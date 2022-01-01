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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.4 5 45
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
8
2- Погане. Некомпетентне.
11%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
11
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 17:50

  Amethyst написав:
  Setta написав:По итогу...
По итогу у менагера сразу с порога нуна требовать какунить мерч-замануху: флешку, сумку, футболку... ну на крайняк, блоХнотик и ручку... Бо в 99.99% случаях менагер просто получил свои 5 копеек у КиПиАй, а дальше трава не рости :mrgreen:

КиПиАй менагер отримає тільки в випадку, якщо клієнт таки оформить картку чи кредит, а не просто за анкету і запит. Тож зацікавленість і клієнта і менагера в оформлені кредитки - обоюдна. Але іншій відділ це все портить )))
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 17:53

  1finanсier написав:
  Amethyst написав:
  Setta написав:По итогу...
По итогу у менагера сразу с порога нуна требовать какунить мерч-замануху: флешку, сумку, футболку... ну на крайняк, блоХнотик и ручку... Бо в 99.99% случаях менагер просто получил свои 5 копеек у КиПиАй, а дальше трава не рости :mrgreen:

КиПиАй менагер отримає тільки в випадку, якщо клієнт таки оформить картку чи кредит, а не просто за анкету і запит. Тож зацікавленість і клієнта і менагера в оформлені кредитки - обоюдна. Але іншій відділ це все портить )))

Нєє. Отримує за підготовку доків, за отримання ліміту, за користування лімітом, і за ефеХтивність викоритання ліміту
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 18:18

Re: Райффайзен Банк

  Amethyst написав:Нєє. Отримує за підготовку доків, за отримання ліміту, за користування лімітом, і за ефеХтивність викоритання ліміту


Кінчений банк з кінченою підтримкою. Взяли й обмежили IBAN перекази на власні рахунки в інших банках, при тому що не так давно запевняли що такі перекази в ліміти не входять. Прикриваються недолугим меморандумом, ще й пишуть "ми зберігаємо ці ліміти задля вашої фінансової безпеки".
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 14:34

  Navegantes написав:Взяли й обмежили IBAN перекази на власні рахунки в інших банках, при тому що не так давно запевняли що такі перекази в ліміти не входять. Прикриваються недолугим меморандумом, ще й пишуть "ми зберігаємо ці ліміти задля вашої фінансової безпеки".


Так, перекази між власними рахунками дуже небезпечні - гроші можуть випадково опинитися розміщеними на більш вигідних умовах.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 17:07

Navegantes Добрий день!
Відверто кажучи, нам щиро прикро, що Ви отримали саме таке враження, щодо співпраці з Райфом. Ми дбаємо про кошти клієнтів і ретельно перевіряємо кожну операцію, щоб забезпечити їх захист. Дотримуємося всіх вимог чинного законодавства та постанов НБУ, щоб гарантувати надійність наших послуг.
Перекази між власними рахунками, відкритими в одному банку, не мають обмежень (включаючи перекази з картки на картку та IBAN перекази). Однак, якщо Ви здійснюєте переказ за межі банку (навіть на рахунок, відкритий на Ваше ім'я), на такі перекази наразі діють ліміти. Щоб збільшити ліміт, потрібно оновити інформацію про дохід або підтвердити, що займаєтеся волонтерською діяльністю. Детальну інформацію про ліміти та список необхідних документів можете знайти на сайті банку за посиланням: https://raiffeisen.ua/news/limit-dlya-k ... vtnya-2119.
Надіслати документи можна в чаті "MyRaif" (виберіть "Навушники" - "Написати в чат"). Наші оператори з радістю допоможуть.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 17:23

  RaifHelp написав:Navegantes Добрий день!
Відверто кажучи, нам щиро прикро, що Ви отримали саме таке враження, щодо співпраці з Райфом. Ми дбаємо про кошти клієнтів і ретельно перевіряємо кожну операцію, щоб забезпечити їх захист. Дотримуємося всіх вимог чинного законодавства та постанов НБУ, щоб гарантувати надійність наших послуг.
Перекази між власними рахунками, відкритими в одному банку, не мають обмежень (включаючи перекази з картки на картку та IBAN перекази). Однак, якщо Ви здійснюєте переказ за межі банку (навіть на рахунок, відкритий на Ваше ім'я), на такі перекази наразі діють ліміти. Щоб збільшити ліміт, потрібно оновити інформацію про дохід або підтвердити, що займаєтеся волонтерською діяльністю. Детальну інформацію про ліміти та список необхідних документів можете знайти на сайті банку за посиланням: https://raiffeisen.ua/news/limit-dlya-k ... vtnya-2119.
Надіслати документи можна в чаті "MyRaif" (виберіть "Навушники" - "Написати в чат"). Наші оператори з радістю допоможуть.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.


Шановна фахівець Оксана,
мною прийняте рішення припинити співпрацю з вашим банком. Це займе певний час, поки я не переналаштую деякі процеси. Я не маю жодного бажання працювати в тих умовах, які ви мені виставляєте. Тому пропоную вам вибрати "Навушники" і....
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 17:26

Re: Райффайзен Банк

  RaifHelp написав:Однак, якщо Ви здійснюєте переказ за межі банку (навіть на рахунок, відкритий на Ваше ім'я), на такі перекази наразі діють ліміти.

"Брєд сивої кобили". Це Райф видумав одноосібно спираючись на меморандум. Як можна зараховувати в ліміт кошти однієї фізичної особи? Обмеження були введені для боротьби з тіньовими операціями та шахрайством. Ліміти встановлені для переказів з картки на картку МІЖ ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ, тобто різними особами. Не пишіть фігню, фахівець Оксана. Але ні, який же ви фахівець?
Востаннє редагувалось edgar_po в Пон 21 лип, 2025 17:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 17:30

Re: Райффайзен Банк

  Navegantes написав:Шановна фахівець Оксана,
мною прийняте рішення припинити співпрацю з вашим банком. Це займе певний час, поки я не переналаштую деякі процеси. Я не маю жодного бажання працювати в тих умовах, які ви мені виставляєте. Тому пропоную вам вибрати "Навушники" і.


Треба також прийняти рішення заблокувати всі кредитні кошти банку, поки він не надасть всі документи про походження коштів і доведе, що повністю і честно сплатив всі податки українському суспільству та не вінансує агресора в будь-яким чином. То що ви окрема юридична особа ми всі знаємо, можете це не писати.
Востаннє редагувалось edgar_po в Пон 21 лип, 2025 17:32, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 17:30

Re: Райффайзен Банк

  edgar_po написав:Але ні, який же ви фахівець?
так тут треба оцінювати за фахом не Підтримку, а керівництво... Причому не тільки деяких банків, а й Регулятора, який заварив цю кашу на прогорклому маслі :mrgreen: :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 17:30

  edgar_po написав:
  RaifHelp написав:Однак, якщо Ви здійснюєте переказ за межі банку (навіть на рахунок, відкритий на Ваше ім'я), на такі перекази наразі діють ліміти.

"Брєд сивої кобили", що Райф видумав одноосібно спираючись на меморандум. Як можна зараховувати в ліміт кошти однієї фізичної особи? Обмеження були введені для боротьби з тіньовими операціями та шахрайством. Ліміти встановлені для переказів з картки на картку МІЖ ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ, тобто різними особами. Не пишіть фігню, фахівець Оксана. Але ні, який же ви фахівець?


Вони абсолютно непритомні. Я вже втомився їм пояснювати очевидні речі. А як красиво все розписують у річних звітах, аж зачитаєшся. А по факту just a shit
Navegantes
 
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