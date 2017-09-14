prodigy написав: потрібна наземна операція, яка буде тривати до 5 місяців(оптимістичний прогноз), і буде варта 40тис(60тис) життів солдатів.
Кому потрібна? І для чого? ) і шо за розрахунок? Ми воюєм проти 2ї армії в світі 5й рік і потужний преЗедент каже що загинуло 55 тисяч. А там за 5 місяців при тотальній перевазі в технологіях ракетах і авіації теж 55 тисяч? Щось ви забрехались.
пояснюю для тих хто у танку ракетами не можна досягти зміну режиму аятол, треба щоб
"матроси" взяли штурмом Зимовий палац
55 тисяч -це умовні разрахунки розвідки США при наземній операції(морпіхів), якщо це будуть курди чи індуси цифри будуть значно більшими
Разбившийся самолет: Четыре члена экипажа самолета-заправщика ВВС США погибли в результате крушения в западном Ираке в четверг, сообщило американское военное командование. Инцидент произошел не в результате «вражеского или дружественного огня», а с участием второго американского самолета-заправщика, добавили военные. Спасательные работы продолжаются для двух оставшихся членов экипажа. Цены на нефть: В четверг правительство США выдало новую лицензию , позволяющую странам закупать определенные российские нефтепродукты. В тот же день цены на нефть марки Brent впервые с 2022 года превысили отметку в 100 долларов за баррель. Это станет стимулом для Кремля в его собственной войне на Украине. Goldman Sachs пересмотрел свой прогноз цен на нефть на 2026 год в сторону повышения на 20%. Взрывы возле митинга: По данным иранских государственных СМИ, в центре Тегерана, недалеко от места проведения массового митинга в честь Дня Аль-Кудс, произошли взрывы . В результате погибла одна женщина. Удар произошел вскоре после того, как Израиль отдал приказ об эвакуации жителей близлежащих районов. Огромные толпы собрались в городах по всему Ирану, чтобы отметить этот день, который проводится в поддержку палестинцев. Некоторые размахивали иранскими флагами; другие сжигали американские и израильские флаги или скандировали антиамериканские и антиизраильские лозуги. Дополнительные угрозы:Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) предупредил, что подожжет нефтегазовые месторождения региона, если будет совершено нападение на иранскую энергетическую инфраструктуру и порты. Заявление Трампа: Президент США Дональд Трамп в интервью, которое должно выйти в эфир в пятницу утром, предложил экипажам нефтяных танкеров «пройти через Ормузский пролив и проявить мужество ». По данным британского морского агентства, с начала войны две недели назад в Ормузском проливе, Персидском заливе и Оманском заливе и вокруг них было совершено по меньшей мере 16 нападений на нефтяные танкеры, грузовые суда и другие корабли. Послание верховного лидера: В заявлении, зачитанном в четверг по иранскому государственному телевидению и названном первым посланием Моджтабы Хаменеи в качестве нового верховного лидера Ирана, содержалось предупреждение о том, что Ормузский пролив останется закрытым в качестве «инструмента давления», хотя иранский посол в ООН всего несколько часов спустя заявил об обратном. Азиатские фондовые рынки падают: основные рынки снизились в пятницу, следуя за падением мировых рынков, произошедшим накануне.
