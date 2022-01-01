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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 лип, 2025 10:09
alibob написав: Amethyst написав:
Нєє, ну а чоо -- норм. За 5 хв перевипустив пластик на НовуПошту
Подробиці можна?
Доставка безкоштовна?
Іменний пластик чи інстант?
Перевипуск по закінченню терміну дії чи за власною ініціативою?
Дякую
Шаровий перевипуск і доставка на НП іменного Сігнейча (Престиж) по терміну (було 08/24), бо треба дійсні циферки на картці.
ПС. Отримувати картки від Райфу стало ще зручніше
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Amethyst
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Додано: Чет 17 лип, 2025 07:35
Просто цікаво: а для чого зараз потрібен пластик, крім зняття готівки у банкоматах?
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Искатель
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Додано: Чет 17 лип, 2025 07:50
Искатель
У Турції, наприклад, поза Стамбулом багато старих терміналів, які не сприймають NFC, ба більше, можуть бути взагалі без пей-паса.
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Amid
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Додано: Чет 17 лип, 2025 07:57
Amid написав:Искатель
У Турції, наприклад, поза Стамбулом багато старих терміналів, які не сприймають NFC, ба більше, можуть бути взагалі без пей-паса.
Найближчим часом Турція мені (та й Вам, гадаю) не світить.
Але дякую за відповідь.
Для закордонних поїздок, звісно, краще мати пластик.
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Искатель
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