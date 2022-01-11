Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
+ Додати тему
Відповісти на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 15 бер, 2023 10:09
zuker1111 написав:
А в Кредобанке заявка в додатке?
тільки банк, тільки тет-а-тет із менеджером
greenozon
Повідомлень: 14826
З нами з: 01.06.14
Подякував: 306 раз.
Подякували: 1401 раз.
Профіль
1
1
3
Додано: Сер 15 бер, 2023 10:10
vovabelokon99 написав: andreyiskra написав: zuker1111 написав:
Если через Приват заказать выплату, как потом вывести у них деньги?
С КДВ снимать в банкомате или СЭП за 3 грн.
Но сэп только на юр лиц 3 грн, для физ, также как и р2р 0.5% мин 5 грн
як ПБ визначає що отримувач юрлице?
рахунок не 2620 чи якось по іншому
greenozon
Повідомлень: 14826
З нами з: 01.06.14
Подякував: 306 раз.
Подякували: 1401 раз.
Профіль
1
1
3
Додано: Сер 15 бер, 2023 10:47
greenozon написав:
як ПБ визначає що отримувач юрлице?
рахунок не 2620 чи якось по іншому
У юр осіб не буває 2620. У них 2600
Alien
Повідомлень: 1630
З нами з: 12.01.20
Подякував: 54 раз.
Подякували: 446 раз.
Профіль
2
Додано: Сер 15 бер, 2023 11:42
Кащей написав: Helicopter11 написав:
Скорее всего (99,999%) он шел не от банка, а от маркетинговой конторы (связанной с банком), которая держала счета в банке.
в кабинете платника податкив указано, что джерело этих выплат - АТ "Банк Форвард".
А в кабине где это можно увидеть?
Карамболь
Повідомлень: 693
З нами з: 12.12.12
Подякував: 12 раз.
Подякували: 38 раз.
Профіль
Додано: Сер 15 бер, 2023 11:53
Карамболь написав: Кащей написав: Helicopter11 написав:
Скорее всего (99,999%) он шел не от банка, а от маркетинговой конторы (связанной с банком), которая держала счета в банке.
в кабинете платника податкив указано, что джерело этих выплат - АТ "Банк Форвард".
А в кабине где это можно увидеть?
Створити Запит щодо отримання вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв про суми/джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв в електронному виглядi
https://cabinet.tax.gov.ua/individual/f13018
Bosstone
Повідомлень: 2236
З нами з: 21.04.10
Подякував: 793 раз.
Подякували: 290 раз.
Профіль
Додано: Сер 15 бер, 2023 11:56
Bosstone за 22 год даёт сделать... а за первый квартал этого года запыт приходит пустым,поэтому и спросил... или я не там запрашивал?
Карамболь
Повідомлень: 693
З нами з: 12.12.12
Подякував: 12 раз.
Подякували: 38 раз.
Профіль
Додано: Сер 15 бер, 2023 13:28
Карамболь текущий квартал раньше мая не появится
Bosstone
Повідомлень: 2236
З нами з: 21.04.10
Подякував: 793 раз.
Подякували: 290 раз.
Профіль
Додано: Сер 15 бер, 2023 14:33
Bosstone написав: Карамболь
текущий квартал раньше мая не появится
да эт я знаю... просто думал, что где-то в другом месте есть инфа по выплате фонда по скунсу... Кащей-то написал, что уже есть инфа в кабине...
Карамболь
Повідомлень: 693
З нами з: 12.12.12
Подякував: 12 раз.
Подякували: 38 раз.
Профіль
Додано: Сер 15 бер, 2023 18:51
До уваги клієнтів банку «Форвард»!
Щовівторка з 15:00 до 17:00 уповноважена особа Фонду Міхно Сергій проводить особистий прийом громадян за адресою: вул. Саксаганського, 105, м. Київ. Для попереднього запису телефонуйте в робочі дні з 09:00 до 16:30 за номерами: 0 800 800 881 та +38 (044) 300-01-06.
Адреса для листування та режим роботи банку — на сайті Фонду:
https://bit.ly/3yBLlSu
195375n
Повідомлень: 12
З нами з: 14.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
Профіль
Додано: Вів 21 бер, 2023 00:06
Кащей доброго часу. А де Ви це бачите?
Лагуна
Повідомлень: 129
З нами з: 12.05.14
Подякував: 97 раз.
Подякували: 5 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
Схожі теми
48482
24990340
Пон 20 бер, 2023 16:49 Hotab
403
136722
65
30740