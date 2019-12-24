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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 12:07

Re: Sense Bank

  Shaman написав:в моєму випадку якраз систем кілька тисяч перерозподілити не дозволяє. але це треба просто враховувати. при такій системі в кожного буде свій незнижаємий ліміт.

Для розгляду вашої ситуації по рахунку та проведення аналізу, будь ласка, напишіть нам на пошту help@sensebank.com.ua або в зручний для вас канал підтримки. Якщо є кілька тисяч вільного ліміту, система загалом не має вас обмежувати, тому, щоб надати детальне пояснення, потрібно побачити ситуацію, як то кажуть, на власні очі.
Анастасія💗
Sense Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 12:24

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Щодо «правила 7%» — такого обмеження в банку немає
на початку війни у 22му році, коли Алка почала різати вільні кошти на КЛ, у чаті хейтерів підіймали питання, чому НЕ ВСІ доступні кошти на КЛ можна ничкувати по різним карткам :)
І ось тоді виплила ця додаткова сума резервування під можливий овер від будь-якої карткової операції від типадоступного ліміту.. ще раз, не від самої операції, а від залишку КЛ після цієї операції... На час таки проведення операції по рахунку.
Зараз Алка ж тільки малює, шо операція по картці провелася миттєво, але алгоритм резервування, я так думаю, залишився ще від смузистів початку війни :mrgreen:
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 15:52

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Поясню по вашому випадку. Станом на 14.06 за карткою Red ваша заборгованість становила 48 864 грн при загальному ліміті 50 000 грн, тобто вільний залишок складав лише 1 136 грн

Ну коль пошла такая пьянка... Смотрите вы почемуто решили взять ситуацию по состоянию на 14 июня и она действительно по цыфрам была такая как вы описали. Но если бы вы обратили внимание на сроки моего обращения в поддержку то увидели что когда я обратился в первый раз - на счете было свободных ровно 2000. И не было никаких блокировок и не проведенных сумм, а перераспределить система не давала ничего совсем. А те траты которые последовали как раз планировалось провести новой картой, но поскольку получить лимит на нее не удалось - оплату пришлось делать за счет свободного лимита Реда. И я в принципе понимаю почему почему система не дает перераспределить лимит в описанном мною случае, и по этому поводу к банку никаких вопросов нет. Все чего бы мне хотелось либо где-то описанного размера каким должен быть свободный лимит от размера имеющегося долга чтобы система дала возможность лимит перераспределить. Ну или чтобы хотя бы поддержка владела тауой информацией и могла подсказать после пополнения на какую доп.сумму такая возможность у улиента появится. Потому как сейчас они такой информацией похоже не владеют.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 15:54

WallNutPen
Дякуємо, що порушили це питання та підсвітили нам цю проблему 👌🏻
Наразі питання в роботі, уточнюємо з приводу цієї особливості ✅

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 09:25

Мундіаль

Набрав я 3400 балів, здійснив 5 платежів більше 50 гривень. І що? Поки-що ніяких пушів немає, Мундіаль пише 5 тисяч балів і зробить 3 платежа по 250 гривень. Це для чого, якійсь наступний етап?
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 09:43

Re: Sense Bank

  Water написав:Набрав я 3400 балів, здійснив 5 платежів більше 50 гривень. І що? Поки-що ніяких пушів немає, Мундіаль пише 5 тисяч балів і зробить 3 платежа по 250 гривень. Це для чого, якійсь наступний етап?

Напишіть нам, будь ласка, у чат для перевірки виконання умов, якщо не отримали сповіщення.
Якщо ви виконали умови акції, ви отримаєте повідомлення від банку того ж дня. Сповіщення надійде у вигляді PUSH, Viber або SMS на ваш фінансовий номер телефону. У повідомленні буде посилання на платформу Megogo, де на вас уже чекатиме безкоштовна підписка на 1 місяць.
Щоб продовжити підписку, беріть участь в акції до 19 липня 2026 року та виконайте такі умови:

наберіть ще 2 000 балів, щоб загальна кількість досягла 5 000 балів у грі;
здійсніть 3 покупки на суму від 250 грн кожна.

Послідовність виконання умов не має значення — ви можете виконувати їх у будь-якому порядку.
Після виконання цих умов підписка буде автоматично продовжена ще на один місяць, і ви зможете й надалі переглядати матчі Чемпіонату світу з футболу.
Анастасія💗
Sense Bank
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