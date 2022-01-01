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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 258259260261

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.4 5 43
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
8
2- Погане. Некомпетентне.
9%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
11
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 01:45

RaifHelp Дайте відповідь, а не знову штамп. Чи надає банк КЛ старим клієнтам без документів про пох-ня коштів?
В чаті - лише бот Рея, що не відповідає
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 10:26

  Visky написав:RaifHelp Дайте відповідь, а не знову штамп. Чи надає банк КЛ старим клієнтам без документів про пох-ня коштів?
В чаті - лише бот Рея, що не відповідає

Ви що не знайомі з Райфом? Вони ж так не вміють відповдіти. Лише завчені фрази та постійні вибачення.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 10:45

  edgar_po написав:
  Visky написав:RaifHelp Дайте відповідь, а не знову штамп. Чи надає банк КЛ старим клієнтам без документів про пох-ня коштів?
В чаті - лише бот Рея, що не відповідає

Ви що не знайомі з Райфом? Вони ж так не вміють відповдіти. Лише завчені фрази та постійні вибачення.


Треба просто це прийняти як факт. Стосовно кредитних пропозицій - ви не отримаєте інших відповідей, крім схожої на "Банк на індивідуальній основі пропонує клієнтам кредитний ліміт шляхом надсилання відповідної пропозиції у додатку MyRaif"
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 14:29

  Navegantes написав:Треба просто це прийняти як факт. Стосовно кредитних пропозицій - ви не отримаєте інших відповідей, крім схожої на "Банк на індивідуальній основі пропонує клієнтам кредитний ліміт шляхом надсилання відповідної пропозиції у додатку MyRaif"

Також ще раз нагадую, що якщо ви ФОП, кредитку вам не дадуть не залежно від вашого фінансового стану. Банк принципово не кредитує ФОПів.
Eldarien
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  #<1 ... 258259260261
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