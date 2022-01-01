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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 257258259260

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.4 5 43
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
8
2- Погане. Некомпетентне.
9%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
11
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 17:16

Re: Райффайзен Банк

  RaifHelp написав:Поки чат в "MyRaif" не працює, Ви можете зв'язатись з нами в чаті у Вайбері: https://viber.com/raifhelp_bot - для зв'язку з оператором натискаєте "Інше питання" - "Задати інше питання". Дякуємо за Ваше терпіння💛

Дякую, через вайбер знайшов оператора.
А то зайшов у відділення, а менеджер не має можливості закрити рахунок, тільки через чат.
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 12:28

idealstorm Вітаємо!
В Райфі наразі діють кілька вигідних програм:
1. Ви можете отримати винагороду за клієнта, який відкриє зарплатний проєкт у Райфі за Вашою рекомендацією. Деталі можна знайти за посиланням: https://raiffeisen.ua/biznesu/rakhunok_ ... mu-proektu .
2. Також Ви можете порекомендувати нам своїх контрагентів або партнерів і отримати до 900 гривень за рекомендацію. Більше інформації тут: https://raiffeisen.ua/biznesu/klub-moj- ... erom-banku .
Ми регулярно організовуємо акції для клієнтів, щоб Ви могли скористатися вигідними пропозиціями та отримати максимальну користь від послуг.Наші акції охоплюють різноманітні продукти та послуги, що дозволяє заощаджувати кошти або отримувати додаткові переваги.
Слідкуйте за новинами, щоб не пропустити найважливішого: https://raiffeisen.ua/stores .
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 00:38

Є картка Райфкартка, як дистанційно відкрити 100 днів і чи це можливо?
melkh
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 08:08

  melkh написав:Є картка Райфкартка, як дистанційно відкрити 100 днів і чи це можливо?


У додатку має бути персональна пропозиція по кредитці. Якщо її немає, банк поки що вирішив не давати кредитку. Можна ще запитати на гарячій лінії
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 10:50

melkh
Добрий день!

На даний момент Райф кредитує клієнтів лише за наявності персональних пропозицій для Вас. Важливими факторами, що впливають на рішення про кредитування, є дохід, стабільність надходжень та кредитна історія. Зміни в цих аспектах можуть суттєво вплинути на доступність кредитних пропозицій.

Переглянути наявність таких пропозицій для Вас можна у застосунку "MyRaif", обравши розділ "Кредити". Також, для додаткової інформації, можна звернутися до чату, натиснувши на "Навушники" та обравши "Написати в чат".

З повагою та турботою, фахівець Альона.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 18:18

RaifHelp
Підкажіть, будь ласка, по факту за який час повністю закривається картковий рахунок?
Подав заявку, через пару днів він зник в додатку Old, а в MyRaif досі відображається його номер.
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 19:28

  RaifHelp написав:melkh
Добрий день!

На даний момент Райф кредитує клієнтів лише за наявності персональних пропозицій для Вас. Важливими факторами, що впливають на рішення про кредитування, є дохід, стабільність надходжень та кредитна історія. Зміни в цих аспектах можуть суттєво вплинути на доступність кредитних пропозицій.

Переглянути наявність таких пропозицій для Вас можна у застосунку "MyRaif", обравши розділ "Кредити". Також, для додаткової інформації, можна звернутися до чату, натиснувши на "Навушники" та обравши "Написати в чат".

З повагою та турботою, фахівець Альона.
Чи надає банк КЛ старим клієнтам без документів про пох-ня коштів?
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 14:45

Arbitr Добрий день!
Термін закриття рахунку залежить від програмного забезпечення, в якому він був відкритий. Після успішного закриття Ви отримаєте SMS-повідомлення з підтвердженням.
Для отримання більш детальної інформації, Ви можете звернутись до чату в застосунку "MyRaif" ("Навушники" - "Написати в чат").
Наші оператори з радістю допоможуть💛
З повагою і турботою, фахівець Оксана.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 15:12

Visky Добрий день!
Отримати кредитну картку або кредит готівкою можуть лише клієнти Банку, якщо така пропозиція доступна. Ви можете перевірити наявність кредитних пропозицій у розділі "Кредити" в додатку "MyRaif".
Щоб отримати детальну інформацію, Ви можете звернутися до чату в "MyRaif" ( "Навушники" - "Написати в чат") 💛.
З повагою і турботою, фахівець Оксана.
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