Удары по Израилю: В пятницу рано утром по Израилю была выпущена новая волна ракет, в результате чего два человека получили ранения, а здания на севере страны были повреждены . Ранее Иран заявил о ракетном обстреле Израиля, а также о том, что «Хезболла» одновременно начала атаку с юга Ливана, согласно сообщениям иранских государственных СМИ. Цели атак: В пятницу утром в нескольких районах Тегерана ощущались мощные взрывы, сообщили иранские государственные СМИ. Посол Израиля в США заявил, что удары были нанесены по контрольно-пропускным пунктам, связанным с иранскими военизированными формированиями. Поздно вечером в четверг Израиль также расширил операции против «Хезболлы» в Ливане, в том числе в столице Бейруте. По словам одного эксперта, массовая эвакуация населения Ливана может увеличить число перемещенных лиц до более чем 1 миллиона в течение следующих нескольких дней. Региональные удары: В пятницу утром страны Персидского залива отразили новые иранские атаки, в центре Дубая были слышны взрывы после того, как системы ПВО перехватили снаряд. Саудовская Аравия также перехватила десятки беспилотников, а в Бахрейне зазвучали сирены. Системы ПВО НАТО перехватили ракету над Турцией, это уже третий случай с начала конфликта. Число жертв: количество погибших и раненых среди гражданского населения продолжает расти. В четверг в результате израильского авиаудара по ливанскому университету погибли двое ученых, в пятницу в Омане погибли двое иностранцев, а в Иране были ранены трое сотрудников гуманитарной организации Красного Полумесяца. По данным властей обеих стран, в Иране и Ливане погибло около 2000 человек, еще десятки погибли в других странах региона. Французские войска атаковали: один французский солдат погиб и несколько получили ранения в результате нападения в иракском Курдистане, заявил в четверг президент Эммануэль Макрон. По словам губернатора Эрбиля, удар беспилотника был нанесен по базе, где размещались курдские силы и войска международной коалиции. Ответственность за нападение пока никто не взял на себя, но после этого поддерживаемая Ираном иракская милиция пригрозила атаками на французские интересы в Ираке и регионе в целом. Что нового в Вашингтоне? Военное сопровождение США: Трамп заявил, что США обеспечат военное сопровождение нефтяных танкеров, проходящих через Ормузский пролив, в случае необходимости, хотя и выразил надежду, что такие меры не потребуются. Его комментарии прозвучали на следующий день после того, как министр энергетики Крис Райт заявил, что ВМС США пока не способны на это. Недооценка: По данным многочисленных источников, знакомых с ситуацией, при планировании текущей операции Пентагон и Совет национальной безопасности значительно недооценили готовность Ирана закрыть Ормузский пролив в ответ на удары США. Слушания в Сенате: Как стало известно CNN, один из ключевых председателей Сената США планирует в ближайшее время провести первые публичные слушания по надзору за войной, на которых выступят высокопоставленные чиновники Министерства обороны. До настоящего времени в Конгрессе, возглавляемом республиканцами, не проводилось открытых слушаний по надзору за конфликтом, хотя несколько закрытых заседаний для членов Конгресса состоялись.
пояснюю для тих хто у танку ракетами не можна досягти зміну режиму аятол, треба щоб
"матроси" взяли штурмом Зимовий палац
55 тисяч -це умовні разрахунки розвідки США при наземній операції(морпіхів), якщо це будуть курди чи індуси цифри будуть значно більшими
та ви шо? В нас 55 за 4 роки? Проти армії сильнішої від армії ірану а сша значить 55? Мож то не я в танку? А вони рахувати не вміють? Треба щоб зеленський їм своїх експертів послав хай рахують Для чого туди сша влазити? Щоб режим міняти хай лізе ізраель
Администрация Трампа недооценила влияние войны с Ираном на Ормузский пролив.
По данным многочисленных источников, знакомых с ситуацией, Пентагон и Совет национальной безопасности значительно недооценили готовность Ирана закрыть Ормузский пролив в ответ на военные удары США при планировании текущей операции .
Источники сообщили, что команда президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности не в полной мере учла потенциальные последствия того, что некоторые чиновники назвали наихудшим сценарием, с которым сейчас сталкивается администрация.
По словам источников, хотя ключевые должностные лица из министерств энергетики и финансов присутствовали на некоторых официальных совещаниях по планированию операции до ее начала, анализ и прогнозы ведомств, которые были неотъемлемой частью процесса принятия решений в предыдущих администрациях, рассматривались лишь как второстепенные факторы.
Источники подтвердили, что министр финансов Скотт Бессент и министр энергетики Крис Райт играли ключевую роль на всех этапах планирования и осуществления конфликта. Однако предпочтение Трампа опираться на узкий круг ближайших советников при принятии решений в области национальной безопасности привело к тому, что межведомственные дебаты о потенциальных экономических последствиях, если Иран ответит на американо-израильские удары закрытием пролива, были отодвинуты на второй план.
И теперь, по словам официальных лиц, может пройти несколько недель, прежде чем усилия администрации по смягчению усиливающихся экономических последствий начнут приносить результаты, включая рискованное военно-морское сопровождение нефтяных танкеров через пролив, которое, по мнению Пентагона, в настоящее время слишком опасно для проведения. Президент, тем временем, продолжает преуменьшать масштабы потрясений на энергетических рынках и опасность. В интервью Fox News, вышедшем в эфир в пятницу, он заявил , что экипажи нефтяных танкеров должны «проявить смелость» и пройти через пролив.
