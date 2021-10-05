RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 269270271272

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.4 5 47
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
8
2- Погане. Некомпетентне.
13%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
12
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: П'ят 22 сер, 2025 17:59

klug
Добрий день!

Дякуємо, що звернули увагу на зникнення відповіді. Ми отримали інформацію від підтримки форуму, що проводилися технічні роботи, які могли вплинути на цю ситуацію. Тому ми вже продублювали попередню відповідь.

З повагою та турботою, фахівець Альона.
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 244
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 12:44

Re: Райффайзен Банк

Вчора листа отримав про оновлення в обслуговуванні, зателефонував менеджеру і вона підтвердила - до кінця вересня старий додаток планують повністю відключити. Звісно, це Райф і ніхто нічого гарантувати не буде, але все одно цікаво.
Дія-картка - новини ті ж самі. Коротко - хрін вам, бо нам складно
nickvp
 
Повідомлень: 535
З нами з: 16.10.14
Подякував: 26 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 12:56

  nickvp написав:Вчора листа отримав про оновлення в обслуговуванні, зателефонував менеджеру і вона підтвердила - до кінця вересня старий додаток планують повністю відключити. Звісно, це Райф
- хрін вам, бо нам складно
та ладно. Кредо за один уікенд все зробив :mrgreen:
flysoulfly
 
Повідомлень: 5976
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1897 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 15:35

nickvp
Добрий день!

Щодо закриття старого застосунку не варто турбуватися, адже це станеться лише тоді, коли «MyRaif» буде повністю готовий і функціональний. Ми прагнемо забезпечити плавний перехід, тому старий додаток залишатиметься доступним до тих пір, поки нова платформа не надасть усі необхідні можливості для комфортного користування. Ваш досвід є нашим пріоритетом, і ми робимо все можливе, щоб забезпечити безперебійну роботу та зручність для всіх користувачів.
Щодо "Дія.Картка", спеціалісти Райфу працюють над можливістю впровадження послуги в Банку. Коли картка стане доступною до відкриття, Ви побачити це в застосунку "Дія" та в застосунку "MyRaif"

З повагою та турботою, фахівець Альона.
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 244
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 20:23

RaifHelp
В підтримці написали, що при наявності преміум пакета, кількість категорій для кешбека більше. А можна дізнатися як саме? Більше категорій для вибору, чи понад 2 категорії можна вибрати?
Arbitr
 
Повідомлень: 383
З нами з: 07.11.08
Подякував: 69 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 20:50

  Arbitr написав:RaifHelp
В підтримці написали, що при наявності преміум пакета, кількість категорій для кешбека більше. А можна дізнатися як саме? Більше категорій для вибору, чи понад 2 категорії можна вибрати?

У мене Престиж, пропонують вибрати 2 кат з 6 наявних

Зображення
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6663
З нами з: 05.05.21
Подякував: 510 раз.
Подякували: 1321 раз.
 
Профіль
 
4
1
1
11
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 21:36

Amethyst то я помилився.
Зараз перевірив, в підтримці писали про "нові категорії кешбеку в MyRaif" для Преміум пакета.
Але все одно цікаво, що малось на увазі.
У Вас бачу категорії дещо інші, ніж у мене на базових умовах, але різниці особливої немає.
Arbitr
 
Повідомлень: 383
З нами з: 07.11.08
Подякував: 69 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 10:33

Arbitr Добрий день!
Щоб запропонувати найбільш вигідні варіанти для отримання кешбеку, ми враховуємо інтереси та звички наших клієнтів. Категорії для отримання кешбеку визначаються індивідуально, на основі вподобань у купівлі товарів або оплаті послуг. Оновлення категорій відбувається щомісяця 1 числа. Ми інформуємо про початок нового місяця, щоб Ви не пропустили можливість обрати новенькі категорії кешбеку вчасно.
Переглянути доступні для Вас категорії можливо в застосунку "MyRaif" у розділі "Кешбек".
З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 244
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 269270271272
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: tarasum і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 182, 183, 184
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1837 793266
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 вер, 2025 11:18
patrikk
Банк Власний Рахунок 1 ... 154, 155, 156
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 13:29
1551 1038996
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 вер, 2025 11:33
nickvp
Юнекс Банк 1 ... 155, 156, 157
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
1569 555147
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 вер, 2025 08:20
lloydbanksua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9613)
03.09.2025 11:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.