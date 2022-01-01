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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 321322323324

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.2 5 53
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
10
2- Погане. Некомпетентне.
15%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
12
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 08:28

Re: Райффайзен Банк

Чи варто тут відкривати преміальний пакет Престіж Преміум?
Кочевник
 
Повідомлень: 2542
З нами з: 16.02.17
Подякував: 406 раз.
Подякували: 198 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 09:23

Кочевник
Все залежить від того з якою метою ви хочете його відкрити. Якщо цікавить щось конкретне запитуйте, я мав такий пакет довгий час.
Востаннє редагувалось antey718 в Нед 14 чер, 2026 09:24, всього редагувалось 1 раз.
antey718
 
Повідомлень: 877
З нами з: 03.08.13
Подякував: 53 раз.
Подякували: 137 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 09:24

Як є виїзд, то варто 😅
У мене є їх преміальна картка. Витратити 20 тис грн з неї на місяць і виконати умову безкоштовності - одна з найлегших умов на ринку.
Ну і там VISA. На відміну від преміального Мастера від Кредобанк, ця віза дає фасттрек і туристичну страховку.
Sweet TV як приємний бонус теж непогано, коли раз на місяць щось хочеться подивитись , хоч навіть з телефону. Не і ще 4 родичам роздати , хай дивляться.
Кешбек від банку і нацкешбек є.
У Кредо (Крафт Блек) нема.
З недоліків - трохи завищений курс на валюту. Але вихід на західні банки без комси .
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19324
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2626 раз.
 
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