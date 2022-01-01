alibob написав:є ще й п.7 з "0,75% від суми, але не менше 20 USD/EUR (не більше 500 USD/ 400 EUR)"
alibob написав:А в тарифах?
А что в тарифах? П.7: SWIFT (SEPA у нас нет пока) со счёта - 0.75% (но шара, если это внутрибанк родственнику). П. 9: P2P толкалка с карты - на шару. Без обещаний так оставить до конца года. Написано корявенько, конечно. Несколько смущает "Ця редакція Тарифів набуває чинності з 26.06.2025р.", т.е. тариф заложили сильно раньше ввода той толкалки. Но почему бы и нет?
alibob написав:І там в п.9 "інтернет банкінг “Raiffeisen Online”, сайт" А в додатку?
Явно не написано. Похоже, что приравнен. MyRaif всё таки его замена.