем. У випадку вище суми вільного ліміту було недостатньо для розподілу між кількома рахунками саме на той період. Якби вільний ліміт був більший, система одразу дала б можливість виконати операцію.Її логіка спрямована на те, щоб убезпечити від несанкціонованої заборгованості, але розуміємо, що без прозорого пояснення це може викликати ще більше запитань.Анастасія💗 Sense Bank Представник банку Повідомлень: 13349 З нами з: 18.02.13 Подякував: 187 раз. Подякували: 1457 раз. Профіль 2 2 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2026 11:51 Sense Bank написав: Shaman написав: але повної відповіді так й не надали. умвоно кажучи, якщо на RED 2.0 є вільний залишок - то деяку суму, кілька тисяч - перерозподлити система не дасть. блокування ні до чого - бо залишок й так зменшено на заблоковані операції - хіба система ще раз їх рахує. й поповнення ні до чого - бо не дасть ні сьогодні, ні через кілька днів.



можливо дійно система рахує відсотки або комісії, й блокує на них - але все одно забагато блокує, більше ніж треба. висновок - якось працює, але як саме користувачі не знають - цікаво, чи знають кодери - чи в них теж - якось працює але повної відповіді так й не надали. умвоно кажучи, якщо на RED 2.0 є вільний залишок - то деяку суму, кілька тисяч - перерозподлити система не дасть. блокування ні до чого - бо залишок й так зменшено на заблоковані операції - хіба система ще раз їх рахує. й поповнення ні до чого - бо не дасть ні сьогодні, ні через кілька днів.можливо дійно система рахує відсотки або комісії, й блокує на них - але все одно забагато блокує, більше ніж треба. висновок - якось працює, але як саме користувачі не знають - цікаво, чи знають кодери - чи в них теж - якось працює

Частина суми може додатково резервуватися не лише під заблоковані операції, а й під нараховані, але ще не списані відсотки чи можливі комісії.



Згодна, що інколи це виглядає так, ніби система «перестраховується» більше, ніж очікується.



Водночас, якщо вільний залишок фактично становить кілька тисяч, то система зазвичай дозволяє їх розподілити без проблем. У випадку вище суми вільного ліміту було недостатньо для розподілу між кількома рахунками саме на той період. Якби вільний ліміт був більший, система одразу дала б можливість виконати операцію.



Її логіка спрямована на те, щоб убезпечити від несанкціонованої заборгованості, але розуміємо, що без прозорого пояснення це може викликати ще більше запитань.

Анастасія💗 Частина суми може додатково резервуватися не лише під заблоковані операції, а й під нараховані, але ще не списані відсотки чи можливі комісії.Згодна, що інколи це виглядає так, ніби система «перестраховується» більше, ніж очікується.Водночас, якщо вільний залишок фактично становить кілька тисяч, то система зазвичай дозволяє їх розподілити без проблем. У випадку вище суми вільного ліміту було недостатньо для розподілу між кількома рахунками саме на той період. Якби вільний ліміт був більший, система одразу дала б можливість виконати операцію.Її логіка спрямована на те, щоб убезпечити від несанкціонованої заборгованості, але розуміємо, що без прозорого пояснення це може викликати ще більше запитань.Анастасія💗

в моєму випадку якраз систем кілька тисяч перерозподілити не дозволяє. але це треба просто враховувати. при такій системі в кожного буде свій незнижаємий ліміт. в моєму випадку якраз систем кілька тисяч перерозподілити не дозволяє. але це треба просто враховувати. при такій системі в кожного буде свій незнижаємий ліміт. Shaman

Повідомлень: 13255 З нами з: 29.09.19 Подякував: 841 раз. Подякували: 1786 раз. Профіль 2 4 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1602160316041605> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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