Реальность в проливе повергла наших дипломатов, бывших американских экономических и энергетических чиновников, а также руководителей предприятий, которые беседовали с CNN, в состояние растерянности и недоверия.
«Планирование мер по предотвращению именно такого сценария — каким бы невозможным он ни казался долгое время — на протяжении десятилетий являлось основополагающим принципом политики национальной безопасности США», — заявил бывший американский чиновник, работавший в республиканских и демократических администрациях. «Я ошеломлен».
Руководители судоходной отрасли регулярно обращались к ВМС США с просьбой о предоставлении военного сопровождения, но все их запросы были отклонены. По словам двух руководителей, знакомых с ситуацией, на регулярных брифингах для участников отрасли в регионе американские военные чиновники неоднократно заявляли, что не получали приказов о начале каких-либо операций по сопровождению, и риски для американских активов остаются крайне высокими.
В четверг Бессент заявил Уилфреду Фросту из Sky News, что сопровождение начнется, «как только это станет возможным с военной точки зрения».
«Мы всегда учитывали это в своих планах, предполагая, что существует вероятность того, что ВМС США или, возможно, международная коалиция будут сопровождать нефтяные танкеры», — сказал он.
Однако, по словам источников, путь к этому моменту, по всей видимости, свидетельствует о сложном совпадении геополитических предположений, прогнозов энергетического рынка и междисциплинарных стратегических приоритетов.
По данным трех источников, знакомых с содержанием закрытого заседания, высокопоставленные чиновники администрации Трампа признали перед законодателями во время недавних закрытых брифингов, что они не планировали возможность закрытия Ираном пролива в ответ на удары.
По словам многочисленных источников, причиной стало убеждение чиновников администрации в том, что закрытие пролива нанесет больше вреда Ирану, чем США — это мнение подкреплялось пустыми угрозами Ирана принять меры в проливе после ударов США по иранским ядерным объектам прошлым летом.
В заявлении, опубликованном в четверг, Белый дом высоко оценил планы администрации.
«Благодаря детальному планированию вся администрация была и остается готовой к любым потенциальным действиям, предпринятым террористическим иранским режимом», — заявила пресс-секретарь Анна Келли, высоко оценивая успехи американских военных.
«Президент Трамп ясно дал понять, что любые перебои в энергоснабжении носят временный характер и в долгосрочной перспективе принесут огромную пользу нашей стране и мировой экономике», — добавила она.
В ходе пресс-брифинга в пятницу министр обороны Пит Хегсет заявил, что утверждение о том, что официальные лица недооценили влияние войны на Ормузский пролив, является «совершенно нелепым».
«Конечно, Иран десятилетиями угрожал судоходству в Ормузском проливе, — заявил Хегсет журналистам. — Они всегда держат пролив в заложниках. CNN считает, что мы об этом не подумали. Это в корне несерьезный репортаж».
Перед публикацией CNN обратилось за комментариями в Пентагон. Несколько действующих и бывших американских чиновников сообщили CNN, что планы любых военных действий против Ирана будут учитывать возможность перекрытия Ираном водного пути. Американские военные давно разрабатывают и обновляют планы реагирования на военные действия Ирана в этом критически важном коридоре.
Однако в момент, когда мировые запасы нефти и СПГ были в изобилии, добыча нефти в США достигла рекордных показателей, а представители администрации Трампа наслаждались покорностью венесуэльского правительства и потенциалом быстрого расширения добычи со стороны бывшего противника, глобальный масштаб рисков снижения добычи не рассматривался как первостепенный фактор.
Даже оценивая потенциальные сбои в работе пролива, администрация гораздо больше сосредоточилась на своем в целом позитивном — хотя и все еще оптимистичном — взгляде на то, как рынки отреагируют на полное устранение угрозы иранских сбоев.
Перспектива военно-морского сопровождения В четверг, в своих первых публичных заявлениях после вступления в должность, новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что пролив останется закрытым как «инструмент давления», согласно заявлению, зачитанному от его имени по иранскому государственному телевидению.
Таким образом, у США остается мало вариантов.
По словам многочисленных источников, знакомых с ходом обсуждений, руководители энергетических компаний дали понять представителям администрации, что хотят скорейшего окончания войны. Пока что они опасаются подвергать риску свои активы и персонал, используя танкеры для прохода через пролив, и не предвидят изменений в своей позиции до тех пор, пока интенсивность боевых действий существенно не снизится, сообщили источники.
