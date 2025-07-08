Не дають
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 лип, 2025 11:49
Додано: Вів 08 лип, 2025 12:37
Предложение было (по 7 число), задание выполнила, вчера, когда проверила, висело, что до окончания осталось 15 часов. Сегодня задание опустело, но и кешбека пока нет. Но еще не вечер ).
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