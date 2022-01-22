Видання The Page порівняло платіжки на опалення 2-кімнатної квартири в «хрущовці» та помешкання в новому ЖК схожого метражу.
Дивися повний текст Аналітики порівняли, скільки коштує опалення в «хрущовках» і нових ЖК (інфографіка).
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 15:35
Аналітики порівняли, скільки коштує опалення в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Аналітики порівняли, скільки коштує опалення в «хрущовках» і нових ЖК (інфографіка).
Додано: П'ят 28 січ, 2022 15:35
газа тратится в 2-3 раза больше из-за постоянного перетопа. Чтобы срубить денег на дорогом газе людям перетапливают квартиры в 2-3 раза. Если бы не жарили по ночам и когда тепло на улице, то уходило-бы как-раз в 2-3 раза меньше газа.
Но газ ведь при топке используют для электрогенерации, получая на этом двойную суперприбыль - как за электричество, так и за отопление с перетопом. Так что по сути на отопление домов в Украине уходит в 4-6 раз меньше газа, но цену берут в 2-3 раза выше.
Додано: П'ят 28 січ, 2022 18:52
Все що треба -- знизити частково (а може й наполовину) споживання ЦО.
Хоча би одна свідома людина на кожен стояк опалення по всіх під'їздах -- і краником на батареї можна було би перекривати всі поверхи.
Єдина проблема -- будуть вити всілякі "субсидії"... Яким ЦО майже безплатне, мабуть. Тому ні тепло вдягнутись, ні підняти дупу з дивана і написати заяву за зонний лічильник електрики, ні потім купити дешевий електрообігрівач (на ніч) -- вони, мабуть, тупо неспроможні... :(
Додано: П'ят 28 січ, 2022 19:16
Нужно -- _кому_? -- в тех домах (старостроях), где это нужно было жильцам -- давно погодные регуляторы и теплосчетчики поставили -- те же самые жильцы. В новостроях -- они с момента сдачи дома стоят.
Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:24
Статья однобокая. Все зависит от конкретного дома и конкретной квартиры.
В моей хрущевке двушки платят за отопление, в среднем 700-800 грн. Однушка 500 грн. Но у нас автоматика и насосы, установленные за свои деньги.
В других дома цены другие.
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