По данным источников, знакомых с ситуацией, военные чиновники в течение последних нескольких дней ежедневно проводили телефонные переговоры и брифинги с представителями энергетической отрасли.
Однако почти с самого начала конфликта американские официальные лица заявляли представителям энергетических компаний, что для ВМС США проведение эскорта в первые дни войны было недостаточно безопасным.
Нейт Суонсон, бывший кадровый сотрудник Госдепартамента, специализировавшийся на Иране, отметил, что в 1980-х годах нефтяные танкеры сопровождались военным конвоем через пролив, но использование Ираном беспилотников на этот раз делает ситуацию совершенно иной.
Военные чиновники также сообщили представителям энергетической отрасли, что в любом случае не могут выделить корабли ВМС, поскольку уже участвуют в наступательных операциях в других местах. По состоянию на среду точные сроки предоставления эскорта не были известны.
В четверг Райт заявил, что ВМС не в состоянии сопровождать коммерческие суда через пролив, хотя и предположил, что такая возможность может появиться уже в этом месяце.
«Это произойдет относительно скоро, но сейчас это невозможно. Мы просто не готовы», — заявил он в эфире CNBC. «Вся наша военная мощь сейчас сосредоточена на уничтожении наступательных возможностей Ирана и производственной отрасли, которая поставляет им наступательное оружие», — добавил он.
На вопрос о том, будет ли это возможно к концу месяца, он ответил: «Думаю, это вполне вероятно».
Неясно, насколько Трамп был осведомлен об ограничениях на военно-морское сопровождение, когда впервые поднял эту идею в сообщении на Truth Social 3 марта. Он преуменьшал риск для танкеров, пытающихся пройти через пролив, даже несмотря на то, что Иран начал атаковать суда в этом водном пути.
И хотя многие республиканцы надеются, что он в преддверии промежуточных выборов переключится на внутренние проблемы и признает трудности американцев с оплатой жизни, в четверг он высказался по-другому, предположив, что повышение цен на нефть может принести пользу.
«Соединенные Штаты — крупнейший в мире производитель нефти, и это неоспоримо, поэтому, когда цены на нефть растут, мы зарабатываем много денег», — написал он в Truth Social , не уточнив, кого именно он имел в виду под «мы».
Он добавил, что его военные цели против Ирана имеют более серьезные последствия, чем изменения мировых цен на энергоносители.
«Для меня, как для президента, гораздо больший интерес и важность представляет собой предотвращение появления у злой империи, Ирана, ядерного оружия и уничтожения Ближнего Востока и, по сути, всего мира», — написал Трамп.
Другие способы снижения давления По словам американского чиновника и других источников, знакомых с ситуацией, представители администрации, которым поручено помочь в урегулировании энергетического кризиса, стремятся к скорейшему сопровождению танкеров, но пока что они более или менее придерживаются единого мнения о поэтапном управлении кризисом.
В четверг Бессент объявил, что Министерство финансов временно снимает санкции в отношении российской нефти, оказавшейся на мели в море.
А ранее в тот же день Белый дом заявил, что рассматривает возможность ослабления ограничений в соответствии с Законом Джонса, столетним морским законом, который требует, чтобы товары, перевозимые между портами США, доставлялись американскими судами, в рамках усилий, которые могут замедлить рост цен на бензин.
«В интересах национальной обороны Белый дом рассматривает возможность временного приостановления действия Закона Джонса, чтобы обеспечить бесперебойную доставку жизненно важных энергоносителей и сельскохозяйственной продукции в порты США», — заявила пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливит в заявлении для CNN. «Это решение еще не принято окончательно».
Существует широкий спектр других мер, которые администрация могла бы предпринять — вероятно, в форме исполнительного указа — в попытке смягчить рост цен на бензин.
Трамп казав що він дасть людям низькі ціні на пальне (при Байдені був незнайне зростання), за два тижні війни з Іраном ціни в США зросли на 3,15-3,68 дол на барель. І Трамп каже, що це чудово))) для кого? З плануванням війни команда трампа облажалась
прес секретар Білого Дому Каролін Лівітт (до речі на 7 місяці вагітності зараз) стоїть за трампа, як палкан біля паркану (цікаве відео)