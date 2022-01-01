Amethyst
nickvp
А що вплинуло на вибір пакета Престиж?
Які для вас в ньому переваги?
Додано: Сер 03 вер, 2025 16:56
Додано: Сер 03 вер, 2025 18:24
Arbitr
Добрий день!
Преміальне обслуговування не впливає на категорії кешбеку. Кожен клієнт отримує унікальні категорії, які формуються з урахуванням Ваших звичок, вподобань та можливих напрямків витрат. Ми прагнемо забезпечити максимально персоналізований досвід для Вас!
З повагою та турботою, фахівець Альона.
Додано: Чет 04 вер, 2025 17:27
RaifHelp
маю дебетову картку Райф-АТБ (ви наче перші її випустили із поточного зоопарку АТБ карток!)
підкажіть будь ласка -
які є методи отримання кредитної картки яка буде приймати участь в програмі кешбеку від банку?
в додатку такої опції не знайшов
Додано: Чет 04 вер, 2025 17:42
Наявність свого менеджера (питання до неї в мене не часто виникають, але все одно вони бувають. Рівень розуміння трохи вищий за звичайну підтримку), колись ще була відсутність 2% за зняття готівки за кордоном. але зараз це не актуально. Колись ще думав скористуватися хоча б раз послугою віддаленої медицини, але так і не скористався. Відвідування бізнес-залів також поки не актуально.. Самі умови пакету по безкоштовності дуже прості, тому хай буде. Так би мовити "їсти не просить"
