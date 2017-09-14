budivelnik написав:Я щось не зрозумів Якщо Шмигаль через ПРОЗОРО продав яйця по 17... - то до чого тут волонтери?
Саме на початку повномасштабної війни саме волонтери годували деякі частини ВСУ, ТРО та полігони. Все було якісне, бо все закупали за власні кошти. Потім прийшли "шмигалі", сказали- досвідос, ви можете когось травонуть неякісною їжею і почались яйця.
2 Для того щоб забронювати волонтера- треба щоб через фонд а - пройшло 10 млн+ грн на рік б - ці суми повинні пройти по договорам з отримувачами допомоги в - отримувачем допомоги можуть бути тільки Державні адміністрації , Міністерства , Комунальні заклади... 3 Хтось з тут присутніх може мені описати договір в якому фонд зобовязується на протязі року поставити на 10 млн чогось конкретно... при чому це чогось він буде збирати за кордоном у вигляді пожертв весь наступний рік і обовязково збере саме те що прописане в договорі?
Звісно, якщо пожертви збираються у вигляді грошей, а не на смітниках. Тоді фонд може закупить саме те шо потрібно.
Апарат ШВЛ під назвою медичні інструменти і ціною 100 грн -стабпункти забирають на ура... А під назвою ШВЛ з сертифікатом і ціною в 400 000 грн - він нафік нікому не потрібен..
Тобто, стабпункту всеодно, якщо один з апаратів зупинився, з 15 поранених вижило 14. Я зрозумів.
Любителям хайпа стоило бы немного успокоиться. По поводу позавчерашних сбоев в работе аэропортов Европы:
БЕРЛИН (Рейтер) - Сбои в работе аэропортов , затронувшие автоматизированные системы регистрации в последние дни, были вызваны атакой вируса-вымогателя, заявило в понедельник агентство ЕС по кибербезопасности, подчеркнув растущие риски таких атак для критически важной инфраструктуры и отраслей. В понедельник в работе нескольких крупнейших аэропортов Европы по-прежнему наблюдались перебои после того, как хакеры вывели из строя автоматизированные системы регистрации, предоставленные компанией Collins Aerospace, принадлежащей RTX (RTX.N), затронувшие десятки рейсов и тысячи пассажиров с пятницы. Агентство ENISA заявило, что «правоохранительные органы занимаются расследованием» вредоносного программного обеспечения, которое блокирует данные до тех пор, пока жертва не заплатит за восстановление доступа, не уточняя при этом, откуда именно произошла атака с использованием программы-вымогателя. В последние месяцы целями кибератак стали правительства и компании, включая производителя автомобилей класса люкс Jaguar Land Rover , которому в результате пришлось приостановить производство. Атаки, как правило, нацелены на более известных жертв. ..... «Деструктивные атаки становятся все более заметными в Европе, но заметность не обязательно означает частоту», — сказал он агентству Reuters. ..... Опрос, проведенный немецкой промышленной группой Bitkom среди около 1000 компаний, показал, что программы-вымогатели являются наиболее распространенной формой кибератак: каждая седьмая компания платит выкуп.
КОПЕНГАГЕН, 23 сентября (Рейтер) — Аэропорт Копенгагена (KBHL.CO), открывает новую вкладку, самый загруженный в Северном регионе, сообщил о своем возобновлении работы рано утром во вторник после того, как из-за обнаружения беспилотников взлеты и посадки были приостановлены почти на четыре часа. Норвежский аэропорт Осло также возобновил работу после того, как закрыл свое воздушное пространство из-за беспилотника. «Полиция начала интенсивное расследование, чтобы определить, что это за дроны», — сообщил журналистам заместитель помощника комиссара полиции Копенгагена Якоб Хансен. «Дроны исчезли, и мы не забрали ни один из них», — добавил он. Хансен заявил, что власти Дании и Норвегии будут сотрудничать, чтобы определить, есть ли связь между двумя инцидентами. ...... В 2018 году из-за появления беспилотников над взлетно-посадочной полосой аэропорта Гатвик недалеко от Лондона в разгар праздничного сезона застряли десятки тысяч пассажиров и были сорваны сотни рейсов.
- ........... «Мы, безусловно, примем решение сбивать летающие объекты, когда они нарушат нашу территорию и пролетят над Польшей», — заявил Туск в понедельник журналистам на севере Польши, отвечая на вопрос о перспективе сбития российских самолётов. «Здесь нет места для дискуссий». .....Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский вступил в конфликт с представителем России в Нью-Йорке, заявив, что Варшаву «не запугать».
«Если ещё одна ракета или самолёт вторгнутся в наше пространство без разрешения, намеренно или по ошибке, и будут собиты, а обломки упадут на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться», — сказал Сикорский. «Вас предупредили».
Скільки секунд москальській літак перебував в повітряному просторі Туреччини? 2 сек.
Евро лузери
Я не полностью процитировал сообщение Блумберг:
В то время как лидеры НАТО выстроились в очередь, чтобы потребовать более жёсткого ответа на действия России, многое будет зависеть от того, согласится ли президент США Дональд Трамп . Выступая в пятницу из Овального кабинета, президент Дональд Трамп уклонился от ответа США.
«Мне это не нравится», — заявил Трамп журналистам. «Когда это произойдёт, могут возникнуть серьёзные проблемы. Но я дам вам знать позже».
Хотя Туск настаивал на том, что только Польша имеет право защищать свою территорию, он также подчеркнул, что его правительство ведет постоянные переговоры со своими союзниками, и он обеспечит скоординированность любого ответа.
«Вам действительно нужно дважды подумать, прежде чем принимать решение о действиях, которые могут спровоцировать очень острую фазу конфликта, поэтому мы в первую очередь постоянно консультируемся с нашими союзниками здесь», — сказал Туск.
Турция заметно сильнее Польши. И ей пока что вторжение росс. войск точно не грозит. Так что ей значительно проще принимать самостоятельные решения. А Польша хорошо помнит 1939. И как тогда союзники "вступили" в войну.
Letusrock написав:Бачили відео з Херсону, де штук вісім поліцаїв разом з представником ОВА оточили небезпечного рецидивіста - дядка-продавця тридцяти штук кавунів. Типу незаконно продавав з тротуару. Я думаю ЗСУ можна розпустити (демобілізувати) додому. У нас в тилу стільки поліцаїв що вони тих бурятів просто повитягують з танків і передушать руками
Кривий Ріг. Вчора під час рейду на будівництві співробітники ТЦК затримали робітників.
Мати одного із затриманих хлопців прийшла до ТЦК і принесла документи, а також довідку з психоневрологічного диспансеру про захворювання сина:
«Не хвилюйтеся, з таким діагнозом він завтра буде вдома», — сказав військовий.
Наступного дня родичі прийшли в ТЦК забрати свого «новобранця» і дізналися, що комісія ВЛК визнала хлопця з «білим квитком» придатним.
Також сестра мобілізованого повідомила, що співробітники ТЦК запропонували їй «викупити» молодшого брата за $12К....
Родичі хлопця просять оприлюднити ситуацію і розраховують на допомогу громадськості.
більш аморальних істот годі знайти...
а потому Офіційні дані: кількість утікачів з армії зараз складає до ДВОХ ТРЕТИН від тих, кого туди мобілізовують. Джерело: https://censor.net/ua/b3575587